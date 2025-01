Drake retira acción legal sobre el álbum de Kendrick Lamar Not Like Us

No nos gustamos fue ampliamente considerada como el golpe decisivo en una larga disputa entre Drake y Lamar, que se remonta a principios de la década de 2010.

En las letras, Lamar alega que Drake “le gustan jóvenes” y lo acusa de usar a otros raperos más creíbles para impulsar su perfil.

Alrededor de 24 horas después, Drake respondió con una canción llamada The Heart Part 6, donde rechazó las acusaciones, diciendo: “Nunca he estado con nadie menor de edad”. También afirmó haber alimentado a Lamar con información “falsa” a través de un agente doble.

Sin embargo, su respuesta no logró atraer la misma atención que Not Like Us, que debutó en el número uno en la lista de EE. UU. y atrajo más de 1 mil millones de reproducciones en Spotify.

Yendo a los tribunales, Drake acusó a Universal, que distribuye tanto su música como la de Lamar, de aumentar artificialmente las cifras de la canción.

En documentos judiciales, afirmó que la discográfica otorgó la licencia de la canción “a tarifas drásticamente reducidas a Spotify” y utilizó bots para reproducir la canción, generando “la falsa impresión de que la canción era más popular de lo que era en realidad”.