Drácula con un toque especial traerá carcajadas al Octágono.

Yeah week que ella vuelve al teatro interpretando, entre otros personajes, al Príncipe de la Oscuridad.

Para Annie protagonizará el rápido espectáculo de comedia Drácula: La Verdad Sangrienta que se está produciendo en conjunto con el Teatro Stephen Joseph en Scarborough.

Es el trabajo de una de las principales compañías de teatro de comedia física en gira del Reino Unido, La Navet Bete, y John Nicholson, quien coescribió producciones anteriores de Octagon The Hound of the Baskervilles y The Time Machine.

“Es un espectáculo absolutamente loco de una manera genial,” dijo Annie, quien estuvo en el Octagon el año pasado en Ladies Day. “Es una obra dentro de una obra ya que tienes a un grupo de actores que cuentan de nuevo la historia de Drácula bajo la dirección de Van Helsing, quien cree que la historia que todos conocen está completamente equivocada.

“Él está contando la verdad tal como la ve y estamos ayudando a dar vida a esa historia.”

Drácula es tan rápido que llega a ser maníaco. El elenco de cuatro actores interpretan 40 personajes diferentes entre todos.

“Tengo siete personajes así que me libro un poco,” dijo Annie. “Pero al final soy Drácula.

“Es muy divertido interpretarlo ya que es un personaje exagerado, muy en el estilo de las clásicas películas de terror viejas. Y el hecho de que sea una mujer interpretándolo me permite divertirme en la forma en que interactúo con los otros personajes.”