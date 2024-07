¿Dónde estará la acción de Broadcom en 10 años?

Con un aumento de más del 2,000% en los últimos 10 años, Broadcom (NASDAQ: AVGO) demuestra el poder de la inversión a largo plazo. En ese período de tiempo, la acción ha enfrentado varias crisis macroeconómicas, desde la pandemia de COVID-19 hasta las rápidas subidas de tasas de interés de 2022, solo para emerger aún más valiosa que antes.

Discutamos lo que podría deparar la próxima década para este importante conglomerado de semiconductores a medida que se enfoca en nuevas oportunidades en hardware de inteligencia artificial (IA) generativa.

La oportunidad de la inteligencia artificial

Según analistas de Bloomberg, la IA generativa podría convertirse en un mercado de $1.3 billones para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 42% durante los próximos 10 años (desde 2022). Esperan que el hardware de entrenamiento e inferencia impulse el crecimiento a corto plazo antes de que la industria se desplace hacia el software y casos de uso orientados al consumidor como la publicidad digital.

Broadcom se enfoca en el aspecto de hardware de la oportunidad con circuitos integrados específicos de aplicaciones (ASIC), también conocidos como chips personalizados, diseñados para cargas de trabajo específicas de los clientes. Los chips personalizados pueden ser más rentables y eficientes en comparación con las costosas unidades de procesamiento gráfico (GPU) de talla única vendidas por competidores como Nvidia. Y el enfoque de nicho de Broadcom puede ayudarle a destacarse en este mercado competitivo.

La valoración de Broadcom también es atractiva. Con un ratio precio/beneficio (P/E) futuro de apenas 29, las acciones están en línea con la estimación del Nasdaq-100 de alrededor de 30 y significativamente más baratas que otros fabricantes de chips expuestos a la IA como Nvidia y Advanced Micro Devices, que cotizan con ratios P/E futuros de 51 y 53, respectivamente.

La diversificación otorga fortaleza a Broadcom

En los próximos 10 años, la IA podría convertirse en una megatendencia que cambie el mundo, en una completa decepción, o en algo intermedio. En este momento, no lo sabemos con certeza. Y eso hace arriesgado apostar por empresas como Nvidia, que están demasiado expuestas a la industria.

Después de crecer un impresionante 427% interanual (hasta $22.6 mil millones) en el primer trimestre, el negocio de hardware de centros de datos de Nvidia ahora representa alrededor del 87% de sus ventas totales, eclipsando a sus otros segmentos como el gaming y la visualización profesional y haciendo que la empresa sea excepcionalmente vulnerable a una posible desaceleración en la demanda de chips de IA.

En comparación, Broadcom tiene sus huevos en varias canastas diferentes. Si bien la IA es una oportunidad de crecimiento clave para la empresa, solo representó $3.1 mil millones de sus ventas del segundo trimestre de $12.5 mil millones (25%). Y aunque los ingresos crecieron un 43% interanual durante ese período, la mayor parte de la expansión se puede atribuir a la reciente adquisición de VMware por parte de Broadcom, que ayuda a los clientes empresariales a construir nubes privadas personalizadas para uso interno.

Si bien la computación en la nube está expuesta a la demanda relacionada con la IA, también se beneficia de la megatendencia no relacionada de la digitalización corporativa. Broadcom también vende sus chips y hardware de red a una amplia base de clientes, incluidos fabricantes de teléfonos inteligentes y empresas de Internet. Estas industrias maduras parecen poco propensas a experimentar mucha volatilidad en la próxima década.

¿Es una buena compra la acción de Broadcom?

La industria tecnológica de EE. UU. ha sido una mina de oro para los inversores a largo plazo debido a su alto crecimiento y mercados direccionables cada vez más amplios. Y aunque Broadcom no es Nvidia, su futuro parece brillante. Con una base de ingresos diversificada y una nueva oportunidad en tecnología de IA, Broadcom puede superar el mercado en la próxima década y más allá.

Will Ebiefung no posee ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Dónde estará la acción de Broadcom en 10 años? fue publicado originalmente por The Motley Fool