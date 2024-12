Dominique Pelicot: ¿Quién es el hombre que planeó la violación masiva de su esposa?

La actitud de Pelicot hacia su familia en el tribunal a menudo era reveladora. El psiquiatra, Dr. Layet, señaló que el acusado se enfocaba narcisísticamente en el amor que su esposa e hijos una vez sintieron por él, no en su traición a su confianza. Para Pelicot, esto “comenzó como una historia de amor” y “no quiere que se ignore”, dijo el Dr. Layet. Pero la Sra. Rault había ido al tribunal en busca de otras señales. Sobre todo, quería reforzar su sensación de que los crímenes de Pelicot fueron altamente premeditados. “Violadores seriales… generalmente tienen un impulso. Cometen violación. Se van, y luego se olvidan. Este no es el caso de [Pelicot] en absoluto,” dijo. La Sra. Rault recordó las acciones metódicas del atacante de Marion dentro de una oficina de agentes inmobiliarios en 1999. La forma en que inventó una excusa para regresar a su auto – casi seguramente para recoger una cuerda y una botella de éter para drogarla. Luego la Sra. Rault señaló que el hombre en la jaula de cristal en Aviñón demostraba una auto posesión similar y lo vio como prueba adicional de que este era un criminal profundamente calculador. “Cuando dice que tiene impulsos y actúa por impulso, no es nada así. Está muy tranquilo.” El mismo día que la Sra. Rault estaba en el tribunal de Aviñón, yo estaba sentado cerca. Gisèle Pelicot estaba a unos metros a nuestra derecha. Docenas de los acusados estaban frente a nosotros. Dominique Pelicot estaba al lado izquierdo de la sala. Durante un receso en el proceso, me acerqué a él. Según la ley francesa, a los periodistas no se les permite hablar con los acusados. En cambio, me quedé un rato y lo observé mientras estaba sentado en su silla, detrás de su pared de cristal, una mano en su bastón. Luego su cabeza se giró hacia mí, y mantuvo mi mirada durante lo que debieron haber sido 20 segundos – aunque pareció mucho más. Su expresión no cambió. No parecía parpadear. Y luego, como un hombre aburrido cambiando entre canales de televisión igualmente aburridos, apartó la mirada.