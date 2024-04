Draft de la NFL de 2024: Ex gerente general clasifica a los corredores por niveles, proporciona comparaciones profesionales, rangos de draft y mejores opciones para una clase variada.

El proceso de identificar qué prospectos del Draft de la NFL valen qué selecciones y en qué orden es agotador. Sin embargo, no se preocupe por ello.

Nuestra tarea de hacer precisamente eso aquí en CBS Sports es más fácil que para la mayoría, gracias a la orientación del analista de la NFL de CBS Sports HQ, Rick Spielman, gerente general de los Minnesota Vikings durante 16 temporadas (2006-2021). El segundo grupo de posiciones en nuestra serie que evaluará todas las diversas posiciones es el de corredores. Si se perdió nuestro análisis de receptores abiertos, aquí está.

Spielman seleccionó a varios corredores de Pro Bowl temprano en el Draft durante su tiempo con los Vikings, eligiendo al MVP de la NFL 2012 Adrian Peterson en la séptima posición en el Draft de la NFL de 2007 y seleccionando al cuatro veces Pro Bowler Dalvin Cook en la cuadragésima primera posición (segunda ronda) en el Draft de la NFL de 2017.

Aquí vamos a repasar a los cinco mejores corredores en el Draft de la NFL de 2024, así como dónde podrían ser seleccionados y su mejor ubicación en un equipo. Las opiniones de Spielman provienen de su comentario en el episodio del podcast “With the First Pick” del 13 de marzo. Todos los prospectos a continuación tienen una sección de análisis adicional cortesía de un servidor. ¡Disfruten!

5. Blake Corum (Michigan)

Altura: 5-8 | Peso: 205 libras

Galardones/estadísticas destacadas: Lideró la FBS en TD de carrera (27), TD totales (28) en 2023

Comparación profesional: RB de los Buccaneers Sean Tucker

“Este chico es un corredor corto y compacto, puede tener la mejor visión entre los tackles de todos estos tipos”, dijo Spielman. “Puede detenerse y arrancar en un momento. Puede pasar por un hueco estrecho. Es escurridizo en el segundo nivel, a nivel de linebackers. Su problema es que disminuye su velocidad una vez que llega al segundo nivel. Lo he visto ser alcanzado. … No estoy seguro de sus manos. No sé acerca de su protección en pases, pero creo que este chico será un corredor muy eficiente en el siguiente nivel porque tiene, para mí, la visión única y ese arranque-para en seco. Estos corredores más grandes tienen una zancada más larga, pero este chico puede parar, plantarse y salir. Inicialmente, cuando lo vi, pensé que su visión en línea era un poco Kenneth Walker sin la velocidad, y luego miré a algunos de estos corredores con zancadas cortas que fueron muy productivos en la universidad. Sean Tucker cuando salió de Syracuse. No se sorprendan si este chico termina con los Chargers. Sé que firmaron a Gus Edwards, pero podría ver a muchos jugadores de Michigan terminando con rayos en el casco el próximo año.”

Selección más alta posible: Cuarta ronda

Selección más baja posible: Sexta ronda

Mejor ajuste de equipo: Los Angeles Chargers

Pensamientos finales: El centro de gravedad bajo y la estructura ajustada de Corum lo hacen difícil de derribar. Su habilidad para cambiar de dirección y hacer fintas en espacios reducidos podría ser la mejor de todos los corredores en el draft. La disposición de Corum a permitir que las jugadas se desarrollen antes de elegir un bloqueador para avanzar campo abajo es un punto a favor significativo. Sus cortes rápidos hacia afuera devastaron a los linebackers de la Big Ten durante años, después de encogerse a través del punto de ataque, evaporándose prácticamente entre los hombres de línea. La capacidad de Corum para avanzar y lanzarse en busca de yardas extras cerca de la línea de gol es sólida. Ningún jugador anotó más touchdowns la temporada pasada o en la historia de Michigan que Corum. Su punto débil es el tamaño y no tener la velocidad de alto nivel para fabricar carreras largas con frecuencia. Además, las 700 jugadas desde 2021 provocan preguntas sobre su durabilidad a largo plazo en la NFL.

