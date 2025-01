Dos norcoreanos luchando por Rusia capturados en Kursk.

Dos soldados norcoreanos han sido tomados prisioneros durante los combates en la región sur de Kursk en Rusia, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el sábado.

Los hombres lograron sobrevivir a pesar de sus heridas de combate y fueron llevados a Kiev, donde los agentes de inteligencia ucranianos los estaban interrogando, Zelensky publicó en las redes sociales.

Se daría acceso a la prensa a los prisioneros, dijo: “El mundo debe saber lo que está sucediendo”.

No fue su primer informe sobre norcoreanos capturados. Sin embargo, prisioneros anteriores habían muerto a causa de sus heridas, según Zelensky.

Se cree que Corea del Norte ha enviado alrededor de 12,000 soldados a Rusia para apoyar su invasión a gran escala de Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

Actualmente, Moscú está utilizando norcoreanos para reforzar sus unidades en el contraataque en la región de Kursk, partes de las cuales las tropas ucranianas tomaron en una ofensiva sorpresa en agosto pasado.

Según las estimaciones de Ucrania y EE.UU., los norcoreanos están sufriendo grandes pérdidas allí.

Zelensky adjuntó fotos a sus publicaciones que presuntamente muestran a los prisioneros.

Es difícil capturar a soldados norcoreanos con vida, escribió. El ejército ruso y norcoreano preferirían matar a los norcoreanos heridos en lugar de permitir que fueran tomados prisioneros, afirmó.

“Como todos los prisioneros, a estos dos soldados norcoreanos se les está proporcionando la atención médica necesaria”, escribió Zelensky.

Según el derecho internacional humanitario, los prisioneros de guerra no pueden ser exhibidos públicamente. Según la Cruz Roja, no está prohibido informar sobre prisioneros de guerra, pero los cautivos no deben ser identificados.

También se mostró una tarjeta de identificación militar rusa por Zelensky, según la cual uno de los norcoreanos nació en la república rusa de Tuva.

“Rusia les otorga a los coreanos estos documentos, pero no están engañando a nadie”, comentó Zelensky en un video. “Rusia misma está haciendo todo lo posible para prolongar y expandir la guerra y asumirá la responsabilidad por ello.”

Drones impactan casas en pequeña ciudad rusa

Un dron golpeó dos edificios de apartamentos en la pequeña ciudad de Kotovsk en la región de Tambov en el oeste de Rusia, hiriendo a varias personas, dijo el gobernador Evgeny Pervyshov temprano el sábado.

Pervyshov dijo en su canal de Telegram que varias personas sufrieron heridas por fragmentos de vidrio y estaban siendo tratadas. El gobernador agregó que no hubo incendios y que los edificios solo sufrieron daños menores.

La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que los drones eran ucranianos. La agencia agregó que las autoridades en otras partes de Rusia también reportaron ataques con drones ucranianos la noche del viernes.