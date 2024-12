¿Dónde estará British American Tobacco en 1 año?

British American Tobacco (NYSE: BTI) es una acción de consumo básico, pero probablemente sea una de las acciones de consumo básico más arriesgadas que puedes comprar. Esto se destaca por su rendimiento de dividendos, que ronda el 8,2%, más de tres veces mayor que el rendimiento promedio de las acciones de consumo básico. Existe una probabilidad muy alta de que el dividendo se pague, tal como lo ha hecho en el pasado, durante el próximo año. Pero eso no significa que el negocio de British American Tobacco no esté volviéndose cada vez más riesgoso.

Lo primero que los inversores deben reconocer es que los cigarrillos son el núcleo del negocio de British American Tobacco. Un poco de matemáticas con los resultados del primer semestre de 2024 de la empresa demostrará esto (como empresa extranjera, solo informa de manera semestral). Su división de productos combustibles representa aproximadamente el 80% de los ingresos. Dentro de los productos combustibles, los cigarrillos representan cerca del 98% del volumen de la empresa. Entonces, algo muy cercano al 80% del negocio de la empresa está impulsado por los cigarrillos.

Eso representa un gran problema desde el punto de vista comercial, ya que el volumen de cigarrillos ha estado disminuyendo constantemente. En los primeros seis meses de 2024, el volumen de cigarrillos de la empresa cayó un 6,8% en comparación con los mismos seis meses de 2023. En 2023, los volúmenes de cigarrillos de British American Tobacco disminuyeron un 5,3%. En 2022, la disminución fue del 5,1%. La tendencia se remonta más atrás, pero esos tres puntos de datos son suficientes para resaltar lo que está sucediendo en esta empresa de productos básicos de consumo, y el hecho de que la tendencia a la baja parece estar acelerándose.

Si la disminución del 6,8% en la primera mitad de 2024 se aplica al año completo, el volumen de cigarrillos de la empresa habrá caído de aproximadamente 555 mil millones de cigarrillos en 2023 a alrededor de 517 mil millones este año. Proyectando otro año, llegaríamos a aproximadamente 482 mil millones de cigarrillos vendidos. Y eso suponiendo que la tasa de disminución se mantenga igual y no aumente como ha sido en los últimos años.

Hasta ahora, British American Tobacco ha podido compensar el impacto de la disminución del volumen con aumentos de precios. Pero los aumentos de precios solo pueden continuar durante cierto tiempo antes de comenzar a exacerbar la disminución del volumen. La empresa también es consciente del problema que enfrenta, ya que en 2023 cambió la forma en que contabilizaba sus marcas en EE. UU. Aunque es un problema contable GAAP algo arcano, la empresa básicamente pasó de asumir que las marcas siempre tendrían valor a asumir que no tendrían valor en 30 años.

Para finales de 2024, las marcas tendrán 29 años de “valor” restantes. Y para finales de 2025, la vida restante será de 28 años. Ya te haces una idea: cada año que pasa es un año menos de vida. Por eso la empresa está trabajando arduamente para desarrollar nuevos negocios, que representan alrededor del 20% de la línea superior en la declaración de ingresos. Eso es positivo y se está avanzando en el esfuerzo por compensar las disminuciones continuas en el negocio de los cigarrillos. Sin embargo, British American Tobacco todavía está muy lejos del punto en el que sus nuevos negocios, como los pouches de nicotina, pueden compensar la disminución del negocio que está teniendo lugar dentro de su negocio más importante.

Los inversores de dividendos que ven el enorme rendimiento de dividendos del 8,2% de British American Tobacco pueden estar bastante seguros de que los pagos trimestrales se realizarán como de costumbre en 2025. Pero la mayoría de los inversores de ingresos no compran una acción con el objetivo de poseerla solo por un año. Si compras British American Tobacco pensando que has asegurado una vida de ingresos confiable, piénsalo de nuevo. Existen riesgos muy importantes a medida que la empresa intenta ajustarse a las tendencias negativas en su negocio más importante. Si compras British American Tobacco, tendrás que vigilarlo de cerca.

