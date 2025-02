Donald Trump abre la puerta a las más grandes ambiciones de Vladimir Putin

“

El plan inicial de Vladimir Putin de capturar Ucrania en unos pocos días terminó en desastre. Pero después de que Donald Trump estableciera conversaciones de paz directas con Moscú, evitando a Kyiv y a los aliados europeos, el presidente ruso está ahora más cerca que nunca de obtener lo que quería de su invasión de tres años.

La principal ambición de Putin, según personas que han hablado con él durante la guerra, es establecer una nueva arquitectura de seguridad que le otorgue a Rusia una esfera de influencia en Europa, al igual que la conferencia de Yalta hizo por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, Estados Unidos podría estar dispuesto a permitírselo. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha descartado las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN y recuperar su territorio de Rusia. Putin y Trump discutieron sobre “cooperación económica bilateral”, lo que sugiere que Estados Unidos estaría preparado para levantar sus sanciones contra Moscú.

Y Trump parece decidido a reducir el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y dejar a los países europeos la tarea de mantener la paz.

“La situación parece mucho más favorable para Putin que en cualquier momento durante toda la guerra de los últimos tres años”, dijo Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín. “Si Estados Unidos simplemente pone fin unilateralmente a su apoyo militar y diplomático, así como al intercambio de inteligencia, entonces Ucrania estará en una posición muy difícil. Y será difícil salir de ella incluso si los europeos se involucran más”.

En Moscú, hubo una alegría palpable después de la llamada del miércoles entre Trump y Putin.

“Una sola llamada puede cambiar el curso de la historia; hoy, los líderes de Estados Unidos y Rusia posiblemente han abierto una puerta a un futuro formado por la cooperación, no por la confrontación”, dijo Kirill Dmitriev, un jefe de fondo soberano ruso involucrado en conversaciones extraoficiales con Estados Unidos sobre intercambios de prisioneros.

La llamada marcó un cambio drástico en la política de Estados Unidos bajo Joe Biden, predecesor de Trump, quien se comprometió a apoyar a Ucrania “todo el tiempo que sea necesario” mientras trabajaba con otros países occidentales para aislar a Rusia. Ahora, Estados Unidos ha dicho que la victoria en los términos de Ucrania no es “realista” – un cambio que Moscú aplaudió como un retorno a la razón.

“Finalmente, los estadounidenses están tomando las cosas en serio sin las ilusiones inútiles que han estado alimentando a los ucranianos desde el inicio de la guerra. Es sentido común. Y una oportunidad para detener la guerra”, dijo un ex alto funcionario ruso.

“Putin se deshizo de cualquier ilusión tres días después”, cuando Rusia se dio cuenta de que sus planes de una victoria blitzkrieg habían fracasado, agregó el antiguo funcionario. “Pero los europeos y los estadounidenses han estado bajo ellos desde entonces, y apenas están viendo la razón ahora”.

Altos funcionarios ucranianos y occidentales dijeron que Trump y Putin probablemente intentarán asegurar un alto el fuego para una de dos fechas importantes próximas: Pascua, que tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica celebrarán el 20 de abril este año; o el 9 de mayo, cuando Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

“Putin querrá [un acuerdo] en un día notable como este”, dijo un funcionario ucraniano.

En Moscú, los mercados reaccionaron con alegría. El rublo se fortaleció un 5 por ciento frente al dólar e índice principal de la bolsa de Moscú subió un 2,8 por ciento a su nivel más alto en nueve meses.

Los más duros partidarios de la guerra celebraron la llamada como un signo de que la victoria de Rusia estaba cerca.

“Debe ser realmente doloroso para la UE y Ucrania escuchar esto. Pero su opinión ya no importa”, dijo Konstantin Malofeyev, un magnate conservador que dirige varias unidades de voluntarios rusos que luchan en Ucrania. “Ucrania es solo el pretexto para un gran diálogo entre dos grandes países sobre el comienzo de una nueva era en la historia humana”.

Putin le dijo a Trump que quería “resolver las razones del conflicto”, lo que indica que Rusia no ha abandonado su objetivo de detener las aspiraciones de Ucrania de unirse al occidente y revertir el orden de seguridad de la posguerra fría.

Moscú también está exigiendo que Ucrania ceda el control sobre cuatro regiones del sureste parcialmente ocupadas, ninguna de las cuales Rusia controla completamente, y espera que Occidente levante todas las sanciones por la guerra.

Dado que Rusia tiene la ventaja en el campo de batalla, Putin podría optar por continuar la guerra si Trump no acepta todas sus demandas, dijo Dmitry Trenin, profesor de investigación en la Escuela Superior de Economía de Moscú.

“Rusia se toma en serio la necesidad de resolver el problema de Ucrania. No está suplicando por la paz. Sabe que las únicas garantías en las que puede confiar son aquellas que puede proporcionar por sí misma”, dijo Trenin. “Un acuerdo que no cumpla con los requisitos de seguridad vitales de Rusia solo garantizaría que habría otra guerra pronto. Rusia no lo permitirá”.

Agregó: “La lucha no se detendrá con el inicio de las negociaciones; y si no hay acuerdo, continuará”.

En particular, la delegación que Trump designó para negociar con Rusia no incluye a su propio enviado en el conflicto, Keith Kellogg, que había sido el funcionario estadounidense más vocal en pedir un aumento de la presión de sanciones sobre Moscú y mantener el suministro de armas a Ucrania.

“Sugiere que la administración no tomará en serio las preocupaciones fundamentales de Ucrania”, dijo un ex alto funcionario estadounidense. “Putin habría visto eso como un respaldo de su visión del mundo y un paso hacia la realización de su sueño de tener fricciones realmente profundas entre Estados Unidos y Europa”.

La urgencia de Trump por terminar rápidamente la guerra ha sorprendido a Ucrania. Kyiv había esperado poder convencer a Trump de llegar a una posición común sobre llevar a Rusia a la mesa de negociaciones, y había ofrecido acceso a sus reservas de metales de tierras raras a cambio de apoyo de Estados Unidos.

Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dijo al Financial Times que había sido “un desafío” desarrollar relaciones cercanas con el equipo de Trump y admitió que “llevaría tiempo” antes de que puedan construir el mismo tipo de relación que tenían con aquellos en la administración de Biden.

Por ahora, Kyiv y sus aliados europeos observan horrorizados desde el exterior, temiendo que Estados Unidos haga un trato desfavorable para poner fin a la guerra con Putin y los deje con la factura.

“Trump está demostrando ser tan malo como temíamos. Está dispuesto a hacer un trato con Putin a expensas de Ucrania, y todavía quiere que Ucrania le pague con recursos minerales”, dijo Volodymyr Kulyk, profesor de ciencias políticas en la Escuela de Economía de Kyiv. “La pregunta es, qué harán Ucrania y Europa”.

Reportaje adicional de Polina Ivanova en Berlín y Daria Mosolova en Londres

