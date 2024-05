Dónde Rick Rieder de BlackRock ve oportunidades en este momento

Hay mucho que gusta en este momento en el mercado de renta fija, según Rick Rieder de BlackRock. Lo mejor es que los inversores aún pueden obtener buenos rendimientos sin tener que asumir grandes riesgos para obtenerlos, dijo a CNBC. “No asumo mucho riesgo de tasa de interés. Compro mucho rendimiento de alta calidad, lo compuesto y duermo por la noche”, dijo Rieder, el director de inversiones en renta fija global de la firma. También gestiona el BlackRock Flexible Income ETF (BINC), que acaba de celebrar su primer aniversario. Tiene un rendimiento SEC de 30 días del 5.95% y una ratio de gastos netos del 0.40%. Si bien los inversores pueden obtener rendimientos más altos si quisieran asumir más riesgos, Rieder advirtió en contra de eso. La segunda mitad del año siempre es más volátil, además nos dirigimos hacia la temporada de elecciones, dijo. “Si quisieras un 8(%), creo que estarías siendo codicioso, y posiblemente irresponsable al tratar de obtener ese rendimiento adicional”, dijo Rieder, quien fue nombrado por Morningstar como el destacado gestor de cartera de 2023. Los rendimientos comenzaron a subir cuando la Reserva Federal empezó a aumentar las tasas de interés en 2022. Los rendimientos de los bonos se mueven inversamente a los precios. El banco central pausó sus aumentos en 2023 y ahora está esperando a que los datos muestren que la inflación ha disminuido lo suficiente antes de comenzar a recortar las tasas. Los funcionarios están preocupados por la falta de progresos adicionales en la reducción de la inflación, indican las últimas actas de la reunión de la Fed. Mientras tanto, el gobernador de la Fed Waller dijo el martes que necesitará ver “varios meses” de buenos datos antes de votar para disminuir las tasas. Rieder cree que un recorte de tasas podría llegar posiblemente tan pronto como septiembre, dependiendo de los datos. A medida que la Fed recorta las tasas, se espera que los rendimientos de los bonos caigan. “Realmente creo que la Fed quiere hacer un par de recortes este año”, dijo. “Van a tener una ventana para hacer uno o dos recortes.” Lo que Rieder encuentra atractivo Uno de los principales favoritos de Rieder en este momento son las obligaciones de préstamos colateralizados AAA . Los activos son pools de préstamos de tasa variable securitizados a empresas, y generan intereses para los inversores. Los diferenciales todavía son bastante amplios y los rendimientos son de más del 6.5%, señaló. “Piensa en tu capacidad para componer retornos al 6.5%, para redondear, en un activo triple A”, dijo Rieder. “Llevo haciendo esto más de 30 años. Eso no sucede”. El BlackRock AAA CLO ETF tiene un rendimiento de 30 días del 6.75% y una ratio de gastos del 0.20%. Dentro de los bonos de alto rendimiento de EE. UU., le gustan los bonos de calificación B única. Los inversores pueden obtener ingresos, pero generalmente los incumplimientos no son un problema, dijo Rieder. Se mantendría alejado de los bonos con calificación C porque cree que los incumplimientos en esa área van a aumentar. Encuentra atractivo el crédito europeo, tanto grado de inversión como alto rendimiento de calificación BB. en parte debido al fuerte dólar estadounidense. “Luego agregaría algunas hipotecas de agencias de inversión de calidad”, dijo Rieder. “No aumenten el plazo de rendimiento en ella — dos a tres años de duración — y luego mantengan su calidad crediticia en una buena posición.” La última estrategia de BINC Por supuesto, está poniendo esa estrategia en práctica en el BlackRock Flexible Income ETF, que busca destacar con un enfoque multi sectorial que equilibra alta calidad y alto rendimiento. El fondo se lanzó el 19 de mayo de 2023 y ahora tiene más de $3 mil millones en activos. En diciembre, Morningstar nombró a BINC uno de los mejores nuevos ETF de 2023 . Tiene una calificación promedio de BBB+, según BlackRock. El equipo ha reducido la exposición a las tasas de interés, con el ETF ahora situado alrededor de una duración de 2.25 años versus su previa duración de 3 años, dijo Rieder. También han añadido CLOs de alta calidad y activos securitizados europeos de alta calidad. El fondo tiene un 31.6% de la cartera asignada a securitizados, con un 11.3% en CLOs, un 6.2% en valores respaldados por activos, un 9.6% en valores respaldados por hipotecas comerciales y un 4.4% en MBS no agencias. La exposición del fondo a corporativos de alto rendimiento se ha reducido ligeramente a poco menos del 40% de la cartera desde el 43% que tenía anteriormente. Un 21% de los corporativos de alto rendimiento son de EE. UU., mientras que un 18% es europeo y británico. Mientras tanto, la exposición de BINC a mercados emergentes sigue siendo moderada. “Hemos añadido un poco recientemente, pero seguimos siendo conservadores EM,” dijo. Su estrategia parece estar dando resultados. BINC ha superado, logrando un rendimiento total del 8.35% desde su inicio, hasta el 23 de mayo. Su rendimiento total de un año lo ha colocado en el cuartil superior entre sus pares, según Morningstar . “Estamos obteniendo más rendimiento que el alto rendimiento BB. Estamos obteniendo casi tanto rendimiento como en el alto rendimiento completo — y nuestra volatilidad es el 60% de ese mercado, simplemente porque nos hemos diversificado,” dijo Rieder. Si los inversores se mantienen dentro de la calidad superior, podrán sobrellevar la volatilidad esperada a finales de año, dijo. “Nos estamos moviendo hacia un período más ilíquido,” dijo. “Los retornos han sido bastante buenos hasta ahora. Gestiona tu volatilidad, mantén tu liquidez en buen estado y luego, simplemente lleva un buen retorno a fin de año.”