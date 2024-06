Dudas sobre el ataque fiscal laboral de Sunak de £2,000 durante el debate televisivo – mientras se acusa al primer ministro de “mentir” | Noticias de Política

El canciller en la sombra del Partido Laborista acusó a Rishi Sunak de mentir después de que afirmara que Sir Keir Starmer quería aumentar los impuestos en £2,000 al año.

La Sra. Reeves dijo que la carta deja “absolutamente claro” que el Sr. Sunak mintió.

El Partido Conservador ha afirmado repetidamente durante las primeras dos semanas de la campaña electoral que el Laborismo no tiene planes para el futuro del Reino Unido. Durante el debate, el Sr. Sunak usó la misma línea de ataque, agregando: “Keir Starmer te está pidiendo que le entregues un cheque en blanco cuando no ha dicho qué comprará con él ni cuánto te costará”.

Un portavoz del Partido Conservador dijo: “Fuimos justos con el Partido Laborista en la producción de la nota informativa sobre el aumento de impuestos laboristas y usamos políticas claras del Laborismo, sus propios cálculos u cálculos oficiales de la HMT [His Majesty’s Treasury] utilizando las suposiciones más bajas”.

Una encuesta rápida de YouGov después del debate encontró que el Sr. Sunak superó por poco a Sir Keir, con un 51% de la audiencia creyendo que le fue mejor que a Sir Keir.ERCHANTABILITYEl debate de las elecciones presenta una visión diferente en una encuesta realizada por Savanta publicada el miércoles por la mañana. Sir Keir salió victorioso con un 44%, Sunak con un 39%, mientras que un 17% no sabía. Cuando se les preguntó quién parecía más honesto, los 1,153 adultos encuestados por Savanta encontraron que Sir Starmer era el más honesto (54%), mientras que el 29% pensaba que Sunak lo era.