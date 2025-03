¿Dónde estará la acción de AMD en 5 años?

Los últimos cinco años han sido fructíferos para los inversores de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), ya que una inversión de $1,000 hecha en la acción hace medio década ahora vale casi $2,200 a la fecha de esta escritura.

Sin embargo, para poner las cosas en perspectiva, el aumento del 118% en las acciones de AMD en los últimos cinco años es inferior al aumento del 178% registrado por el índice del Sector Semiconductores PHLX en el mismo período. El último año ha sido especialmente difícil para los inversores de AMD, ya que la acción ha perdido el 41% de su valor durante este período. Esta gran caída se puede atribuir a la incapacidad de AMD para aprovechar la creciente demanda de chips de inteligencia artificial (IA), un mercado en el que su rival Nvidia ha establecido una posición dominante.

Pero, los resultados recientes de AMD han sido sólidos, y la compañía tiene más de un catalizador que podría ayudar a revivir sus fortunas en el mercado bursátil durante los próximos cinco años. Vamos a analizar más de cerca los impulsores potenciales del crecimiento de AMD y ver por qué puede ser una buena idea comprar y mantener esta acción durante los próximos cinco años.

El rendimiento financiero de AMD en los últimos cinco años ha sido mixto. Si bien los ingresos y las ganancias de la compañía aumentaron en 2020, 2021 y 2022 debido a las sólidas ventas de sus unidades de procesamiento central (CPUs) y tarjetas gráficas utilizadas en computadoras personales (PCs), el crecimiento de sus ganancias se desinfló después de un comienzo sólido.

Eso se debe a que la demanda de PCs disminuyó después de sólidas ventas en los años de la pandemia del nuevo coronavirus. AMD se quedó con un exceso de inventario en sus manos, y tuvo que reducirlo, lo que llevó a una fuerte disminución en las ganancias de la compañía. Mientras tanto, el negocio de centros de datos de la compañía se mantuvo en buena forma durante este período al continuar ganando participación de mercado en CPUs de servidor a Intel.

Pero luego, las ventas de consolas de juegos de Sony y Microsoft, que están impulsadas por los procesadores semipersonalizados de AMD, comenzaron a madurar y llevaron a esos gigantes tecnológicos a realizar menos pedidos. Sumemos el hecho de que AMD está muy rezagada con respecto a Nvidia en el mercado de tarjetas gráficas para juegos, con una participación del solo 10%; es fácil ver por qué el negocio de juegos de la compañía ha tenido dificultades para ganar tracción.

Así que el rendimiento mixto de los diversos negocios de AMD ha pesado sobre el desempeño de las acciones en los últimos cinco años. Sin embargo, la buena noticia es que todos los segmentos discutidos anteriormente probablemente disfrutarán de un sólido crecimiento en los próximos cinco años, allanando el camino para más alza en las acciones de AMD.

El rendimiento de AMD en los próximos cinco años dependerá de la salud de segmentos clave como los juegos, los centros de datos y las PCs. Lo bueno es que todos estos segmentos empresariales tienen probabilidades de disfrutar de un crecimiento secular gracias a diversos catalizadores.

El negocio de juegos de la compañía, por ejemplo, debería beneficiarse con la llegada de nuevas consolas de juegos de Microsoft y Sony. La generación actual de consolas tiene casi cinco años. Es probable que llegue una nueva dentro de dos o tres años, ya que tanto Sony como Microsoft históricamente han lanzado una nueva generación de consolas cada siete u ocho años.

Se espera que tanto Sony como Microsoft lancen sus consolas de próxima generación en 2026 o 2027. Eso podría darle un impulso agradable al negocio de chips semipersonalizados de AMD, ya que se ha informado que los fabricantes de consolas han elegido a AMD para suministrar los procesadores para sus consolas de próxima generación.

Pasando de los juegos a las PCs, AMD ya ha comenzado a ver una fuerte tracción en este mercado. Los ingresos del segmento de clientes de la compañía aumentaron de manera impresionante en un 52% en 2024 a un récord de $7.1 mil millones, gracias a “la fuerte demanda de los procesadores AMD Ryzen en equipos de escritorio y portátiles”. Las perspectivas del mercado de PC para los próximos cinco años parecen ser prometedoras debido a la llegada de la IA generativa.

Según una estimación, se espera que los ingresos del mercado de PC de IA aumenten casi 5 veces entre 2024 y 2030. Esto es positivo para las perspectivas a largo plazo de AMD, especialmente porque la compañía ha ganado una mayor participación en el mercado de procesadores para PC. El fabricante de chips terminó 2024 con casi el 25% del mercado de CPUs de clientes bajo su control, un aumento de casi cinco puntos porcentuales con respecto al período del año anterior, según Mercury Research.

Su participación en los ingresos del mercado de PCs de clientes creció a un ritmo más rápido, aumentando 8.4 puntos porcentuales año tras año. Esto apunta hacia el aumento del poder de fijación de precios de AMD en el mercado de procesadores para PC, ya que su participación en los ingresos está mejorando a un ritmo más rápido que la participación en unidades. Además, no sería sorprendente ver a AMD ganar más cuota de mercado ya que su rival Intel no se espera que lance una nueva CPU de escritorio hasta el próximo año.

Por lo tanto, el escenario parece estar listo para un crecimiento saludable en los segmentos de juegos y PC de AMD en los próximos cinco años. Al mismo tiempo, el negocio de centros de datos de la compañía también está mejorando, a pesar de que está jugando un papel secundario frente a Nvidia en el mercado de GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico) de IA. Los ingresos del centro de datos de AMD casi se duplicaron el año pasado a un récord de $12.6 mil millones, impulsados por sólidas ventas tanto de sus CPUs como de sus GPUs para servidores.

La compañía vendió al menos $5 mil millones en GPUs de centro de datos en 2024. AMD pronostica que su negocio de GPUs de centro de datos podría crecer a “decenas de miles de millones, a medida que avanzamos en los próximos años.” De hecho, AMD podría acumular sólidos ingresos en GPUs de centros de datos a largo plazo, incluso si logra acaparar una pequeña parte de este mercado para sí misma.

En resumen, se puede concluir que AMD parece estar preparada para un crecimiento excepcional de las ganancias en los próximos cinco años. Es por eso que comprar esta acción parece ser una elección obvia en este momento, especialmente considerando su ratio precio/ganancias a crecimiento (PEG ratio) de solo 0.42 basado en su crecimiento proyectado de ganancias a cinco años, según Yahoo! Finance.

Un PEG ratio de menos de 1 significa que una acción está subvaluada a la luz del crecimiento que se espera que entregue, y AMD está operando muy por debajo de ese umbral. Por lo tanto, los inversionistas que buscan comprar una acción de crecimiento que esté operando a niveles atractivos pueden considerar añadir AMD a sus carteras. Esta acción parece estar posicionada para un impresionante aumento a largo plazo.

