¿Dónde estará la acción de Tesla en 5 años?

Los precios de las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) han subido aproximadamente un 21% en cinco días desde que se informó que las entregas de vehículos del segundo trimestre superaron las expectativas de Wall Street. Sin embargo, la tendencia a la baja a largo plazo del fabricante de vehículos eléctricos (EV) sigue vigente mientras lucha con altas tasas de interés, competencia y otros factores macroeconómicos.

¿Podrían las entregas del segundo trimestre indicar una recuperación sostenible, o seguirá Tesla desvaneciéndose? Vamos a explorar qué podría deparar los próximos cinco años para este innovador líder de vehículos eléctricos.

Las entregas del segundo trimestre superan las expectativas, ¿o no?

Los inversores de Tesla no tienen que esperar hasta las ganancias (se espera que se publiquen este mes) para actualizarse sobre el rendimiento de la empresa. La gerencia generalmente publica datos de producción y entrega junto con otros fabricantes de vehículos de manera trimestral (solía ser mensual). Y los tan esperados números del segundo trimestre no fueron una excepción.

Con 443.956 autos entregados en el segundo trimestre, Tesla superó la previsión de consenso de Wall Street de 439.000. Pero esto sigue siendo un 4,8% menos que el período del año anterior y representa el segundo trimestre consecutivo de entregas en declive después de una caída interanual del 13% en el primer trimestre.

Los números de entrega mejor de lo esperado provocaron un rally de doble dígito en el precio de las acciones, pero el fabricante de automóviles aún no está fuera de peligro. La magnitud de la debilidad podría revelarse cuando la compañía publique su informe trimestral completo.

Varios problemas clave podrían surgir. El primero es el precio. Los fabricantes de automóviles pueden impulsar el crecimiento de volumen bajando los precios. Pero esto puede ser a expensas de los ingresos por auto vendido y los márgenes. Para Tesla, esto podría plantear un gran problema porque sus márgenes anteriormente altos son lo principal que la diferencia de sus aburridos rivales de mercado masivo.

En el primer trimestre, sus márgenes operativos cayeron del 11,4% al 5,5%. Y las continuas caídas podrían convertir a la compañía en solo otro fabricante de automóviles.

¿Musk al rescate?

Con un múltiplo precio/venta (P/S) de 6.33, sus acciones cotizan a una prima significativa sobre el típico gran fabricante de automóviles de EE. UU. Para tener en cuenta, Ford Motor Company y General Motors cotizan a un P/S de solo 0.3 y 0.36, respectivamente. Y si Tesla se convierte en solo otra compañía de automóviles, podría perder gran parte de su valoración de $560 mil millones. Los accionistas apuestan a que el CEO Elon Musk no permitirá que esto suceda.

Fresco después de asegurar un paquete de compensación basado en acciones por valor de $44.9 mil millones, Musk tiene incentivos para hacer todo lo posible para impulsar el precio de las acciones. Parece estar minimizando la oportunidad automotriz a favor de nuevos impulsores de crecimiento como la robótica y la inteligencia artificial (IA).

La empresa está trabajando en Dojo, una supercomputadora diseñada para ayudar a entrenar sus modelos de aprendizaje automático para la conducción autónoma total (FSD). Aunque Tesla no es la única empresa que aborda este esfuerzo, tiene algunas ventajas debido a la gran cantidad de datos de usuarios que puede recopilar de sus clientes con software FSD instalado en sus autos. Musk dice que su robotaxi se revelará el 8 de agosto, junto con su plataforma de vehículos de próxima generación.

Si los robotaxis están listos para el consumidor, podrían desbloquear una nueva corriente de ingresos no automotrices para Tesla, al tiempo que lo coloca en una posición privilegiada para explorar otros usos de la IA como la automatización de almacenes o posiblemente incluso robots humanoides en los próximos cinco años y más allá.

¿Es una compra la acción?

Tesla ha vuelto a ser una empresa muy especulativa. Si las tendencias actuales continúan, su negocio EV de márgenes altos podría convertirse en un bien comoditizado en los próximos cinco años en medio de una competencia creciente y un menor poder de fijación de precios. Esto no es suficiente para justificar el ratio precio/ganancias (P/E) futuro de 57 en comparación con el P/E promedio del Nasdaq Composite de 32.

Los inversores que compran la acción ahora están apostando por Elon Musk y su capacidad para transformar la empresa en algo más que un fabricante de automóviles a través de la IA y la robótica. Esto es una gran responsabilidad. Y el controvertido ejecutivo tiene un historial de promesas exageradas y bajo cumplimiento.

Con eso dicho, Musk ha salvado a Tesla del borde en varias ocasiones, por lo que hay buenas razones para que el mercado tenga algo de fe en él. La acción parece estar en espera de más información.

Will Ebiefung no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Tesla. The Motley Fool recomienda General Motors y recomienda las siguientes opciones: compras largas de enero de 2025 $25 en General Motors. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Dónde estará la acción de Tesla en 5 años? fue publicado originalmente por The Motley Fool

