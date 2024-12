Doncella, Cernícalo se fusionarán como grupo de programas especializados cotizados en bolsa.

Maiden Holdings y Kestrel Group han acordado una fusión, que ayudará a establecer un nuevo grupo de programas especializados cotizado en bolsa.

Según los términos acordados, las acciones comunes de Maiden se convertirán en el derecho a obtener acciones en una nueva entidad con sede en Bermuda, que adquirirá tanto a Maiden como a Kestrel.

Este acuerdo asigna un valor de hasta $167.5 millones a Kestrel, que comprende $40 millones en efectivo, 55 millones de acciones comunes de la nueva empresa valoradas en $82.5 millones, y un earnout de hasta $45 millones pagaderos en acciones comunes.

La entidad fusionada operará bajo el nombre de Kestrel Group, con sus acciones cotizando en Nasdaq.

El equipo directivo del grupo fusionado incluirá a Luke Ledbetter como CEO, Terry Ledbetter como presidente ejecutivo, y Pat Haveron como presidente y director financiero.

Después de la fusión, Kestrel mantendrá su negocio a través de aseguradoras de calificación A.M. Best A- FSC XV, que son subsidiarias de AmTrust Financial Services.

Además, la compañía combinada tendrá la opción de adquirir estas aseguradoras de AmTrust.

El consejo de administración de la nueva entidad estará compuesto por siete miembros, cuatro seleccionados por un afiliado de los Ledbetter, incluidos dos independientes, y tres elegidos por AmTrust, incluidos dos independientes.

Se espera que la finalización del acuerdo se produzca en la primera mitad de 2025, sujeta a varias condiciones como la aprobación de los accionistas de Maiden, la expiración del período de espera de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, la aprobación de la cotización en Nasdaq y otras autorizaciones regulatorias.

Insurance Advisory Partners es el asesor financiero de Maiden para el acuerdo, con Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison proporcionando asesoramiento legal.

Appleby está asesorando a los miembros no interesados ​​de la Junta de Maiden. Kestrel está recibiendo asesoramiento financiero de Evercore, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom está manejando sus asuntos legales.

El CEO y CFO de Maiden, Pat Haveron, dijo: “Los Ledbetter y el equipo más amplio de Kestrel tienen un historial largo y probado de éxito en el mercado de programas especializados, y esperamos asociarnos con ellos para ofrecer valor a gerentes de programas, MGAs, reaseguradoras y corredores de reaseguros en una variedad de líneas de especialidad atractivas”.

El presidente y CEO de Kestrel, Luke Ledbetter, declaró: “La combinación con Maiden nos permitirá acelerar nuestro plan de crecimiento y capitalizar los vientos favorables del mercado a medida que continuamos nuestros esfuerzos para convertirnos en el principal grupo de programas especializados en los Estados Unidos”.

