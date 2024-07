¿Dónde estará el precio de las acciones de QuantumScape en 1 año?

QuantumScape (NYSE: QS) publicó su informe del segundo trimestre el 24 de julio. Una vez más, el desarrollador de baterías de estado sólido no generó ningún ingreso significativo porque aún no había comercializado ninguno de sus productos. Su pérdida neta se amplió año tras año de $117 millones a $123 millones, o $0.25 por acción, y no cumplió con las estimaciones de los analistas por dos centavos.

En función de la ganancia ajustada antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), su pérdida se amplió de $64 millones a $73 millones. Reiteró su guía anterior para todo el año de una pérdida de EBITDA ajustada de $250 millones a $300 millones, lo que sería ligeramente mayor que la pérdida de EBITDA ajustada de $249 millones en 2023.

La acción de QuantumScape cayó después de ese informe poco satisfactorio, y ahora cotiza un 95% por debajo de su máximo histórico de diciembre de 2020. Pero ¿podría recuperarse en los próximos 12 meses a medida que avance hacia la comercialización de sus baterías?

¿Qué hace QuantumScape?

QuantumScape está desarrollando baterías de estado sólido que generan energía a partir de electrolitos sólidos en lugar de los electrolitos líquidos utilizados en las baterías de iones de litio. Esa diferencia les permite cargarse más rápidamente con mayores capacidades. También son más resistentes a temperaturas más altas, menos volátiles y duran más que sus contrapartes basadas en líquidos.

Las baterías de estado sólido ya se utilizan en dispositivos más pequeños como marcapasos, dispositivos portátiles y dispositivos de Internet de las cosas (IoT), pero no se han instalado ampliamente en dispositivos móviles o vehículos eléctricos (VE) porque son caros de producir en masa. QuantumScape quiere establecer una ventaja como pionero en este mercado incipiente.

QuantumScape afirma que sus últimas baterías de estado sólido pueden dar a los vehículos eléctricos un rango de 400 a 500 millas con un tiempo de carga de menos de 15 minutos. En comparación, la mayoría de las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos tienen un rango de alrededor de 300 millas con un tiempo de carga promedio de 30 minutos. Ese rango suena como un objetivo ambicioso, pero Volkswagen ha estado trabajando con la empresa durante 12 años para desarrollar y comercializar sus primeras baterías.

¿Cuándo empezará QuantumScape a ganar dinero?

QuantumScape salió a bolsa fusionándose con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) en 2020. Antes de su debut público, afirmaba que podría generar $14 millones en ingresos en 2024 al vender sus primeras baterías. También afirmaba que su línea de ingresos crecería a una sorprendente tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 363% desde 2024 hasta 2028, alcanzando $6.44 mil millones.

Pero después de varios retrasos importantes, QuantumScape abandonó esos ambiciosos objetivos. No espera generar ningún ingreso significativo este año mientras envía sus primeras muestras de prototipos de baja producción de sus baterías QSE-5 a unos pocos fabricantes de automóviles. En 2025, la empresa planea comenzar a enviar sus muestras en volúmenes más altos, pero los analistas solo esperan que genere alrededor de $5 millones en ingresos con una pérdida de EBITDA ajustada de $304 millones.

En 2026, los analistas esperan que QuantumScape genere $58 millones en ingresos con una pérdida de EBITDA ajustada de $299 millones al comercializar finalmente sus primeras baterías. Pero incluso según esa optimista proyección, su acción sigue pareciendo cara a alrededor de 70 veces sus ventas en 2026, y eso es asumiendo que realmente pueda aumentar su producción.

Si QuantumScape puede lograr o no ese objetivo es discutible. Inicialmente estableció una ventaja como pionero en el espacio de las baterías de estado sólido, pero ya enfrenta dura competencia de startups similares como Blue Solutions. Grandes fabricantes de automóviles como Toyota y Nio también han estado desarrollando sus propias baterías. Si QuantumScape no puede mantenerse por delante de esos competidores en los próximos dos años, podría quedar obsoleto mucho antes de expandir su negocio.

Por otro lado, QuantumScape recientemente obtuvo un nuevo acuerdo con la subsidiaria PowerCo de Volkswagen para co-desarrollar y licenciar sus próximas baterías. Dice que los pagos de regalías por adelantado de ese acuerdo extenderán su “horizonte de liquidez hasta 2028”.

¿Volverá a subir la acción de QuantumScape en un año?

Es difícil valorar la acción de QuantumScape, pero Markets and Markets espera que el mercado de baterías de estado sólido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 41.5% de 2023 a 2030. Si QuantumScape logra comercializar y producir en masa sus baterías, podría tener una buena oportunidad de igualar o superar la tasa de crecimiento a largo plazo del mercado. Estas expectativas podrían limitar su lado negativo en estos niveles mientras los inversores esperan pacientemente más desarrollos en 2025 y 2026.

Por lo tanto, no me sorprendería si la acción de QuantumScape se mantiene alrededor de su precio actual durante la segunda mitad de 2024. Pero en la primera mitad de 2025, su acción podría dispararse a medida que finalmente comience a generar ingresos significativos a partir de sus muestras en volúmenes más altos. Por ahora, QuantumScape seguirá siendo una acción especulativa, pero su último acuerdo con PowerCo sugiere que podría generar ganancias sustanciales en los próximos 12 meses si demuestra que su modelo de negocio es sostenible.

Leo Sun no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Volkswagen Ag. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

