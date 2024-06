¿Dónde estará el stock de Amazon en 3 años?

Con sus acciones subiendo un 23% en lo que va del año, Amazon (NASDAQ: AMZN) finalmente ha recuperado terreno de su recesión posterior a la pandemia. La recuperación se basó en la optimización de su negocio de comercio electrónico y en el cambio hacia nuevos impulsores de crecimiento emocionantes como la inteligencia artificial (IA).

Examinemos cómo estas dinámicas pueden seguir desarrollándose en los próximos tres años.

Un Amazon más ágil y fuerte

Si bien los despidos y la reducción de costos pueden infundir un sentimiento de temor en los gerentes intermedios y otros empleados reemplazables, pueden ser una gran noticia para los inversores que desean una empresa más eficiente y rentable. Para Amazon, estos esfuerzos controvertidos están dando grandes resultados.

Los ingresos del primer trimestre de la compañía aumentaron moderadamente un 13% año tras año a $143.3 mil millones, pero el ingreso operativo se disparó más del 200% a $15.3 mil millones. Muchas de estas mejoras vinieron desbloqueando eficiencias en el comercio electrónico de Norteamérica e internacional, que anteriormente habían sufrido márgenes bajos debido a la sobreexpansión durante la era de la pandemia bajo el ex CEO de Amazon, Jeff Bezos.

El nuevo CEO, Andy Jassy, está recortando costos de manera extensa. Además, no solo está persiguiendo ganancias a corto plazo.

Y Jassy está reenfocando la empresa en lo que históricamente la hizo tan exitosa en primer lugar: la experiencia del cliente. En el primer trimestre, Amazon logró sus velocidades de entrega más rápidas, con casi el 60% de los pedidos de los miembros Prime llegando en un plazo de dos días en las 60 principales áreas metropolitanas del país.

Y en importantes ciudades internacionales como Londres, Tokio y Toronto, tres de cada cuatro artículos llegaron en un plazo de dos días.

Los inversores no deben esperar que el enorme negocio de comercio electrónico sea un gran impulsor de crecimiento en los próximos tres años. Pero la empresa puede aprovechar su escala y eficiencias operativas para mantener su posición dominante, manteniendo a los clientes satisfechos mientras ofrece ganancias confiables a los inversores.

Impulsores de crecimiento a medio plazo

En los próximos tres años, las perspectivas de la compañía dependerán de qué tan bien pueda monetizar la inteligencia artificial (IA) generativa. Ha desarrollado un modelo de negocio de picos y palas que proporciona la potencia informática y los modelos fundamentales para que los clientes de Amazon Web Services (AWS) construyan aplicaciones orientadas al consumidor.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Las ventas de AWS en el primer trimestre aumentaron un 17% año tras año a $25 mil millones. Y el segmento de computación en la nube sigue contribuyendo con una parte desproporcionada del ingreso operativo de Amazon, con $9.4 mil millones de los $15.3 mil millones (63%) generados en el período.

Nuevos servicios relacionados con la IA como Amazon Bedrock – que permite a los clientes de AWS construir aplicaciones de IA orientadas al consumidor utilizando los modelos fundamentales proporcionados – ayudarán a impulsar un crecimiento continuo.

La empresa también está integrando la IA en otros aspectos de su negocio, incluido el servicio al cliente; generación de imágenes para anuncios; y el asistente virtual Alexa, que planea actualizar con funciones de IA y volver a lanzar este año por una tarifa de suscripción mensual. Ninguno de estos esfuerzos tendrá un gran impacto por sí solo, pero podrían crear un efecto de rueda, con muchos pequeños éxitos que se van sumando unos a otros para generar un impulso significativo.

¿Es una buena inversión comprar acciones de Amazon?

Con su ratio precio-ganancias (P/E) futuro de 40, las acciones de Amazon son más caras que el promedio del Nasdaq 100 de 31, lo que supone un gran premio a pagar por una empresa madura que ya no está escalando rápidamente su negocio.

Con todo, la reducción de costos continua de Amazon podría llevar a mejorar la rentabilidad, incluso a medida que el crecimiento en las ventas de comercio electrónico disminuye. La división de computación en la nube de la empresa, AWS, sigue siendo una oportunidad emocionante para la expansión de márgenes altos. Por lo tanto, las acciones parecen capaces de superar al mercado en los próximos tres años.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la mesa directiva de The Motley Fool. Will Ebiefung no tiene ninguna posición en ninguno de los valores mencionados. The Motley Fool tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Dónde estará la acción de Amazon en 3 años? fue publicado originalmente por The Motley Fool