Drama de rehenes se desarrolla en centro de custodia ruso.

Varios secuestradores han sido matados en una operación para liberar a dos guardias de prisión que estaban retenidos en la ciudad sureña de Rostov, informan los medios rusos. Se dice que los guardias no sufrieron heridas después de que las fuerzas especiales asaltaran el centro. Los seis hombres, que estaban detenidos en un centro de prisión preventiva, se dice que estaban armados con cuchillos. En un video publicado por los prisioneros durante el asedio, uno de los rehenes se escucha decir que los detenidos tienen “intenciones serias”. Los detenidos dijeron que eran miembros de IS y que sus acciones no eran “espontáneas”. Los informes dicen que lograron introducir cuchillos, banderas de IS y teléfonos móviles en sus celdas. Derribaron los barrotes de una ventana de la celda y entraron en una sala de guardia, donde lograron tomar a los rehenes. Varios ataques atribuidos a IS se han llevado a cabo en suelo ruso, más recientemente en marzo de este año cuando los pistoleros abrieron fuego en una sala de conciertos en Moscú matando a 145 personas e hiriendo a más de 500. Rusia intentó vincular el ataque a Ucrania, pero Kyiv negó cualquier implicación rápidamente.