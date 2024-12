Donald Trump dice que Turquía estaba detrás de los grupos islamistas que derrocaron a Assad en Siria.

Desbloquea el boletín informativo de la Casa Blanca de forma gratuita

Tu guía sobre lo que significa la elección presidencial de 2024 en Washington y en el mundo

Donald Trump afirmó el lunes que creía que Turquía estaba detrás del grupo rebelde que derrocó al dictador de Siria, Bashar al-Assad, alegando que Ankara había llevado a cabo una “toma hostil” de su vecino.

El presidente electo de EE.UU. dijo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, era “un tipo inteligente y muy duro”, y había convertido a Ankara en el actor extranjero más importante en Siria desde la caída de Assad.

“Lo querían desde hace miles de años, y él lo consiguió. Esas personas que entraron están controladas por Turquía”, dijo Trump. “Turquía hizo una toma hostil sin que se perdieran muchas vidas”.

Los comentarios del presidente electo se produjeron mientras Estados Unidos llevaba a cabo ataques aéreos contra los combatientes del Isis en Siria, y justo días después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, dijera que Washington estaba en contacto con Hayat Tahrir al-Sham, el grupo islamista que lideró un rápido avance sobre Damasco a principios de este mes, obligando a Assad a huir del país.

Los analistas de política exterior señalaron que Trump, quien reemplazará a Joe Biden como presidente de EE.UU. el próximo mes, estaba enviando un mensaje a Erdoğan, con quien ha mantenido una relación turbulenta.

“Trump ha enviado una especie de advertencia a los nuevos gobernantes de Siria y a sus patrocinadores, que es ‘gobiernen con cuidado, porque estamos observando’”, dijo Jonathan Schanzer, director ejecutivo del think-tank Foundation for Defense of Democracies.

Las relaciones de Turquía con HTS han sido complejas. No ha respaldado directamente al grupo, pero ha apoyado a otros que se coordinaron con HTS en su ofensiva relámpago.

“Creo que Turquía va a tener la llave de Siria”, dijo Trump.

Los comentarios de Trump sobre Erdoğan reflejaron la tendencia del presidente electo de mantener en vilo a los líderes mundiales, dijo un experto en política exterior.

Erdoğan podría haber pensado que Trump sería una “carta bajo la manga”, dijo Jon Alterman, en el think-tank Center for Strategic and International Studies. Pero el líder turco no estaría “seguro de dónde se encuentra exactamente” después de los comentarios de Trump, lo que le otorga al próximo líder de EE.UU. un cierto poder de negociación.

Trump y Erdoğan fusionaron camaradería personal y fricción geopolítica durante el primer mandato del líder estadounidense. Las tensiones se agravaron por la compra por parte de Turquía de Rusia del sistema de defensa de misiles S-400, lo que terminó con la expulsión de Turquía del programa de aviones de combate F-35 de EE.UU. La detención del pastor estadounidense Andrew Brunson por parte de Ankara en 2016 llevó a Trump a poner en lista negra a asesores de Erdoğan y a amenazar con sanciones económicas punitivas.

La liberación de Brunson deshielo las relaciones entre los líderes. Turquía aprovechó más tarde la decisión de Trump en 2019 de retirar las fuerzas estadounidenses del norte de Siria, dejando expuestas a las fuerzas kurdas a la acción militar turca.

Las relaciones entre Washington y Ankara han mejorado más recientemente, según funcionarios turcos y diplomáticos occidentales, a pesar de algunas tensiones desencadenadas por las críticas de Erdoğan a Israel por su ofensiva en Gaza.

Turquía respaldó finalmente la adhesión de Suecia a la OTAN a principios de este año, tras lo cual Washington aprobó la compra por parte de Ankara de aviones de combate F-16 estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses también han elogiado el papel de Turquía en un intercambio de prisioneros entre EE.UU. y Rusia este año y la lucha de Ankara contra grupos terroristas, incluido Isis.

Turquía, sin embargo, ha rechazado firmemente el apoyo de Washington a las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo liderado por kurdos que Ankara considera indistinguible de separatistas que han combatido al Estado turco.

Washington considera que las SDF son un socio crucial para evitar que Isis se reconstituya significativamente en Siria en el vacío político tras la caída de Assad.

Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques aéreos en Siria contra Isis, incluido el lunes cuando el Comando Central de EE.UU. dijo que los ataques mataron a 12 combatientes que operaban en áreas controladas anteriormente por el régimen y Rusia.

Reportaje adicional de Andrew England en Londres y Adam Samson en Nueva York