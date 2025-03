Dos acciones tecnológicas que pueden hacerte millonario

Todo inversor quiere convertirse (al menos) en millonario.

Para ayudarte a lograrlo, es una buena idea invertir en acciones de crecimiento, especialmente aquellas con un historial exitoso y un conjunto de ventajas competitivas. También es importante que la acción tenga una valoración atractiva, ya que eso facilitará que la acción crezca a través de una expansión múltiple.

Si bien tu búsqueda para alcanzar el estado de millonario estará influenciada por tu horizonte temporal y tu tolerancia al riesgo, dos acciones que pueden ayudarte a lograrlo son MercadoLibre (NASDAQ: MELI) y Micron Technology (NASDAQ: MU).

Al igual que Amazon en Estados Unidos, MercadoLibre ha construido un impresionante conjunto de negocios interconectados, lo que le brinda una ventaja competitiva en América Latina.

El principal negocio de la empresa es como vendedor directo de comercio electrónico y mercado de comercio electrónico de terceros. También posee un gran negocio fintech, Mercado Pago, que incluye pagos en su propia plataforma de comercio electrónico, sistemas de punto de venta para comerciantes minoristas, tarjetas de crédito y una plataforma de préstamos. MercadoLibre realiza entregas de sus pedidos de comercio electrónico a través de Mercado Envíos, e incluso tiene una división de gestión de activos conocida como Mercado Fondo.

MercadoLibre está capitalizando la gran oportunidad de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina y continúa creciendo rápidamente. En el cuarto trimestre, los ingresos aumentaron un 37%, o un 96% en términos neutrales de divisas. Esto fue impulsado por un crecimiento del 33% en el volumen total de pagos a $59 millones, y un crecimiento del 8% en el volumen bruto de mercancías (GMV), o el valor total de bienes vendidos en su plataforma.

Su ecosistema cada vez más robusto también ha generado ventajas competitivas y ha llevado a una expansión de márgenes en el resultado final. En el cuarto trimestre, su beneficio operativo alcanzó un récord de $820 millones, más del doble que en el trimestre del año anterior.

MercadoLibre todavía tiene mucho espacio para crecer en sus mercados clave de Brasil, México y Argentina, y hay un gran mercado en América Latina más allá de esos países. Ha encontrado una fórmula ganadora, y es probable que siga ofreciendo resultados para los inversores. Teniendo en cuenta su tasa de crecimiento, la acción también cotiza a una valoración razonable.

Micron es un fabricante de dispositivos integrados (IDM) centrado en chips de memoria. Esto significa que la empresa diseña y fabrica sus propios chips, lo que le confiere más riesgo que una empresa que solo diseña chips. Históricamente, Micron ha sido altamente cíclico debido a que el precio de los chips de memoria puede cambiar rápidamente, pero en la era de la inteligencia artificial (IA), la empresa está entrando en un ciclo de auge, y los inversores podrían cosechar las recompensas.

Micron es un socio cercano de Nvidia, y de hecho, Nvidia es ahora su mayor cliente, generando el 13% de sus ingresos, ya que Nvidia cuenta con sus chips de memoria de alta velocidad para su plataforma Blackwell, lo que debería ayudar a la compañía en la expansión de la IA.

Los ingresos casi se duplicaron en su trimestre más reciente a $8.7 mil millones, y la rentabilidad también se disparó, ya que la empresa reportó un margen operativo del 25%. También hay evidencia clara de que Micron está beneficiándose del auge de la IA. Los ingresos de centros de datos aumentaron un 400% interanual y un 40% secuencial en el primer trimestre fiscal. El segmento de centros de datos y redes ya representa el 55% de sus ingresos, lo que significa que debería ser un impulsor aún mayor del crecimiento de los ingresos totales.

La demanda de chips de memoria casi con certeza crecerá debido a que son necesarios para aplicaciones de IA, y eso debería impulsar el crecimiento de la empresa en los próximos años. Mientras tanto, la acción parece una ganga en comparación con la mayoría de sus pares del sector de semiconductores, cotizando a un ratio precio/beneficios previsto de menos de 14, y se espera que las ganancias vuelvan a dispararse el próximo año.

Si bien las dinámicas de precio y oferta seguirán siendo fluidas, la acción de Micron está en una excelente posición para despegar en el próximo año, dada su valoración y los vientos favorables en la IA.

Antes de comprar acciones en MercadoLibre, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y MercadoLibre no fue una de ellas. Las 10 acciones que entraron en la lista podrían generar retornos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $765,576!*

Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 890% – un rendimiento excepcional en comparación con el 173% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones, disponible cuando te unas a Stock Advisor.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor al 24 de febrero de 2025

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jeremy Bowman tiene posiciones en Amazon, MercadoLibre, Micron Technology y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, MercadoLibre y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones tecnológicas para hacer millonarios fue publicado originalmente por The Motley Fool