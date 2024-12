¿Dónde estará la acción de Palantir Technologies en 1 año?

Sería un eufemismo decir que las acciones de Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) han estado en buena forma en el mercado en 2024, ya que las acciones del especialista en plataformas de software han subido un asombroso 290% hasta ahora este año al momento de escribir este artículo.

El último mes solo ha sido fantástico para los inversores de Palantir, ya que las acciones han subido un 62% desde que se publicaron sus resultados del tercer trimestre el 4 de noviembre. La inteligencia artificial (IA) ha desempeñado un papel fundamental en esta caliente racha alcista, ya que empresas y gobiernos han acudido en masa a Palantir para ayudarles a integrar la inteligencia artificial generativa en sus operaciones, lo que ha permitido a la empresa acelerar su crecimiento y construir una sólida cartera de ingresos.

Sin embargo, Wall Street no espera que las acciones de Palantir mantengan su impulso en 2025. Veamos por qué.

Los 20 analistas que cubren Palantir tienen un precio objetivo a un año de $38 en las acciones. Eso apunta hacia una caída del 43% desde los niveles actuales. Otra cosa que vale la pena señalar es que el 35% de los analistas recomiendan vender acciones de Palantir. La mitad de ellos tienen una clasificación de “mantener”, mientras que solo el 15% recomienda comprar.

Además, el precio objetivo más alto de la calle de $75 sugiere que las acciones de Palantir podrían subir solo un 12% desde donde se encuentran ahora en el próximo año. La valoración es una de las principales razones por las que los analistas no proyectan mucho alza en las acciones de Palantir. Después de todo, Palantir ahora cotiza a un asombroso múltiplo de 62 veces las ventas. Su relación precio-ganancias (P/E) a término actual es de 342. Si bien el múltiplo de ganancias previsto de 137 apunta a una mejora en su resultado final, sigue siendo muy alto.

Vale la pena señalar que estos múltiplos son mucho más altos que los del pionero de la IA Nvidia, una empresa que ha estado creciendo a un ritmo mucho más rápido que Palantir. Por ejemplo, los ingresos de Nvidia en su último trimestre aumentaron un impresionante 94% interanual a $35.1 mil millones. Mientras tanto, sus ganancias aumentaron un 103% a $0.81 por acción.

Por otro lado, Palantir reportó un aumento del 30% en los ingresos en el tercer trimestre a $726 millones. Las ganancias ajustadas de la empresa aumentaron un 43% respecto al mismo período del año anterior a $0.10 por acción. Por supuesto, esta no es una comparación ideal, ya que Nvidia es principalmente una empresa de hardware que también está encontrando éxito en el software de IA, mientras que Palantir es un proveedor de software exclusivamente.

Sin embargo, el hecho de que Nvidia esté creciendo a un ritmo mucho más rápido a pesar de su mayor tamaño y esté cotizando a un múltiplo de ganancias a término mucho más bajo de 32 en comparación con Palantir hace que el primero sea una acción de IA mucho más lógica para invertir en este momento. Además, la valoración de Palantir lo pone en riesgo de una importante venta si aparecen grietas en su historia de crecimiento, lo que significa que tendrá que seguir entregando un crecimiento más fuerte trimestre tras trimestre para justificar sus múltiplos elevados.

Si bien no hay duda de que la valoración de Palantir sugiere que las acciones pueden haber avanzado demasiado, hay algunas cosas que están funcionando a favor de la empresa y podrían ser vientos favorables para las acciones el próximo año.

Primero, la tasa de crecimiento de los ingresos de Palantir ha mejorado en cada trimestre de 2024. Su línea superior aumentó un 21% interanual en el primer trimestre, seguido de un aumento del 27% en el segundo trimestre. Ya hemos visto que registró un salto del 30% en los ingresos el último trimestre, impulsado por la fuerte demanda de la plataforma de software de IA de la empresa.

La segunda razón por la cual Palantir podría mantener su impresionante rally es el crecimiento impresionante en su número de clientes y tamaño de los acuerdos, que le están permitiendo construir una saludable canalización de ingresos a largo plazo. Más específicamente, hubo un aumento del 39% en el número de clientes de Palantir el último trimestre. El número de acuerdos de $1 millón firmados por la empresa aumentó a 104 desde 80 en el período del año anterior.

Como resultado, el valor del acuerdo restante (RDV) de los contratos de Palantir aumentó un 22% a $4.5 mil millones el último trimestre. Considerando que esta métrica se refiere al valor total restante de los contratos con los que la empresa contaba al final del trimestre, su impresionante crecimiento sugiere que Palantir está en posición de seguir creciendo sus ingresos a un buen ritmo a largo plazo.

La tercera razón por la cual Palantir aún podría resultar atractivo para inversores en crecimiento son sus fuertes fundamentos de unidad. El margen operativo no-GAAP de la empresa en el tercer trimestre fue del 38%, frente al 29% en el mismo período del año pasado. Los fundamentos de unidad favorables sugieren que Palantir está ganando más dinero de sus clientes ahora, y eso no es sorprendente. En la llamada de ganancias de noviembre de la empresa, la gerencia dio varios ejemplos de sus clientes expandiendo sus contratos después de suscribirse para usar sus soluciones. Esa tendencia podría continuar en el futuro, ya que el mercado de plataformas de software de IA está actualmente en sus primeras etapas de crecimiento.

IDC pronostica que el gasto en plataformas de software de IA podría aumentar de $27.9 mil millones en 2023 a $153 mil millones en 2028. Como resultado, la adopción de las ofertas de Palantir probablemente mejorará aún más a largo plazo, y sus sólidos fundamentos de unidad deberían permitirle mantener su impresionante crecimiento de ganancias.

Los factores anteriores explican por qué los analistas han aumentado sus expectativas de crecimiento de ganancias para Palantir para 2025 y 2026.

PLTR EPS Estimates for Next Fiscal Year data by YCharts

Si Palantir logra seguir superando las expectativas de los analistas durante el próximo año y alcanza niveles más altos de crecimiento de ingresos y ganancias, existe una buena posibilidad de que pueda justificar su valoración y subir en 2025. Sin embargo, los inversores conservadores harían bien en buscar otras opciones si están buscando capitalizar el auge de la IA, ya que la cara valoración de Palantir lo hace propenso a la volatilidad.

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Dónde estará el stock de Palantir Technologies en 1 año? fue publicado originalmente por The Motley Fool