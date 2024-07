Dos arrestados en caso de atropello y huida en Worli: CM asegura justicia; Aaditya dice ‘no hay refugio político’.

La policía arrestó a dos personas después de que una mujer que viajaba en una scooter con su esposo fuera fatalmente atropellada presuntamente por un auto BMW en la zona de Worli en Mumbai en las primeras horas del 7 de julio, según un oficial.

Kaveri Nakhwa (45) iba con su esposo Pradip por la calle Annie Besant cuando el conductor del auto de lujo perdió el control del vehículo y chocó contra la moto de la pareja alrededor de las 5.30 a.m., dijo el oficial.

Según el oficial, los acusados – Rajesh Shah, que conducía el auto, y Rajrishi Rajendrasingh Bidawat, el otro ocupante – fueron llevados a la comisaría después del incidente.

Los dos fueron arrestados por la tarde después de que una investigación preliminar estableciera su presunta participación en el fatal accidente, dijo el oficial de la comisaría de Worli.

Kaveri y su esposo son pescadores y regresaban a casa en Worli Koliwada desde Sassoon Dock en Colaba cuando el auto BMW chocó contra su scooter, dijo.

“Kaveri Nakhwa cayó en la carretera. Los transeúntes alertaron a la policía sobre el incidente. Fue llevada de urgencia al Hospital Nair administrado por el gobierno donde los médicos la declararon muerta a su llegada”, dijo el oficial.

Shah y Bidawat han sido acusados ​​de delitos que incluyen el homicidio no culposo, del nuevo Código de Justicia Bharatiya (BNS), que recientemente reemplazó al Código Penal Indio, dijo.

La ley es igual para todos: CM Eknath Shinde

Hablando sobre el incidente, el Ministro Principal de Maharashtra Eknath Shinde dijo que la ley era igual para todos y que nadie sería perdonado.

Preguntado si el hombre involucrado en el accidente era el hijo de un líder del Shiv Sena, el CM simplemente dijo: “La ley es igual para todos y el gobierno ve cada caso de la misma manera. No habrá regla separada para este accidente. Todo se hará según la ley”.

“La policía no encubrirá a nadie. El accidente de Mumbai es lamentable. He hablado con el departamento de policía para tomar medidas estrictas”, agregó.

Aaditya Thackeray espera que no haya “refugio político”

En una publicación en X, el líder de Shiv Sena (UBT) y diputado local Aaditya Thackeray, que representa la circunscripción de Worli en la Asamblea, dijo que no entraría en las “inclinaciones políticas” de Shah pero esperaba que “no hubiera refugio político por parte del régimen”.

“Visité la Comisaría de Policía de Worli hoy y me reuní con altos funcionarios de policía que investigan el caso de fuga que ocurrió en Worli hoy. No entraré en las inclinaciones políticas del Sr. Shah, el acusado de la fuga, pero espero que la policía actúe rápidamente para capturar al acusado y llevarlo ante la justicia. Con suerte no habrá refugio político por parte del régimen”, dijo el Sr. Thackeray.

El Sr. Thackeray dijo que él y su colega del Consejo Legislativo Sunil Shinde se reunieron con Pradip Nakhwa, el esposo de la víctima, y prometieron toda la ayuda posible para asegurar que los acusados ​​sean llevados ante la justicia.

El caso se produce menos de dos meses después del accidente del Porsche el 19 de mayo en la zona de Kalyani Nagar en Pune.

Dos profesionales de TI originarios de Madhya Pradesh murieron después de que el Porsche, presuntamente conducido por un menor ebrio, chocara contra su motocicleta.

El caso acaparó titulares nacionales después de que le dieran libertad condicional al menor por el Tribunal de Justicia Juvenil en términos indulgentes y la policía de Pune descubrió un presunto intento que involucraba a los padres del acusado y a médicos del Hospital Sassoon para cambiar muestras de sangre y anular pruebas de alcohol, además de obligar al chófer familiar a asumir la culpa del accidente.