4. Braelon Allen (Wisconsin)

Altura: 6-1 | Peso: 235 libras

Galardones/estadísticas destacadas: Segundo en la Big Ten la temporada pasada en TD de carrera (12), tercero en yardas de carrera (984)

Comparación profesional: RB de los Green Bay Packers AJ Dillon

“Creo que este chico es un muy buen atleta para su tamaño”, dijo Spielman. “Creo que es más un tejedor que un arranca-para tipo de chico, al igual que muchos de estos corredores. Pensé que tenía manos solo normales fuera del backfield. No es tan explosivo después de atrapar el balón. Realmente no vi jugadas explosivas. La razón es que creo que estos corredores grandes no son del tipo que pasan de 0 a 60 millas por hora rápidamente. Toman un tiempo para desarrollar su velocidad. No lo vi como un gran factor en el juego aéreo aunque el juego aéreo de Wisconsin, no se lo escribirías a tu madre, diría. Realmente no vi que fuera muy elusivo. Creo que va a intentar pasar por encima de ti y tratar de evadirte en el segundo nivel. Pienso que para un corredor más grande, es bueno, simplemente no vi nada único más que su tamaño. Creo que es una selección de tercera ronda. Si corre lento, irá el sábado.”

Selección más alta posible: Tercera ronda

Selección más baja posible: Quinta ronda

Mejor ajuste de equipo: Green Bay Packers

Pensamientos finales: Allen puede ser el martillo en cualquier backfield de la NFL con su estatura. Su anticipación y visión en la línea de golpeo son sólidas, pero Allen necesita estar en lo correcto porque encuentra éxito cuando ya está en marcha en una dirección. Sin embargo, su trabajo de retroceso no es tan malo. Allen es conocido como un ariete, pero su agilidad es un elemento subestimado de su juego. Él y su compañero de equipo de los Badgers Jonathan Taylor quedan solos como los únicos corredores de la Big Ten desde 2014 con tres temporadas de al menos una tasa de 5.25 yardas por acarreo y dobles dígitos en touchdowns con al menos 150 acarreos cada temporada. El desgaste en sus neumáticos no es algo de qué preocuparse ya que tendrá solo 20 años como novato en 2024.

3. Trey Benson (Florida State)

Altura: 6-0 | Peso: 216 libras

Galardones/estadísticas destacadas: Estableció el récord de tasa de esquive de placajes perdidos en una temporada de Pro Football Focus, mínimo 100 acarreos (51% en 2022, comenzaron a rastrear la estadística en 2014)

Comparación profesional: RB de los Jacksonville Jaguars Tank Bigsby

“No pensé que iba a correr [un 40-yard dash] en los 4.3, pero lo hizo [4.39]. No hay duda de que superó la lesión de rodilla [de 2020] cuando ves lo violentamente que juega este chico en la película”, dijo Spielman. “Miré el juego de LSU, dije ‘¿Quién diablos es este chico?’ en el opener. Simplemente tiene jugadas explosivas. Tiene un olfato para la zona de anotación. Cada vez que está cerca de la línea de gol, está anotando. Tiene ese don para salir de apreturas y llegar a la zona de anotación sin importar lo que tenga que hacer. Lo que me llamó la atención y por lo que no recibe suficiente crédito son sus habilidades recibiendo fuera del backfield. Vuelve y mira el juego contra Clemson. Atrapó una ruta de rueda fuera del backfield que los receptores no pueden atrapar. Si no tuviera la lesión de rodilla y la edad [cumple 22 en julio], probablemente estaría cerca de ser mi corredor número uno. Con esas dos desventajas en su contra, lo bajé un poco. Creo que este chico es un muy buen jugador de fútbol.”

Selección más alta posible: Segunda ronda baja

Selección más baja posible: Tercera ronda

Mejor ajuste de equipo: Baltimore Ravens

Pensamientos finales: Benson podría servir como un fuerte complemento para cualquier corredor establecido. Es un imán en la zona de anotación: Sus 23 touchdowns de carrera desde 2022 lideran la ACC y se encuentran en el noveno puesto en la nación en las últimas dos temporadas. También tiene la habilidad de hacer perderse a los defensores de manera rutinaria, como lo demuestran sus destacados esfuerzos en la temporada 2022 señalada anteriormente. Si sus evaluaciones médicas con los equipos salen bien, Benson podría proporcionar un buen valor como selección en el Día 2.

