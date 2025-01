Dos acciones que pagan dividendos y un ETF con rendimientos superiores al 3.5% para comprar en 2025.

Con el rendimiento del S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) en solo 1.2%, se ha vuelto más desafiante encontrar empresas o fondos cotizados en bolsa (ETFs) que puedan proporcionar un flujo constante y significativo de ingresos pasivos. Pero eso no significa que no hay opciones viables si sabes dónde buscar.

Kimberly-Clark (NYSE: KMB), J.M. Smucker (NYSE: SJM) y el ETF de Vanguard Total Corporate Bond (NASDAQ: VTC) tienen un rendimiento superior al 3%. Aquí te explicamos por qué estas dos acciones que pagan dividendos y este ETF valen la pena comprar ahora.

Scott Levine (Kimberly-Clark): Es difícil discutir con el atractivo de adquirir una acción líder en el sector de productos de consumo como Kimberly-Clark y ver cómo los generosos ingresos por dividendos llegan de forma constante, como lo ha hecho durante más de cinco décadas, lo que le ha valido a la acción el título de Dividend King.

Los escépticos a menudo se oponen a las acciones de alto rendimiento por temor a que la empresa no esté en una posición financiera sólida. Sin embargo, este no es el caso con Kimberly-Clark. Los inversores de ingresos se beneficiarían al considerar seriamente hacer clic en el botón de compra de la acción, junto con su dividendo futuro que rinde un 3.9%, mientras se encuentra en la estantería de descuento.

Con una historia que se remonta a 1872, Kimberly-Clark se ha convertido en un jugador dominante en la industria de productos de consumo. Ya sea que seas un nuevo padre que confía en Huggies para proteger a tu pequeño o un maestro con una caja de Kleenex en tu escritorio, es muy probable que estés usando una marca de Kimberly-Clark, o varias, a diario.

Con una cartera tan impresionante de marcas, que van desde cuidado de bebés hasta cuidado de adultos, Kimberly-Clark genera un flujo de efectivo sólido y consistente. Este flujo de efectivo debería disipar las preocupaciones de los escépticos de que el dividendo está en terreno inestable.

En la última década, es claro que Kimberly-Clark ha generado flujo de efectivo libre del cual puede obtener su pago a los accionistas. Y no es solo el flujo de efectivo lo que respalda la seguridad del pago. En los últimos cinco años, Kimberly-Clark ha promediado un ratio de pago del 76.6%.

Como un Dividend King, Kimberly-Clark ha demostrado un compromiso firme de recompensar a los accionistas. Con la acción cotizando a 16.3 veces las ganancias anuales, un descuento respecto a su ratio precio-ganancias promedio de los últimos cinco años de 22.5, hoy parece un buen momento para llenar el carrito de compras con acciones de Kimberly-Clark.

Daniel Foelber (J.M. Smucker): Empresas de alimentos envasados como J.M. Smucker han sido duramente golpeadas en los últimos meses, con muchos líderes de la industria rondando mínimos de varios años.

La inflación está empezando a afectar a la industria a medida que los compradores vigilan el gasto en comestibles. Las empresas de alimentos envasados se enfrentan a un doble golpe de pérdida de poder adquisitivo y demanda de sus productos, por lo que es comprensible por qué la industria está fuera de favor. Pero la venta masiva ha ido demasiado lejos, especialmente para una empresa destacada como J.M. Smucker.

Las marcas de la empresa, como Jif, Uncrustables, Milk-Bone, Hostess, y otras, abarcan diversas categorías, incluyendo café, alimentos congelados, bocadillos, mermeladas, comida para mascotas, alimentos horneados, y más. El crecimiento de J.M. Smucker no ha sido estelar en los últimos años, pero los ingresos siguen en un máximo histórico y los márgenes son excelentes.

Además, la empresa tiene un ratio precio-ganancias de solo 10.5. Simplemente es demasiado barato para ignorarlo en una empresa equilibrada con marcas sólidas.

Para rematar, J.M. Smucker lleva 23 años consecutivos aumentando los dividendos y tiene un rendimiento del 3.8%. Esa es una racha mucho más larga de aumentar el pago en comparación con competidores como Kraft Heinz, General Mills, Campbell’s y Conagra Brands. Sin embargo, los inversores que buscan el récord definitivo entre las empresas de alimentos envasados deberían echar un vistazo más de cerca a Dividend King Hormel Foods, que lleva 59 años consecutivos aumentando los dividendos.

Con su precio alrededor de un mínimo de cinco años, los inversores tienen una excelente oportunidad para comprar acciones de J.M. Smucker mientras aumentan su flujo de ingresos pasivos.

Al invertir $2,500 en J.M. Smucker, puedes esperar ganar alrededor de $95 en ingresos pasivos en 2025.

Lee Samaha (The Vanguard Corporate Bond ETF): Si alguna vez has escuchado el axioma de inversión “No luches contra la Fed” y simpatizas con él, entonces este ETF de bonos corporativos con un rendimiento del 4.5% te interesará.

Para los no iniciados, esto no tiene nada que ver con evitar un enfrentamiento con Roger Federer, un repartidor de paquetes o un agente del FBI. En cambio, significa no tomar una posición sobre las tasas de interés que vaya en contra de la dirección de los movimientos de tasas de interés de la Reserva Federal.

Sin embargo, eso es precisamente lo que ha hecho recientemente el mercado de bonos. El gráfico a continuación muestra a la Reserva Federal reduciendo sus tasas de interés, pero los mercados de bonos están aumentando las tasas de interés al vender bonos; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años es más alto que cuando la Reserva Federal recortó tasas.

Además, como se muestra a continuación, las tasas de mercado y los bonos corporativos de alta calidad tienden a tener una relación inversa. Esto tiene mucho sentido, ya que cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro suben, los rendimientos de los bonos corporativos suben, lo que significa que los precios de los bonos corporativos bajan.

Si crees que la historia prevalecerá y que el mercado enfrentando a la Fed llegará a su fin, este ETF de bonos es una excelente compra. Tiene una estructura de “ETF de ETF” en la que invierte en otros tres ETFs de Vanguard, todos los cuales no tienen bonos corporativos con una calificación menor a “BBB-” (bajo riesgo de incumplimiento). Si los rendimientos de los bonos corporativos disminuyen (y los precios de los bonos suben), este ETF podría generar rendimientos significativos, y no es malo que los inversores estén comprando con un rendimiento del 4.5%.

