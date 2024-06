Dos acciones que acaba de comprar

Cathie Wood es conocida por dos cosas: elegir innovadores que tendrán éxito a largo plazo y adentrarse en estas acciones a un buen precio. La fundadora y directora ejecutiva de Ark Invest no le importa ir en contra de la multitud y elegir empresas que han caído en desgracia con otros inversores. Ella ve el potencial a largo plazo, y esto podría dar grandes frutos con el tiempo.

Una de las tecnologías favoritas de Wood en el espacio de la salud es la edición genética, y ha invertido en dos jugadores muy prometedores en ese espacio. De hecho, ha aumentado las posiciones en esas empresas en los últimos días. Estoy hablando de CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) e Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA), dos empresas que utilizan la técnica de edición genética CRISPR, que implica cortar el ADN en una ubicación específica y permitir que un proceso de reparación natural se haga cargo.

Esta es una tecnología innovadora porque podría producir curas funcionales para varias enfermedades, lo que podría generar un crecimiento explosivo para las empresas que venden estos productos. Veamos más sobre estos dos favoritos de Cathie Wood.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. CRISPR Therapeutics

CRISPR Therapeutics es la segunda posición más grande en el fondo de salud de Wood, Ark Genomic Revolution ETF, representando una apuesta clave para la inversora estrella. La acción ha perdido un 47% en los últimos tres años, pero ahora puede ser el momento perfecto para invertir en esta empresa innovadora. Esto se debe a que CRISPR Therapeutics lanzó recientemente su primer producto, Casgevy, para trastornos sanguíneos como la beta talasemia y la enfermedad de células falciformes.

El gran socio biotecnológico Vertex Pharmaceuticals lidera los esfuerzos de comercialización, un punto positivo ya que esta empresa tiene muchos productos en el mercado, por lo que tiene experiencia en este ámbito. La aprobación de Casgevy representa un paso importante para CRISPR Therapeutics porque puede verse como un voto de confianza en la tecnología de la empresa: Casgevy es el primer producto de edición genética basado en CRISPR que recibe aprobación. Y es clave porque representa una fuente de ingresos.

Mientras tanto, CRISPR Therapeutics está avanzando con varios otros candidatos prometedores de edición genética, desde las áreas de inmunooncología hasta enfermedades autoinmunes. Y CRISPR Therapeutics también está generando ingresos a través de la licencia de su tecnología de edición genética a Vertex para el programa de diabetes tipo 1 de Vertex.

Finalmente, otro punto positivo es la posición de efectivo de CRISPR Therapeutics. La empresa tiene más de $2 mil millones en efectivo en su balance, por lo que hay motivos para confiar en su capacidad para avanzar en sus emocionantes programas en desarrollo.

La historia continúa

2. Intellia Therapeutics

Intellia aún no tiene productos en el mercado, pero la empresa está cerca. En la actualidad, Intellia está supervisando dos candidatos a través de ensayos clínicos de fase avanzada: posibles tratamientos para la amiloidosis por transtiretina (ATTR) y el angioedema hereditario (HAE).

ATTR se caracteriza por la acumulación de una proteína mal plegada que afecta negativamente a varios órganos, mientras que el HAE implica la sobreproducción de un péptido que conduce a hinchazón recurrente y grave. Intellia está reclutando pacientes en su ensayo de fase 3 para ATTR con miocardiopatía y espera lanzar su ensayo de fase 3 para NTLA-2002, el candidato para el HAE, durante la segunda mitad de este año.

La empresa recientemente informó datos de seguimiento a largo plazo del ensayo de fase 1 de NTLA-2002, y fortaleció el caso de que los tratamientos con edición genética se conviertan en curas funcionales. El informe mostró que ocho de cada diez pacientes permanecieron completamente libres de ataques, y esto es durante más de dos años considerando los primeros pacientes dosificados en el ensayo. Por lo tanto, hay motivos para ser optimistas sobre el programa a medida que avanza hacia su ensayo clínico final.

Al igual que CRISPR Therapeutics, Intellia también mantiene una sólida posición de efectivo, en este caso con más de $950 millones en su balance, y la empresa dice que esto financiará las operaciones hasta finales de 2026. Considerando el ritmo del desarrollo clínico, esto podría coincidir con el lanzamiento del primer producto de la empresa.

Las acciones de Intellia han caído un 68% en los últimos tres años, pero esto no asusta a Cathie Wood. En cambio, esto representa una oportunidad de compra para inversores expertos que, como Wood, buscan adquirir a los innovadores ganadores del mañana a un precio muy bajo.

¿Deberías invertir $1,000 en CRISPR Therapeutics en este momento?

Antes de comprar acciones de CRISPR Therapeutics, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y CRISPR Therapeutics no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir grandes ganancias en los próximos años.

Considera cuando Nvidia fue incluida en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $740,688!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluida la orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 3 de junio de 2024

Adria Cimino tiene posiciones en Vertex Pharmaceuticals. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda CRISPR Therapeutics, Intellia Therapeutics y Vertex Pharmaceuticals. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 2 Stocks She Just Bought fue publicado originalmente por The Motley Fool