Dos razones por las que la reunión de Starmer con Trump realmente importa | Noticias de Política

He estado en varios viajes a la Casa Blanca con primeros ministros sucesivos, pero no puedo recordar uno que haya sido tan importante como este. Como Keir Starmer mismo lo dice, “todo ha cambiado” y el primer ministro se encuentra negociando con un viejo aliado que está mirando el orden mundial de posguerra desde una nueva perspectiva y no le agrada mucho lo que ve. Como Donald Trump parece abandonar el papel que Estados Unidos asumió en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial y ahora está mirando hacia Europa y Ucrania, la tarea de Starmer es tratar de ganar su atención y apoyo una vez más. Últimas noticias políticas: Condenada la “decisión muy estúpida” del primer ministro. Los dos objetivos del primer ministro cuando se reúna con el presidente Trump el jueves son ayudar a persuadirlo para establecer garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania para disuadir la agresión rusa después de cualquier acuerdo de paz y disuadir al presidente Trump de imponer aranceles al Reino Unido. Por eso, cuando se trata de la seguridad y la economía del Reino Unido, los dos pilares principales de la administración de Starmer, esta reunión, esta relación, realmente importa. Puede que sea demasiado decir que el presidente Trump tiene el poder para descarrilar el proyecto de Starmer, pero sí tiene el poder de hacer que la doble tarea de garantizar la seguridad británica y lograr el crecimiento económico sea mucho más desafiante. Por lo tanto, el riesgo es alto para Gran Bretaña y en el avión camino a Washington, ese peligro era evidente. Cuando el primer ministro bajó al final del avión para responder preguntas de los periodistas que viajaban con él, comenzó la sesión con nosotros diciendo que tenía muchas cosas importantes que discutir y que iba a mantener sus respuestas breves. Luego se adhirió diligentemente a un guión acordado, sopesando cuidadosamente cada respuesta mientras esquivaba varias preguntas sobre Ucrania y el comercio al decir que “no iba a adelantarse a las discusiones”, elogiando al presidente Trump, haciendo referencia a la relación especial tan a menudo como podía e insistiendo nuevamente en que el Reino Unido no elegiría entre Estados Unidos y Europa. Desde el viaje del primer ministro a Ucrania en enero, cuando prácticamente confirmó a Sky News que estaba dispuesto a poner botas británicas sobre el terreno en una fuerza de mantenimiento de la paz, hasta su lenguaje en torno a Europa intensificando en la OTAN en febrero, la cumbre europea la semana pasada en París y luego el compromiso importante de esta semana para acelerar el gasto en defensa del Reino Unido, el equipo de Downing Street ha estado preparándose para esta reunión, paso a paso. Pero también son muy conscientes de que un resultado positivo no está garantizado cuando se trata del presidente Trump y mucho dependerá de lo que encuentren cuando Keir Starmer y Donald Trump se encuentren en la habitación. “Honestamente no sabemos lo que pasa por su mente”, dijo una figura senior que ha estado participando en la simulación de guerra del viaje. Ya hubo obstáculos antes de que el primer ministro ni siquiera aterrizara. Mientras Keir Starmer le decía a los reporteros en el avión que las garantías de seguridad alrededor de cualquier acuerdo de paz para Ucrania “tenían que ser suficientes para disuadir a Putin de regresar” (y eso requiere un respaldo militar de EE. UU. en la mente de los europeos), el presidente Trump le dijo a los reporteros que “no haría garantías de seguridad más allá de eso. Vamos a hacer que Europa se encargue de eso… Europa es su vecino más cercano”. Esos comentarios quizás no sean los que el equipo de Downing Street esperaba escuchar, pero ahora tienen una regla de concentrarse no en lo que Trump dice, sino en lo que realmente hace. Gran parte de lo que sucede en las próximas 24 horas estará fuera del control del Sir Keir Starmer, pero al menos ha preparado el terreno lo mejor que ha podido con un presidente que odia la crítica, ama la adulación y es muy transaccional. Starmer va a Washington lleno de elogios para el presidente Trump, un líder en quien dijo en el avión que confía, y un compromiso concreto de poner tropas británicas en una fuerza de mantenimiento de la paz y aumentar el gasto en defensa del Reino Unido, una de las peticiones clave de Trump a todos los aliados de la OTAN. Ha hecho el trabajo previo, ahora depende del arte de la negociación.