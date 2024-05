Donald Trump declarado culpable en todos los cargos en el juicio por ‘dinero callado’

Donald Trump ha sido encontrado culpable de conspirar para comprar el silencio de una actriz porno días antes de las elecciones de 2016 y encubrir sus huellas en los registros comerciales, convirtiéndose en el primer ex presidente de Estados Unidos en ser condenado por un crimen mientras busca un segundo mandato en el cargo.

El veredicto unánime en el caso de “dinero para callar” de Manhattan se produjo justo después de las 5pm hora local de la tarde del jueves, después de casi dos días de deliberación por parte de los siete hombres y cinco mujeres del jurado.

El juicio penal, al que Trump se vio obligado a asistir en persona, fue el primero contra cualquier ex presidente de Estados Unidos, y la histórica condena es una vindicación para el fiscal de distrito demócrata de Manhattan, Alvin Bragg, quien presentó el caso el año pasado después de que fuera abandonado por su predecesor.

A lo largo de cinco semanas, los jurados escucharon a personajes destacados en la órbita de Trump, quienes describieron un esquema de “atrapar y matar” para suprimir una historia de un presunto encuentro extramatrimonial con Stormy Daniels, después de que ella amenazara con hacer pública su historia.

Trump estaba con los ojos cerrados mientras se leía el veredicto por el presidente del jurado, un vendedor de origen irlandés de Harlem, en una sala de tribunal en silencio, con sus paredes adornadas por oficiales de la corte de rostros serios.

Los procedimientos terminaron abruptamente momentos después, momento en el que Trump estrechó la mano de su hijo Eric, quien palmoteó a su padre en la espalda. Fuera de la sala del tribunal, Trump denunció el “juicio amañado y vergonzoso”.

“Soy un hombre muy inocente”, dijo. “Estoy luchando por nuestro país. Estoy luchando por nuestra Constitución… Creo que es simplemente una vergüenza. Y seguiremos luchando, lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se ha ido al infierno”.

Agregó: “El verdadero veredicto será [en] el 5 de noviembre por el pueblo estadounidense.” Trump está programado para ser sentenciado el 11 de julio, cuatro días antes del inicio de la convención republicana, donde será coronado como el candidato del partido.

Hablando después del veredicto, Bragg dijo: “Un jurado de 12 neoyorquinos de todos los días fue presentado con evidencia abrumadora, incluyendo facturas, cheques, extractos bancarios, grabaciones de audio, registros telefónicos, mensajes de texto y testimonio directo de 22 testigos.” La evidencia demostró que Trump “recurrió a medidas ilegales para mentir repetidamente para protegerse a sí mismo y a su campaña”, añadió.

Bragg se negó a decir si buscará una sentencia de cárcel.

Los 34 cargos por los que fue condenado Trump llevan una pena máxima de cuatro años cada uno, pero como delincuente por primera vez, es poco probable que sea encarcelado.

Es probable que Trump también apelará contra el veredicto a las cortes superiores de Nueva York, pero ese proceso llevaría varios meses y no le impediría, si fuera elegido, convertirse en el primer delincuente condenado en ser el comandante en jefe de Estados Unidos.

Nada en la constitución de Estados Unidos prohíbe que un delincuente condenado ocupe un cargo. Si es reelegido presidente, Trump no podrá indultarse a sí mismo, ya que ese poder recae en el gobernador de Nueva York cuando se trata de cargos presentados por fiscales estatales, en lugar de federales.

A pesar de la cobertura ininterrumpida de semanas del juicio de Manhattan, Trump está liderando en las encuestas electorales presidenciales y consistentemente está superando al presidente Joe Biden en estados oscilantes clave. También ha tenido éxito en retrasar los otros tres casos penales que enfrenta, por presuntos intentos de frustrar los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados después de su salida del cargo. Ninguno es probable que vaya a juicio antes de la votación de noviembre.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan se defendió de múltiples intentos de Trump de retrasar el juicio o descalificar el testimonio, llamando finalmente a testigos como la ex asistente Hope Hicks, el ex editor de tabloides David Pecker y el ex solucionador de problemas de Trump, Michael Cohen, ahora su acérrimo enemigo.

Cohen, quien pagó $130,000 a la estrella del entretenimiento para adultos Daniels en los días antes de que Trump ganara por primera vez la Casa Blanca, dijo que había conspirado con el entonces candidato para disfrazar fraudulentamente los reembolsos por esa suma como pagos por servicios legales.

Los fiscales argumentaron que esto equivalía a un intento de “corromper” las elecciones por parte de un candidato que ya estaba dañado por la publicación de la cinta de Access Hollywood, en la que se le escuchaba presumiendo de agarrar los genitales de las mujeres, y temía cómo reaccionarían los votantes ante la revelación de un encuentro sexual extramatrimonial con Daniels.

La defensa de Trump mantuvo que no había “evidencia” de que su cliente estuviera al tanto del presunto esquema. Los abogados de 77 años de edad también desestimaron a Cohen, un acólito de Trump convertido en enemigo, que fue el único testigo que vinculó directamente a Trump con el esquema de reembolso.

El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo a los jurados durante los argumentos finales el martes que no podían condenar a su cliente únicamente por el testimonio de Cohen, un perjuro y estafador condenado que, según él, había “levantado su mano derecha y mintió a cada uno de ustedes” y que era la “encarnación humana de la duda razonable”.

La campaña de Biden, que hasta esta semana había evitado en gran medida comentar sobre el juicio, emitió un comunicado después del veredicto diciendo que demostraba que “nadie está por encima de la ley”.

Un portavoz de la Casa Blanca emitió un comentario de una sola frase: “Respetamos el estado de derecho y no tenemos ningún comentario adicional.”

Fuera del juzgado en el sur de Manhattan, la gente entraba al parque cercano después de anunciarse el veredicto, en una escena reminiscente de las celebraciones espontáneas en toda la ciudad cuando Trump fue derrotado hace cuatro años. Más tarde, hubo escenas tensas fuera del juzgado cuando los manifestantes se enfrentaron entre sí.

Reportaje adicional de Lauren Fedor y Joshua Chaffin