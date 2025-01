Donald Trump ridiculiza a Dinamarca e insiste en que Estados Unidos tomará Groenlandia.

Desbloquea gratis el boletín informativo de la Casa Blanca Watch

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los intentos de Dinamarca de defender Groenlandia con patrullas adicionales, incluidos dos trineos de perros adicionales, mientras insistía en que Estados Unidos tomaría el control de la estratégicamente crucial isla ártica.

El ministro de Defensa de Dinamarca ha admitido que el país nórdico no ha hecho lo suficiente para proteger su territorio autónomo de Groenlandia, pero reveló planes de gastar $1.5 mil millones en dos nuevos barcos de inspección, dos drones y dos patrullas de trineos de perros después de que Trump renovara su interés en la isla.

“Creo que Groenlandia, la obtendremos, porque realmente tiene que ver con la libertad del mundo. No tiene nada que ver con Estados Unidos, excepto que somos los que podemos proporcionar la libertad. Ellos [Dinamarca] no pueden. Pusieron dos trineos de perros allí hace dos semanas, pensaron que eso era protección”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One este fin de semana.

Trump mantuvo una llamada telefónica de 45 minutos con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la semana pasada, que cinco altos funcionarios europeos actuales y anteriores describieron al Financial Times como tensa y confrontativa.

Los funcionarios dijeron que el gobierno danés estaba en “modo de crisis” después de que Trump tomara la medida sin precedentes de no descartar la acción militar para tomar territorio de un aliado de la OTAN y amenazara con aranceles específicos contra él. Estados Unidos ya tiene la única base militar en Groenlandia, en el norte de la isla.

La presencia militar de Dinamarca en Groenlandia se limita actualmente a un Comando Ártico de solo 75 personas y equipo que consiste en cuatro barcos, un avión de vigilancia y varias patrullas de trineos de perros.

Tanto funcionarios daneses como groenlandeses han dicho que Estados Unidos podría aumentar su presencia militar en la isla, y ha habido discusiones periódicas sobre una segunda base o más personal.

Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, dijo en Nochebuena que además de los nuevos barcos, drones y patrullas de trineos de perros, Copenhague también modernizaría la pista de aterrizaje de uno de los principales aeropuertos de Groenlandia para permitir que los aviones de combate F-35, operados tanto por Estados Unidos como por el país nórdico, aterricen allí.

Estados Unidos ha reconocido repetidamente la soberanía danesa sobre Groenlandia, especialmente cuando compró lo que ahora son las Islas Vírgenes de Estados Unidos a Dinamarca en 1917.

Pero Trump dijo en el Air Force One: “Realmente no sé qué reclamo tiene Dinamarca sobre esto, pero sería un acto muy hostil si no permitieran que eso sucediera porque es para la protección del mundo libre. No es para nosotros, es para el mundo libre. En este momento, tienes barcos rusos, barcos chinos, barcos de varios países. No es una buena situación”.

Añadió: “Creo que Groenlandia se resolverá con nosotros. Creo que lo tendremos. Creo que la gente quiere estar con nosotros”.

Los países europeos se están apresurando a descubrir cómo reaccionar a las amenazas de Trump contra Dinamarca sin terminar en su punto de mira. Algunos han instado a Frederiksen a “responder” al presidente de Estados Unidos. Hasta ahora, la primera ministra danesa ha insistido en que Groenlandia no está en venta, pero ha dado la bienvenida al creciente interés de Estados Unidos en el Ártico.

La oficina de la primera ministra danesa dijo que no “reconoce la interpretación de la conversación” entre Trump y Frederiksen, pero se negó a explicar con qué detalles no estaba de acuerdo. Los funcionarios estadounidenses no refutaron el informe del FT