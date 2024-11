Dr. Doom Nouriel Roubini dice que Trump podría llevar la inflación de vuelta al 5%

“

A pesar del impulso a corto plazo en los mercados tras la confirmación de un segundo mandato de Donald Trump, los analistas no están convencidos sobre lo que eso significa para la economía a largo plazo.

Quizás no sorprenda que el hombre que se ha ganado el apodo de ‘Doctor Doom’ por sus pronósticos generalmente sombríos tenga una perspectiva decididamente sombría.

El Dr. Doom, cuyo nombre real es Nouriel Roubini, se ganó el sobrenombre después de su advertencia en 2006 sobre una corrección en el mercado de la vivienda y una próxima recesión, que inicialmente fue ignorada.

Por supuesto, unos años más tarde, su pronóstico se cumplió con la Crisis Financiera Global, y los mercados han tenido en cuenta sus percepciones desde entonces.

Con la cuenta regresiva para el regreso de Trump a la Oficina Oval, Roubini está prediciendo lo que podría suceder bajo la administración republicana, y no es bueno.

“Algunas de las políticas económicas de Trump pueden llevar a un alto crecimiento económico,” dijo Roubini a Bloomberg esta semana.

Pero expresó: “Desafortunadamente, muchas de las otras políticas van a tener implicaciones de una inflación más alta y un menor crecimiento económico.

“Lo primero que ha anunciado es que impondrá aranceles contra México, Canadá y China, y eso es solo el principio.”

De hecho, ni siquiera los socios comerciales clave de Europa evitarán ese tratamiento.

Reuters informó el mes pasado que Trump estaba considerando nuevas condiciones con “los pequeños países europeos,” diciendo en un mitin en Pennsylvania: “No compran nuestros automóviles, no compran nuestros productos agrícolas. Venden millones y millones de automóviles en Estados Unidos. No, no, no, van a tener que pagar un alto precio.”

Roubini también mencionó una serie de otras políticas de Trump que él cree que aumentarán los precios: hacer ciertos recortes de impuestos permanentes, potencialmente debilitar el dólar e interferir con la independencia de la Reserva Federal.

Continuó: “Salirse de los Acuerdos de París empeorará el cambio climático, aumentará los precios de los alimentos y cosas por el estilo.

“Entonces, si ves esta lista de políticas… todas tienen el impacto de que con el tiempo la inflación será más alta y el crecimiento será menor.”

Al describir cómo cambiará el consejo de inversión de su consultoría Roubini Macro Associates como resultado, el Profesor Emérito de la Universidad de Nueva York explicó: “Si ves esta lista de políticas y otras, todas tienen el impacto de que con el tiempo la inflación será más alta y el crecimiento será menor.

“Esa es un análisis estándar de cuál será la implicación de estas políticas.

“Entonces tenemos que preocuparnos por un mundo en el que… los rendimientos de los bonos a largo plazo pueden ser mucho más altos que el 4%, podrían llegar al 6%, 7%, incluso al 8%, y un escenario en el que la inflación pase del 2% al 3%, 4%, 5%.

Un curso así no sería una noticia bienvenida para los consumidores que ya han tenido que navegar por altos costos de vivienda y precios inflados de comestibles, especialmente ahora que están viendo las tasas normalizarse de nuevo hasta el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Inflación + bajo crecimiento = estanflación

Roubini también tiene preocupaciones sobre las propuestas de deportación masiva de Trump, diciendo: “En los últimos años, el aumento de la migración ha mantenido el crecimiento salarial legal, ha aumentado la oferta de trabajo, ha aumentado el crecimiento económico.

“Entonces, definitivamente la deportación masiva es estanflacionaria.”

A pesar de estar en el extremo más sombrío de la escala de pronósticos, Roubini no está solo en su preocupación por la estanflación.

Aunque sus preocupaciones no están relacionadas con las políticas de Trump, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, también ve venir la estanflación.

“Veo la cantidad de estímulos fiscales y monetarios que se han llevado a cabo en los últimos cinco años, ha sido tan extraordinario, ¿cómo puedes decirme que no llevará a la estanflación?” dijo en la conferencia Strategic Decisions de AllianceBernstein en mayo.

“Puede que no,” dijo. “Pero yo, por mi parte, estoy preparado para eso.”