2. Jaylen Wright (Tennessee)

Altura: 5-10 1/2″ | Peso: 210 libras

Galardones/estadísticas destacadas: Promedio de 7.4 yardas/acarreo en 2023 (segundo en la FBS)

Comparación profesional: RB de los Houston Texans Dameon Pierce/dos veces Pro Bowl RB Melvin Gordon

“Realmente me gusta Jaylen Wright”, dijo Spielman. “Creo que este chico puede tener el mayor potencial de todos. Estaba en una rotación en Tennessee. Pensé que este chico era un playmaker explosivo. Creo que tiene visión en la línea. Tiene la velocidad para llevarlo a la zona de anotación. Creo que lideró la FBS, creo, con el 25% de sus toques que vi para carreras de más de 10 yardas, lo que lideró a todos los corredores de la FBS. Lo vi jugar en directo contra Alabama. No tuvo un gran impacto, pero atrapó muchas pelotas tarde en checkdowns. Creo que puede ser un eficaz receptor de pases fuera del backfield. Una vez que está en espacio abierto, tiene la energía para llegar a la zona de anotación. Creo que lo más importante es en la protección de pases cuando lo veo, está más que dispuesto a poner su cara contra un linebacker. Simplemente hay una pequeña demora para identificar de dónde diablos viene el linebacker. A veces se atasca de esa manera.

“Con este chico, no tiene mucha experiencia. Su explosividad como atleta, todas las carreras grandes que he visto, creo que este chico va a ser un muy buen corredor en el siguiente nivel, y creo que tiene más potencial que cualquiera sobre el que hemos hablado. Eso es lo que los equipos van a tratar de descubrir en las reuniones [su protección de pases]. No es la disposición o la capacidad para hacerlo. Es si es capaz de identificar a quién tiene que bloquear en la protección de pases. Si se sienten cómodos con eso, creo que es un corredor demasiado bueno para pasar por alto como un corredor combinado con quien tengas en el backfield. Este chico va a poner puntos en el tablero por tu equipo debido a su explosividad.”

Selección más alta posible: Segunda ronda

Selección más baja posible: Tercera ronda

Mejor ajuste de equipo: Carolina Panthers

Pensamientos finales: Wright es un corredor esculpido con velocidad que altera la posición en el campo. Su sprint de 40 yardas de 4.38 y un salto largo de 11’2” junto con un salto vertical de 38 pulgadas pintan el retrato de un auténtico y explosivo atleta. Wright hace un excelente trabajo manteniendo sus pies en movimiento continuo para avanzar a través de placajes y mantenerse en pie a través del nivel inicial de una jugada antes de acelerar después de escapar de la masa de la humanidad en la línea de golpeo. Él no es simplemente un velocista en campo abierto. Wright golpeará a los defensores en el segundo nivel con desviaciones y bamboleos de hombros como un jugador de baloncesto para crear espacio y luego acelerar. Formó parte de un comité en Tennessee, por lo que no hay mucho material en él como corredor de rutas, pero puede hacerlo. Wright puede separarse de los linebackers en cobertura por el medio. Su mejor papel es como el hombre de cambio de ritmo para un corredor más grande y contundente. Si se utiliza correctamente, podría tener una larga carrera.

1. Jonathon Brooks (Texas)

Altura: 6-0 | Peso: 216 libras

Galardones/estadísticas destacadas: 129.5 yardas desde la línea de golpeo en promedio en 2023 (2° en la Big 12)

Comparación profesional: RB de los Denver Broncos Javonte Williams/Cuatro veces Pro Bowl RB Jamaal Charles

“Me gustó mucho el estilo de este chico”, dijo Spielman. “Creo que es un corredor muy fluido. Excelente visión. Explosión. Siempre bajo control. Luego, tiene esa segunda velocidad una vez que llega al campo abierto. Puede atrapar el balón fuera del backfield. No creo que sea tan dinámico como Bijan Robinson. No es tan poderoso como Roschon Johnson, pero para mí es un movimiento más suave que Roschon Johnson. Es una combinación entre los dos. No tan élite como Bijan y más suave que Roschon. … Creo que es un talento de segunda ronda todo el camino [incluso si no se hubiera rasgado el ACL]. Vi algo de Jamaal Charles en él.”

Selección más alta posible: Segunda ronda (Pre-lesión de ACL en noviembre)

Selección más baja posible: Cuarta ronda

Mejor ajuste de equipo: Dallas Cowboys

Pensamientos finales: Los rasgos de élite de Jonathon Brooks son su velocidad, agilidad y aceleración. La agilidad es lo que brilla más intensamente en la película. Como se puede ver a continuación, hace solo un corte, rebota hacia afuera y luego se desliza hasta la zona de anotación para un touchdown contra TCU. Ese fue su último juego jugado en el que sufrió la lesión de ACL.

Dallas es un buen ajuste para Brooks según lo mencionado por Spielman. El médico del equipo de los Cowboys es Dan Cooper de la renombrada Clínica Cooper en Dallas. Fue el cirujano para el procedimiento de reparación del ACL de Brooks, y también se desempeña como médico del equipo de los Cowboys. Tienen información privilegiada sobre su proceso de rehabilitación.