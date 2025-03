Donald Trump renueva sus ataques contra Volodymyr Zelenskyy por el respaldo de EE. UU. contra Rusia.

“

Donald Trump renovó sus ataques públicos contra Volodymyr Zelenskyy y desestimó los esfuerzos de los líderes europeos para forjar un frente común con el presidente de Ucrania, mientras las repercusiones del enfrentamiento en la Casa Blanca del viernes se intensificaban aún más.

En una publicación en Truth Social el lunes, Trump criticó a Zelenskyy por afirmar el domingo por la noche que el fin de la guerra con Rusia estaba “muy, muy lejos” y advirtió que Estados Unidos “no lo toleraría por mucho más tiempo”.

También sugirió que un fin de semana de intensa diplomacia europea, incluyendo una cumbre en Londres organizada por el primer ministro británico Sir Keir Starmer y un alto el fuego propuesto por Emmanuel Macron, presidente de Francia, no había logrado mejorar la posición de Kyiv.

“Este tipo no quiere que haya paz siempre y cuando tenga el respaldo de Estados Unidos”, escribió Trump refiriéndose al presidente de Ucrania. “Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenskyy, declaró claramente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos”.

En una declaración en vídeo el lunes por la noche, Zelenskyy dijo que Kyiv continuaría “trabajando con los socios europeos en una arquitectura diplomática y de seguridad especial que pueda acercarnos a la paz”.

Agregó: “Necesitamos paz, una paz verdadera y honesta, no una guerra interminable. Y las garantías de seguridad son esenciales. La ausencia de garantías de seguridad para Ucrania hace 11 años permitió que Rusia comenzara con la ocupación de Crimea y la guerra en Donbás”.

La relación de Trump con Zelenskyy ha descendido a la acritud después de que él y el vicepresidente JD Vance criticaran abiertamente al líder de Ucrania durante un enfrentamiento público extraordinario en la Sala Oval el viernes.

La confrontación verbal ha puesto en peligro las posibilidades de un acuerdo de paz con Rusia en términos que Ucrania podría aceptar, y ha despertado alarmas en muchas capitales europeas sobre la postura de Trump en el conflicto y su compromiso más amplio con la seguridad en el continente.

Donald Trump, a la derecha, y Volodymyr Zelenskyy durante el tenso intercambio del viernes en la Sala Oval © Brian Snyder/Reuters

La disputa también impidió que Estados Unidos y Ucrania firmaran un acuerdo sobre el acceso estadounidense a los minerales críticos de Ucrania que se consideraba esencial para que Trump mantuviera el apoyo de Washington a Kyiv.

En un evento en la Casa Blanca el lunes por la tarde, Trump dijo de Zelenskyy: “Simplemente pienso que debería ser más agradecido, porque este país ha estado a su lado en las buenas y en las malas”.

También sugirió que el líder de Ucrania podría dejar el cargo si no logra llegar a un acuerdo con Moscú.

“No debería ser tan difícil hacer un trato”, agregó Trump. “Podría hacerse muy rápido. Ahora, tal vez alguien no quiere hacer un trato y si alguien no quiere hacer un trato, creo que esa persona no durará mucho tiempo”.

El New York Times informó el lunes que el presidente de EE. UU. tenía previsto reunirse con sus principales asesores sobre Ucrania para discutir la suspensión o cancelación de la ayuda al país, lo que aumentó la preocupación.

Pero un funcionario de la Casa Blanca restó importancia a la reunión, diciendo que siempre había “discusiones de alto nivel” sobre poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que Trump dijo: “No he hablado de eso en este momento. Quiero decir, en este momento, veremos qué sucede. Muchas cosas están sucediendo en este momento mientras hablamos”.

Anteriormente en el día, Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, enumeró algunas de las condiciones que Washington esperaba de Zelenskyy.

“Lo que necesitamos escuchar del presidente Zelenskyy es que lamenta lo sucedido, está listo para firmar este acuerdo de minerales y está listo para participar en conversaciones de paz”, dijo Waltz. “No creo que sea mucho pedir. Creo que es lo mejor para el pueblo estadounidense, para el pueblo ucraniano, para Rusia y para el mundo para restaurar la estabilidad”.

Zelenskyy dijo el lunes que Ucrania todavía tiene “muchas esperanzas de obtener el apoyo de EE. UU. en el camino hacia la paz”.

Se espera que Starmer tenga más conversaciones con líderes europeos esta semana. El número 10 de Downing Street no descartó que el primer ministro viaje a Bruselas el jueves, cuando los líderes de la UE celebrarán una cumbre de emergencia.

Reino Unido y Francia han ofrecido liderar una “coalición de voluntarios” en el suministro de tropas para garantizar un acuerdo de paz en Ucrania, pero Starmer ha insistido en que debe haber un “respaldo” de EE. UU.

Los funcionarios británicos dicen que eso debe significar cobertura aérea, vigilancia y otro apoyo militar de EE. UU. Starmer ha dicho que sin esto existe el peligro de que el presidente ruso Vladimir Putin “vuelva” por más territorio ucraniano.

Reporte adicional de Christopher Miller en Kyiv

