Donald Trump señala que Ucrania debería celebrar elecciones como parte del acuerdo de paz con Rusia.

Donald Trump ha señalado que debería haber elecciones en Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia, en sus primeras declaraciones públicas después de que Estados Unidos celebrara conversaciones de alto nivel con Moscú en Riad.

En declaraciones críticas sobre el manejo de la guerra por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Estados Unidos dijo: “Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos unas elecciones” en Ucrania. “Eso no es algo de Rusia. Eso viene de mí y de muchos otros países”, dijo a los periodistas en su resort Mar-a-Lago en Florida.

“Ahora tienes un liderazgo [en Ucrania] que ha permitido que una guerra continúe que nunca debería haber sucedido”, añadió, comparando las ciudades ucranianas con “zonas de demolición”.

“Estas ciudades parecen Gaza”, dijo, con “la mayoría de las ciudades… tumbadas de lado. Los edificios están colapsados”.

El presidente no mencionó el papel de Rusia en destruir ciudades y pueblos ucranianos durante su invasión a gran escala, el mayor conflicto armado en suelo europeo desde la segunda guerra mundial.

El mandato de Zelenskyy expiró el año pasado, pero Kiev ha dicho que solo puede celebrar elecciones después de que termine el conflicto y se levante la ley marcial.

David Arakhamia, jefe del partido gobernante de Zelenskyy en el parlamento, dijo a principios de este mes que las elecciones no deberían celebrarse antes de seis meses después de que termine la ley marcial.

Celebrar elecciones sería un desafío formidable ya que millones de ucranianos están desplazados, viven en el extranjero o residen en áreas bajo ocupación rusa. Kiev también ha expresado preocupaciones de seguridad en torno a cualquier votación, diciendo que serían necesarios cascos azules occidentales o una fuerza de seguridad para garantizar la seguridad de los votantes.

Una encuesta realizada a ucranianos en septiembre y octubre por el Instituto Republicano Internacional sin ánimo de lucro encontró que el 60 % de los encuestados se oponían a celebrar una votación presidencial durante la guerra. Un 52 % dijo que no apoyaba votar por un nuevo parlamento mientras el conflicto estuviera en curso.

Existen temores generalizados en Kiev y en toda Europa de que Trump quiera resolver la guerra en los términos del presidente ruso Vladimir Putin. Estados Unidos ya parece haber hecho concesiones significativas a Putin al pasar por alto los deseos de Ucrania de unirse a la OTAN y restaurar su control sobre las tierras ocupadas por Rusia.

Trump dijo que estaba “más seguro” de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania después de las conversaciones de Estados Unidos con Rusia en Riad el martes, que consideró “muy buenas”.

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, lideraron las delegaciones en una reunión de cuatro horas y media en la capital saudí.

Después, acordaron “sentar las bases para futuras colaboraciones” para poner fin a la guerra en Ucrania y una normalización acelerada de las relaciones, después de sus primeras conversaciones de alto nivel sobre el conflicto desde la invasión de Putin en febrero de 2022.

Zelenskyy dijo que no había sido informado de antemano sobre las conversaciones, y ha dicho que Ucrania rechazaría cualquier acuerdo que no involucre directamente a Kiev. “No queremos una paz negociada entre bastidores sin nuestra participación”, dijo. “Sin Ucrania, no se puede lograr la paz”.

El presidente de Estados Unidos también dijo que estaba “muy decepcionado” de que Ucrania estuviera “molesta por no tener un asiento” en las conversaciones de Riad, reprendiendo a Kiev por no poner fin a la guerra. “Bueno, han tenido un asiento durante tres años, mucho antes de eso, esto se podría haber resuelto muy fácilmente”, dijo Trump.

También dijo que apoyaría tropas de mantenimiento de la paz europeas en Ucrania después de la guerra, aunque Lavrov dijo el martes que cualquier despliegue europeo de cascos azules en el país sería “inaceptable”.

“Si quieren hacerlo, genial. Estoy completamente a favor si quieren hacerlo” y “no me opondría en absoluto”, dijo Trump a los periodistas.

Agregó que no quería retirar todas las tropas estadounidenses de Europa como parte de un acuerdo de paz. “Nadie está pidiendo eso, así que no creo que tengamos que hacerlo. No querría hacerlo. Pero esa pregunta nunca ha surgido realmente”.

Mientras Trump criticaba el liderazgo de Zelenskyy, afirmó que la calificación de aprobación de su homólogo era del 4 por ciento.

Una encuesta de opinión realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev en diciembre encontró que el 52 % de los ucranianos confiaban en Zelenskyy.

“Me simpatiza personalmente”, dijo Trump sobre Zelenskyy. “Está bien. Pero no me importa ‘personalmente’. Me importa que se haga el trabajo”.

Reporte adicional de James Politi en Washington

