Dos pintas de cerveza y pulpo cocido a fuego lento: ¿cuál es la merienda de pub favorita en el Reino Unido en 2025? | Noticias de Dinero

Todos tenemos nuestros favoritos. Para mí, son los muy poco apreciados scampi fritos. Para otros, es el paquete de papas fritas sabor a sal y vinagre compartido en una mesa pegajosa, o las chicharrones que tal vez te dejen necesitando una visita al dentista.

El humilde aperitivo de bar ha sido parte de la cultura social del Reino Unido por más de un siglo y aún juega un papel importante para los clientes y los taberneros en 2025. Los clientes tienen una selección cada vez mayor de bocadillos (muy salados) para picar con una bebida. Los dueños de los bares los utilizan para generar ventas incrementales de alto margen o, dado que algunos bocadillos son un producto de gancho, simplemente para atraer a una clientela más amplia en un mercado difícil.

En este artículo exploramos cómo ha cambiado el aperitivo de bar a lo largo de los años e intentamos descubrir cuál es el favorito de la nación en 2025.

¿Cómo han cambiado los aperitivos de bar con el tiempo?

Hemos recorrido un largo camino desde los días en que los Victoriano saboreaban ostras con su cerveza oscura, pero la función del aperitivo de bar no ha cambiado mucho a lo largo de las décadas.

Es el viejo adagio: los bebedores quieren que los clientes se empachen de bocadillos salados que los mantengan sedientos.

Las papas fritas comenzaron a aparecer como una opción en los pubs británicos durante la primera mitad del siglo XX y rápidamente se convirtieron en el favorito de la nación, con un fabricante dominando el mercado.

En 1934, se vendieron 200 millones de paquetes de papas fritas en Gran Bretaña cada año, y el 95% de ellos fueron hechos por Smith’s. Sus clásicas papas fritas Salt ‘n’ Shake estaban en todas partes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, KP introdujo los cacahuetes en la ecuación, con chicharrones de cerdo y encurtidos también apareciendo en los estantes de los bares.

Conforme los pubs comenzaron a competir por espacio con la comida rápida, comenzaron a aparecer artículos más substanciales.

Desde la década de 1960, los rollos de jamón y queso envueltos en film transparente eran una opción, antes de que los rollos de salchicha, empanadas y pasteles se mantuvieran calientes bajo un calentador en los bares.

Durante el COVID, uno de los mayores temas de discusión durante algunas semanas fue si un huevo escocés constituía un aperitivo o una comida.

La era de la variedad

Avanzando hasta el día de hoy, los básicos de aperitivos de bar siguen estando prácticamente en todas partes: papas fritas, cacahuetes y chicharrones de cerdo. Esa trinidad casi siempre se puede encontrar de alguna forma.

Pero la Caja de Pandora se ha abierto desde el cambio de milenio, y nuestras elecciones de aperitivos como clientes han alcanzado niveles sin precedentes.

Algunos pubs se hacen conocidos por ir más allá con sus ofertas.

No es raro encontrar aceitunas, pretzels, jerky y palomitas de maíz disponibles en algunos bares, o incluso enormes frascos de encurtidos, huevos o chiles, bloqueando la vista del solitario paquete de Mini Cheddars escondido detrás de la barra.

LovePubSnacks.com suministra a más de 5,000 pubs y bares en todo el Reino Unido y dice que algunos de sus productos más peculiares incluyen papas fritas de faisán ahumado y setas silvestres y sus poppadoms enormemente populares, que deben servirse con un dip de chutney de mango por separado.

Y no solo se trata de satisfacer a los humanos. LovePubSnacks también vende aperitivos para nuestros compañeros peludos, con Paw Scratchies, Bark Bangers y Sir Woofchesters volando de los estantes.

El lujo gastronómico

La variedad rara vez es barata, y el Reino Unido ha sido testigo de un aumento constante en ofertas más gourmet en los pubs durante los últimos 20 años.

No te sorprendas si entras en algunos bares y ves toda una sección de “bocadillos de bar” en el menú de comida, con alitas de pollo, trozos de panceta de cerdo o algún pulpo cocinado lentamente por £17 listo para acompañar tu bebida.

Muchos pubs, como el mío, optan por un enfoque que combina lo mejor de ambos mundos, ofreciendo una pequeña selección de papas fritas y cacahuetes, así como algunas opciones más sofisticadas que realmente deberían pertenecer al menú de entradas.

¿Opciones más saludables?

Es probable que si estás intentando mantenerte saludable, el pub no sea uno de tus lugares más frecuentados.

Pero incluso si entras, muchos se alegrarán al ver que los pubs están atendiendo a aquellos que no quieren consumir su ingesta diaria recomendada de sal en tres bocados.

La plataforma de gestión de hospitalidad ServedUp recientemente analizó 1.5 millones de pedidos en pubs y encontró que las ventas de papas fritas horneadas a mano y más saludables están en aumento, al igual que las aceitunas y los anacardos.

Entonces, ¿cuál es el favorito de la nación?

Podríamos tener más opciones que nunca en 2025, pero no se puede negar que las opciones tradicionales siguen liderando el camino para los clientes.

Una encuesta de Sky News en LinkedIn encontró que las papas fritas de cualquier sabor son el mejor aperitivo de bar (44%), seguido de una competencia reñida entre cacahuetes (27%) y chicharrones de cerdo (26%).

El distribuidor mayorista de aperitivos de bar JL Brooks respaldó los hallazgos, diciéndonos que aunque la variedad está en todas partes, los británicos siguen amando las opciones clásicas.

“Hemos visto un aumento constante en la demanda de bocadillos más premium de estilo gourmet, como papas fritas horneadas a mano, frutos secos mezclados y palomitas de maíz con sabor”, dijo un portavoz.

“Sin embargo, opciones tradicionales como papas fritas con sal y cacahuetes con sal siguen siendo populares y son consistentemente solicitados”.