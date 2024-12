Donald Trump Jr. se unirá al Consejo de ‘Patriótico’ Marketplace PublicSquare.

Donald Trump Jr. se está uniendo a la junta directiva de PSQ Holdings Inc., propietaria del mercado en línea PublicSquare, según personas con conocimiento del tema. Las acciones de la compañía casi se duplicaron en las primeras operaciones en Nueva York.

Trump, quien recientemente comenzó como socio en la firma de inversión 1789 Capital, está listo para unirse a la junta de PSQ a partir del martes, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque el nombramiento no se ha anunciado públicamente. PSQ, con sede en West Palm Beach, Florida, se negó a hacer comentarios. Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

PublicSquare tiene como objetivo conectar negocios y consumidores “patrióticos” y ha buscado construir una “economía paralela”, que define como priorizando la fe y la familia.

PSQ está liderada por el Director Ejecutivo Michael Seifert, quien conoció a Trump en 2022 a través de un amigo en común, Alex Bruesewitz, asesor del presidente electo Donald Trump, según una de las personas.

Trump Jr. luego presentó a Omeed Malik, quien acordó llevar la empresa a bolsa en febrero de 2023 a través de una empresa de adquisición de propósito especial, y a Nick Ayers, miembro de la junta de PSQ que se desempeñó como jefe de gabinete del exvicepresidente Mike Pence, dijo la persona. Trump Jr. invirtió en la empresa a principios de ese año y actualmente posee más de 550,000 acciones.

Las acciones de PSQ cayeron un 61% este año hasta el lunes, dejándola con una capitalización de mercado de $ 71.6 millones. La acción subió un 92% a $ 3.95 a las 8:13 a.m. en las primeras operaciones en Nueva York.

En octubre, PSQ lanzó una empresa de pagos y espera procesar más de $ 1.8 mil millones de transacciones relacionadas con armas de fuego el próximo año, según una de las personas. En una llamada de ganancias el mes pasado, Seifert dijo que la empresa podría generar flujo de efectivo positivo hacia finales de 2025.

