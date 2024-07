Dónde los gestores de dinero buscan ingresos a mediados de año mientras las tasas siguen altas.

“

Con la perspectiva de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal hoy en un giro de 180 grados desde lo que era en enero, ahora es un buen momento para que los inversores revisen sus asignaciones de renta fija. Desde el comienzo del año, ha habido señales de inflación en declive, con el índice de precios al consumidor manteniéndose estable en mayo, y un mercado laboral en desaceleración, pero los formuladores de políticas hasta ahora han mantenido una mano firme en las tasas, actualmente del 5.25% al 5.50% para los fondos federales de referencia. Los futuros de fondos federales sugieren una probabilidad de casi el 78% de que el banco central reduzca las tasas en septiembre, según CME FedWatch. Eso marca una diferencia sorprendente desde el principio del año cuando los mercados anticipaban seis recortes en las tasas de la Fed. La perspectiva de “más altas por más tiempo” también ha hecho que los activos de renta fija a corto plazo sean especialmente atractivos. El índice Crane 100 Money Fund Index tiene un rendimiento actual anualizado a 7 días de 5.13%, y los activos totales de fondos del mercado monetario han crecido a $6.15 billones a partir del 2 de julio, según el Investment Company Institute. Los administradores de dinero se enfrentan a cómo el cambio en la perspectiva podría afectar su asignación de activos, y parece que están encontrando oportunidades en el extremo más corto de la curva de rendimiento mientras añaden exposición con cautela a la renta fija a largo plazo. “Los mercados laborales se están debilitando un poco, y la Fed piensa que en el futuro las tasas serán más bajas, pero en términos de cuán rápido llegaremos allí, eso es difícil de predecir”, dijo Don Calcagni, director de inversiones de Mercer Advisors. “¿Qué hacer con esta ambigüedad?” Encontrar un equilibrio Los rendimientos de los bonos y los precios se mueven en sentido inverso entre sí. Los bonos a más largo plazo también tienen una mayor sensibilidad al precio a las fluctuaciones en las tasas de interés. Esto se conoce como duración, y está ligado a la madurez de un bono. Anticipándose a los recortes de tasas de interés, los asesores financieros han estado recomendando agregar exposición a emisiones a más largo plazo, lo que permitiría a los inversores fijar tasas más altas y beneficiarse de la apreciación del precio a medida que las tasas caen. Sin embargo, los largos períodos de tasas altas en el último año han hecho que los instrumentos a corto plazo como el efectivo, los bonos del Tesoro y los fondos del mercado monetario sean aún más atractivos para los inversores. Los inversores que estén demasiado concentrados en esas inversiones pueden descubrir que sus ingresos se ven afectados a medida que las tasas bajan. Los administradores de dinero han buscado obtener lo mejor de ambos mundos al agregar un poco de duración y seguir diversificados en una serie de activos de renta fija. “Ese rango de vencimientos de 2 a 7 años es donde estamos tratando de posicionar a los clientes”, dijo Shannon Saccocia, directora de inversiones de NB Private Wealth, una unidad de Neuberger Berman. “Teníamos muchos inversores que estaban, si no en efectivo, entonces en renta fija a menos de 2 años de duración al comienzo del año.” Saccocia está pendiente de la calidad, con un enfoque en bonos corporativos de grado de inversión, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Los bonos municipales, que ofrecen ingresos libres de impuestos federales, siguen siendo atractivos, dijo. Un pie en activos de más corta duración “Hay oportunidades interesantes y rendimientos decentes que se pueden obtener independientemente de los estrechos diferenciales que vemos en los mercados”, dijo Michael Rosen, director de inversiones de Angeles Investment Advisors en Santa Mónica, California. En particular, ha estado obteniendo rendimientos sólidos de las obligaciones de préstamos garantizados de alta calidad: valores respaldados por paquetes de préstamos a empresas. Existe un elemento de riesgo en que los préstamos subyacentes pueden ser otorgados a prestatarios de grado no de inversión. Rosen señaló que los CLO AAA están rindiendo más de 100 puntos básicos por encima del crédito corporativo comparable. De hecho, los inversores minoristas que se adentran en el espacio pueden participar a través del ETF Janus Henderson AAA CLO (JAAA), que tiene un rendimiento SEC de 30 días de 6.67% y una ratio de gastos de 0.21%. Aquellos que estén dispuestos a asumir más riesgos a cambio de un rendimiento más alto pueden considerar el ETF Janus Henderson B-BBB CLO (JBBB), que tiene un rendimiento SEC de 30 días de 8.36% y una ratio de gastos de 0.49%. Ambos fondos están en la categoría “Bonos Ultracortos” de Morningstar, con duraciones efectivas de menos de un año. Encontrar oportunidades Es un momento para ser selectivo y tener en cuenta la calidad, según Vishal Khanduja, co-jefe de renta fija en mercados amplios en Morgan Stanley Investment Management y gestor de la cartera del Eaton Vance Total Return Bond Fund (EBABX). Ha mantenido una neutralidad en la duración con una inclinación hacia la pendiente, manteniendo una sobreponderación en crédito garantizado, crédito corporativo y activos de mayor calidad. “Estamos en la parte final del ciclo, y deberíamos ser prudentes en cuánto riesgo crediticio asumimos”, dijo, refiriéndose a los prestatarios que podrían tener problemas cuando la economía se debilite. Khanduja tiene en cuenta los valores respaldados por hipotecas comerciales, un área que está “siendo pintada con un amplio pincel”. Los puntos de la industria que son pasados por alto por los inversores incluyen los CMBS que están vinculados a flujos de efectivo saludables, incluidos los bonos respaldados por alquileres de locales comerciales de primera calidad y hoteles. También le gustan los alquileres de viviendas unifamiliares. Conclusiones para los inversores No está de más que los inversores minoristas revisen su asignación de renta fija ahora que el año está a mitad de camino. Aquí hay algunas pautas a tener en cuenta. Vigila tu concentración en efectivo. Mantener el dinero en instrumentos a corto plazo paga por ahora, pero aquellos que sigan teniendo una gran cantidad en efectivo corren el riesgo de ver cómo sus ingresos por intereses disminuyen cuando las tasas caen. “Muchos inversores más jóvenes están en efectivo, se sienten atraídos por este rendimiento del 5%”, dijo Callie Cox, estratega de mercado jefe de Ritholtz Wealth Management. “Si llegamos a un escenario donde la Fed recorta las tasas, podrías perderte otra subida en el mercado alcista”. Sé consciente del riesgo. Asegúrate de que tu asignación refleje tu horizonte temporal y tu perfil de riesgo. “¿Qué está sucediendo en la economía que aumentará o disminuirá el riesgo de incumplimiento, y cuánto margen estás obteniendo al reducir la calidad crediticia?” preguntó Rosen. Mantente diversificado. Una combinación de activos de renta fija puede ser lo que se necesita para beneficiarse de las tasas más altas de hoy, fijar los rendimientos y capturar precios en aumento una vez que la Fed recorte las tasas. “No compramos la idea de que hay una clase de activo de renta fija hacia la que debes inclinarte”, dijo Calcagni. “Quieres construir una cartera diversificada entre bonos del Tesoro, hipotecarios, y así sucesivamente.”

