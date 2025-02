¿Dónde estará la acción de Nvidia en 10 años?

La inversión a largo plazo es la clave para obtener rendimientos sostenibles en el mercado de valores, ya que suaviza la volatilidad a corto plazo y permite que brille el valor fundamental de una empresa. El gigante tecnológico Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha estado a la vanguardia del crecimiento de la inteligencia artificial generativa (IA). Pero, a medida que inevitablemente se desvanece la expectativa y surgen nuevas oportunidades como la robótica y los autos autónomos, ¿cómo responderá Nvidia?

Con aproximadamente el 88% de sus ingresos (30.800 millones de dólares) provenientes de su segmento de centros de datos, Nvidia está muy sobreexpuesta al mercado de hardware de IA generativa. Esta falta de diversificación pone al gigante tecnológico en una posición precaria, especialmente a medida que los clientes siguen perdiendo dinero en sus proyectos de IA y nuevos competidores de bajo costo como DeepSeek de China hacen que los accionistas cuestionen el potencial de beneficios a largo plazo de la industria.

La creciente popularidad de los chips personalizados también permite a clientes clave de IA como OpenAI eludir a Nvidia y diseñar su propio hardware a través de asociaciones con empresas de fabricación como Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Pero mientras que la IA generativa ahora domina la narrativa de Nvidia, no siempre fue así. La empresa tiene un historial de cambio de enfoque para abordar las tendencias emergentes. Tan recientemente como en el año fiscal 2022, el hardware de videojuegos y minería de criptomonedas (segmento de juegos de Nvidia) representaba alrededor del 46% de las ventas totales (12.460 millones de dólares) en comparación con solo el 9,4% de hoy, ya que el crecimiento relacionado con la IA ha eclipsado estas oportunidades una vez cruciales.

La transformación empresarial rápida de Nvidia destaca la versatilidad de su tecnología central, la unidad de procesamiento de gráficos (GPU), un tipo de chip informático que utiliza el procesamiento paralelo para realizar múltiples cálculos simultáneamente. Y en los próximos 10 años, los inversores deben esperar que las GPUs sigan encontrando nuevos usos, incluso si la demanda relacionada con la IA generativa se ralentiza. La robótica y los vehículos autónomos parecen prometedores.

Según analistas de McKinsey & Company, la conducción autónoma podría generar de 300.000 a 400.000 millones de dólares en ingresos para 2035 a medida que los fabricantes de automóviles aprovechen la tecnología para el software como servicio (SaaS). Y al igual que la IA generativa, los autos autónomos necesitan procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, lo que convierte a esta industria en una mina de oro potencial para Nvidia y sus GPUs líderes en la industria.

Tesla es un buen ejemplo del potencial de la oportunidad. A pesar de no ofrecer un modelo de lenguaje grande (LLM) de IA generativa conocido, el fabricante de automóviles es uno de los principales clientes de Nvidia. Está acumulando decenas de miles de GPUs para construir su supercomputadora Dojo, que está diseñada para ser el cerebro detrás de su plataforma de conducción completamente autónoma (FSD).

Nvidia también se está posicionando para desempeñar un papel directo en la industria automotriz a través de software como Drive AGX, diseñado para funcionar en sinergia con su hardware para habilitar funciones de conducción autónoma y procesar datos de conducción.

Hasta el tercer trimestre, el segmento automotriz y de robótica de Nvidia generó ventas de 449 millones de dólares. Si bien esto es una gota en el océano en comparación con sus ingresos totales de 35 000 millones de dólares, el segmento creció un impresionante 72% interanual. Y los inversores pueden esperar que este aumento se acelere en la próxima década.

La explosión de la IA generativa está llegando a su fin, y la demanda de las GPUs de Nvidia eventualmente podría disminuir a medida que las empresas busquen alternativas más baratas. Sin embargo, a largo plazo, nuevas oportunidades como la robótica y los autos autónomos podrían tomar la posta.

Dicho esto, no es una buena idea comprar Nvidia en la cúspide de su ciclo actual de expectativas. Los inversores pueden querer esperar más información antes de considerar una posición en la acción.

Will Ebiefung no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Dónde estará la acción de Nvidia en 10 años? fue publicado originalmente por The Motley Fool