Donald Trump podría perder las licencias de licor en Nueva Jersey si sus felonías involucran ‘turbación moral’

La oficina del fiscal general de Nueva Jersey está investigando si las recientes condenas por delitos graves de Donald Trump en Nueva York lo hacen inelegible para poseer licencias de licores en sus tres campos de golf de Nueva Jersey.

Una portavoz de la oficina dijo el lunes que se está revisando si la condena de Trump por 34 cargos de delitos graves relacionados con el pago de dinero para silenciar a una estrella porno y falsificar registros comerciales en un intento de ocultarlo debería afectar la capacidad continua del ex presidente para poseer licencias de licores.

La ley estatal prohíbe a cualquier persona poseer una licencia de licores que haya sido condenada por un delito “que implique depravación moral”.

La División de Control de Bebidas Alcohólicas de Nueva Jersey, que forma parte de la oficina del fiscal general, “está revisando el impacto de la condena del presidente Trump en las licencias mencionadas anteriormente, y se abstiene de hacer más comentarios en este momento”, dijo una portavoz de la oficina en un correo electrónico el lunes.

Parte de lo que se tiene en cuenta en ese cálculo es un requisito que establece que “una persona debe tener un carácter respetable y se espera que opere el negocio con licencia de manera respetable”, según la división.

El manual detalla más, diciendo que “el término ‘depravación moral’ denota un delito grave desde el punto de vista de la sociedad en general y generalmente contiene elementos de deshonestidad, fraude o depravación”.

Trump es dueño de campos de golf en Bedminster, Colts Neck y Pine Hill en Nueva Jersey, cada uno de los cuales tiene una licencia de licores activa.

Ya no posee ningún casino en Atlantic City, donde su antigua empresa, Trump Entertainment Resorts, una vez operó tres.

Los mensajes dejados el lunes al equipo de campaña presidencial de Trump, así como a The Trump Organization, la empresa del ex presidente, no fueron devueltos de inmediato.

Está programado que Trump sea sentenciado en el caso de Nueva York el 11 de julio, poco antes de recibir la nominación republicana para la presidencia en las elecciones generales de noviembre.

