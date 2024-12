Donald Trump ‘los ojos en el trato’ para el hotel Waldorf Astoria DC.

El presidente electo Donald Trump está considerando una oferta para salvar el hotel Waldorf-Astoria en Washington, DC, y volver a etiquetarlo como un Hotel Internacional Trump, según informó The Post.

Tres fuentes familiarizadas con la situación dijeron que la empresa del futuro mandatario, la Organización Trump, está considerando opciones que incluyen un acuerdo de licencia o incluso la posibilidad de recomprar el arrendamiento del edificio de Correos Antiguo, propiedad del gobierno y con 125 años de antigüedad.

“Nuestra familia ya salvó el hotel una vez. Si se nos pregunta, lo haríamos de nuevo”, dijo Eric Trump a The Post en una entrevista exclusiva.

El hotel, que se ve aquí durante su ceremonia de inauguración en 2016 con el presidente electo Trump, se convirtió en un lugar popular para los miembros destacados del Partido Republicano durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca.

Pero los números de visitantes disminuyeron una vez que Hilton, que administra la marca Waldorf, se hizo cargo y el magnate inmobiliario cortó lazos con el hotel, según un informante.

El lujoso albergue en el 1100 de la Avenida Pennsylvania, a pocos bloques de la Casa Blanca, se convirtió en un imán para los miembros del Partido Republicano, los lobistas de DC y los recaudadores de fondos después de que Trump abriera el hotel en 2016.

Los operativos republicanos gastaron $266,000 allí en sus primeros seis meses, según datos de la FEC.

Aún está “por determinar” si la Organización Trump querría recuperar el control total del hotel recomprando el arrendamiento que vendió en 2022 o acordar un contrato de licencia, dijo la fuente.

Fuentes cercanas a la propiedad dijeron que el presidente electo está considerando una posible inversión en hospitalidad en el área de DC.

Pero agregaron que la Organización Trump no se había comunicado formalmente sobre el Waldorf Astoria.

La torre emblemática, construida en estilo Renacimiento Clásico, cuenta con 263 habitaciones, incluidas 35 suites y una casa adosada de dos pisos de 6,300 pies cuadrados con entrada privada. Los precios comienzan en aproximadamente $600 por noche.

Una portavoz del Grupo Hilton no respondió a la solicitud de comentario de The Post.

Una posible adquisición también plantearía preguntas sobre el futuro del restaurante Bazaar en el hotel, dirigido por el famoso chef crítico de Trump, José Andrés, un donante demócrata de larga data.

Una portavoz del jefe de World Central Kitchen se negó a responder preguntas cuando fue abordada por The Post el jueves.

Andres se retiró de un acuerdo para abrir un restaurante en el Hotel Internacional Trump en DC en 2015. Más tarde trabajarían juntos en el renovado Waldorf Astoria.

La Organización Trump vendió su arrendamiento de 100 años en 2022 a un grupo de inversionistas con sede en Miami respaldados por el ex toletero de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, por $375 millones.

El acuerdo con CGI Merchant Group, anunciado en noviembre de 2021, vio a Hilton gestionar las operaciones cotidianas.

Pero la empresa perdió el control de los derechos del arrendamiento a su acreedor, el banco mercantil BTD & MSD Partners, en agosto cuando no pudo pagar su préstamo de $285 millones.

Ante desafíos por las altas tasas de interés, se allanó el camino para que BTD & MSD Partners adquiriera el arrendamiento por un precio rebajado de $100 millones en una subasta.

The Post se acercó a CGI para hacer comentarios.

Un portavoz de BTD & MSD Partners, el banco mercantil y firma de inversión dirigida por ex ejecutivos de Goldman Sachs Gregg Lemkau y Byron Trott, se negó a comentar.