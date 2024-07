Donald Trump encabeza Bitcoin 2024, tras dar marcha atrás en criptomonedas

El candidato presidencial republicano y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retira del escenario después de hablar en un mitin de campaña en el Van Andel Arena en Grand Rapids, Michigan, el 20 de julio de 2024.

NASHVILLE — El ex presidente Donald Trump encabeza la mayor conferencia de bitcoin del año el sábado por la tarde, mientras la carrera por capturar los votos y el dinero de la campaña de los adoptantes de tecnología financiera de primera línea de América toma el centro de la escena en la contienda presidencial de 2024.

El candidato presidencial republicano también será anfitrión de una recaudación de fondos en Nashville, con boletos que alcanzarán los $844,600. En junio, el CEO de BTC Inc., David Bailey, quien organizó la conferencia, se comprometió a recaudar $100 millones y movilizar a más de 5,000,000 de votantes para el esfuerzo de reelección de Trump, a medida que el sector de bitcoin se vuelve cada vez más hacia el campo de Trump en busca de apoyo.

El hecho de que Trump tome el escenario principal para dirigirse directamente a la comunidad de bitcoin es lo último en una campaña de varios meses para apelar al contingente de criptomonedas, que incluye aceptar donaciones en tokens virtuales, comprometerse a poner fin a la “guerra contra las criptomonedas” del presidente Joe Biden y abogar por que todo el futuro bitcoin se produzca en América. También representa un cambio radical por parte del candidato presidencial republicano.

Trump desestimó públicamente el bitcoin cuando estaba en la Casa Blanca. En julio de 2019, dijo que no era fanático del bitcoin y otras criptomonedas. Dijo que los tokens no son dinero, que su valor se basaba en “aire” y advirtió que los activos criptográficos no regulados podrían facilitar el tráfico de drogas, entre otras “actividades ilegales”.

“El bitcoin parece ser simplemente una estafa”, dijo en una entrevista telefónica con Fox en 2021. “No me gusta porque es otra moneda compitiendo contra el dólar”.

“Quiero que el dólar sea la moneda del mundo, eso es lo que siempre he dicho”, continuó Trump en su conversación con Fox.

Pero cinco años, una elección presidencial perdida y millones de dólares del lobby de las criptomonedas más tarde, el candidato presidencial republicano ahora encabeza la mayor conferencia de bitcoin del año en Nashville, que comenzó el jueves.

El cambio de Trump en cuanto a Bitcoin se produce en un momento en que el Partido Republicano se compromete a eliminar la burocracia de la administración Biden-Harris, trabajando para convertir la regulación de criptomonedas en un tema de votación para noviembre, especialmente dado que la inflación constantemente se clasifica como una prioridad importante para los votantes en las encuestas.

A medida que los grupos de presión y los partidarios de las criptomonedas se hacen más presentes en Washington, surgen preguntas sobre si el Partido Demócrata profundizará en el enfoque regulatorio intransigente de los últimos años o suavizará su posición.

“Cada candidato presidencial debe entender que los votantes a favor de activos digitales y de la innovación están aquí para quedarse”, dijo el representante demócrata Wiley Nickel de Carolina del Norte a CNBC en una entrevista, agregando que la regulación de las criptomonedas no debe convertirse en un “fútbol político partidista”.

“Quiero mantener este tema como un tema bipartidista. No quiero que Donald Trump politice este problema”, dijo el representante Nickel.

Los organizadores de la conferencia Bitcoin 2024 dicen que estuvieron brevemente en conversaciones para que la vicepresidenta Kamala Harris apareciera en la conferencia, aunque finalmente declinó. Pero el multimillonario empresario Mark Cuban publicó en X que la campaña de Harris se puso en contacto con preguntas sobre criptomonedas, por lo que parece que la vicepresidenta está explorando este espacio y potencialmente averiguando dónde podrían estar sus políticas, si fuera elegida presidenta.

“Creo que pronto escucharemos algo de la vicepresidenta Harris sobre esto. Y soy muy optimista de que vamos a tener un reinicio. Y eso, creo, tendrá un gran impacto”, dijo el representante Nickel. “Este tema no va a desaparecer. Y debemos asegurarnos de seguir abrazándolo de una manera bipartidista”.

El equipo de Harris ya ha comenzado a contactar a personas cercanas a empresas de criptomonedas para programar reuniones, reportó el Financial Times el sábado.

Giro de 180 grados de Trump sobre el bitcoin

La reciente mejora en el sentimiento de Trump hacia el espacio de activos digitales ha coincidido con un repentino aumento de interés y dinero procedente del máximo talento tecnológico del país.

Ha recaudado más de $4 millones en una mezcla de criptomonedas, incluyendo bitcoin, ether, el stablecoin USDC vinculado al dólar estadounidense y varias memecoins, con contribuyentes de 12 estados, incluidos algunos campos de batalla.

Los multimillonarios y hermanos y emprendedores de riesgo Tyler y Cameron Winklevoss lideraron la carga, aportando cada uno 15.57 bitcoin, o un poco más de $1 millón en el momento de su donación, según una presentación ante la Comisión Federal de Elecciones — aunque recibieron un reembolso parcial, ya que las contribuciones superaron el límite de $844,600.

Hay varios otros capitalistas de riesgo que son pro-criptomonedas y también han prometido millones a la campaña de Trump.

Los capitalistas de riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz informaron a los empleados de Andreessen Horowitz (a16z) que planean hacer donaciones significativas a los comités de acción política que apoyan la campaña de Trump. Los socios de Sequoia Capital apoyan a Trump, al igual que el inversor de riesgo David Sacks, quien ayudó al ex presidente a recaudar $12 millones en una recaudación de fondos que organizó en su casa de San Francisco. Los directores legales de la bolsa de criptomonedas centralizada Coinbase y el gigante de la cadena de bloques Ripple estuvieron presentes también.

Estos miembros de la élite tecnológica también están contribuyendo en gran medida a los super PACs pro-criptomonedas como Fairshake, que ha recaudado más de $200 millones para elegir candidatos pro-criptomonedas en todos los niveles, y en ambos lados del pasillo.

Pero un informe de NBC News indica que el equipo de la vicepresidenta está tratando de ganar el apoyo de algunos de los donantes indecisos de la gran tecnología, muchos de los cuales se mantuvieron al margen mientras el presidente Joe Biden siguiera en la carrera. Su postura podría estar cambiando ahora que la vicepresidenta es la nominada de facto del partido.

Ayuda el hecho de que Harris tiene una larga trayectoria en California.

Ha estado recaudando fondos en la comunidad tecnológica durante años, incluidos los que trabajan en Amazon, Alphabet, Microsoft y Apple.

“El cambio que ha ocurrido en los últimos tres días es dramático”, dijo Steve Westly, un capitalista de riesgo y excandidato a gobernador de California, a NBC News. “No creo que haya visto nunca un aumento tan entusiasta en ninguna campaña en la que haya participado”.

Esto sucede mientras el compañero de fórmula de Trump para la vicepresidencia, JD Vance, se dispone a celebrar una recaudación de fondos propia en Palo Alto el lunes.