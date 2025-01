Duckworth: Hegseth ‘vulnerable’ al chantaje de adversarios extranjeros.

La Sen. Tammy Duckworth (D-Ill.) dijo el lunes que el nominado del presidente electo Trump para Secretario de Defensa, Pete Hegseth, es “vulnerable” al chantaje de adversarios extranjeros de EE. UU. y reiteró su postura de que no está “calificado” para dirigir el Pentágono.

“Causaría confusión porque nuestros líderes en el ejército no sabrían sobre qué podrían hablar con el secretario de defensa”, Duckworth, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo durante su aparición el lunes en “Reid Out” de MSNBC.

“Y por cierto, para nuestros aliados, estaría reacia a compartir información con el ejército de EE. UU., información de liderazgo que nos mantendría seguros y mantendría seguros a nuestros tropas porque no sabían que este hombre está comprometido”, agregó.

“Recuerda, el punto de la verificación de antecedentes es asegurarse de que la persona que presentas no pueda ser comprometida, chantajeada o sobornada”, dijo Duckworth. “Estos son todos tipos de cosas que la verificación de antecedentes se supone que me proporciona información a mí, la senadora que va a formar parte del asesoramiento y consentimiento.”

Hegseth, el ex presentador de Fox News, está programado para testificar en su audiencia de confirmación en el Senado el martes.

Su nominación recibió duras críticas de los demócratas a finales de 2024, especialmente después de varios informes de medios que detallaban acusaciones de agresión sexual contra el veterano y supuesta mala gestión de fondos mientras trabajaba en Concerned Veterans for America (CVA). Él ha negado la acusación de agresión y ha caracterizado las afirmaciones de mala gestión y conducta poco profesional mientras estaba en el grupo de defensa como difamaciones.

Últimamente, su nominación parece haber ganado fuerza.

La Sen. Joni Ernst (R-Iowa), un voto clave en el panel que ha hablado en contra del abuso sexual en el ejército, ha señalado su apoyo al nominado de Trump.

Hegseth ha completado su verificación de antecedentes del FBI, pero el informe solo ha sido visto por el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker (R-Miss.), y el senador demócrata con rango Jack Reed (R.I.).

Duckworth, ex piloto de helicópteros del Ejército, ha sido crítica con la nominación de Hegseth, afirmando que no está cualificado y no posee la experiencia en gestión para encabezar el Pentágono.

“Así que ni siquiera puedo decidir si este hombre personalmente es vulnerable al chantaje”, Duckworth dijo el lunes. “¿Qué pasa si la próxima mujer se presenta mientras él es secretario de defensa y dice, voy a dar un paso al frente? Y tengo los recibos sobre ti y esa agresión sexual y tengo cinta y video, sea lo que sea. ¿Qué pasa si Rusia se presenta y dice eso? Ahora tenemos un secretario de defensa que puede ser sobornado o chantajeado por un poder extranjero”.

