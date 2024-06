Documento final en la cumbre de paz de Ucrania respaldado por 80 países.

La declaración final de la cumbre de paz de Ucrania en Suiza fue aprobada por 80 de los 93 estados participantes al cierre del evento de dos días el domingo.

Países que no firmaron incluyen seis estados del grupo G20 de las potencias económicas más importantes del mundo: Brasil, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, India e Indonesia, según una lista publicada por los anfitriones suizos.

Armenia, Bahrein, Tailandia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Colombia y el Vaticano tampoco respaldaron el documento publicado en el complejo hotelero de montaña de Bürgenstock cerca de Lucerna.

Brasil, India, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos están unidos con Rusia en el llamado grupo BRICS y mantienen una relación amistosa con Rusia a pesar de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El borrador de la declaración final tuvo esto en cuenta y no condena explícitamente a Moscú por sus acciones. En su lugar, recuerda la Carta de las Naciones Unidas: “En particular, reafirmamos nuestro compromiso de abstenernos de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier estado”, dice el texto.

Los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de todos los estados, incluida Ucrania, deben ser respetados, se establece.

Los signatarios también favorecen la protección de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhya, ocupada por Rusia, y están de acuerdo en que cualquier amenaza de uso de armas nucleares debe ser condenada.

También piden exportaciones de cereales sin trabas desde Ucrania, que son especialmente importantes para países empobrecidos en África y otras partes del mundo.

La declaración también aboga por el intercambio de prisioneros de guerra y el regreso de niños y otros civiles secuestrados de Ucrania a Rusia.

Más temprano en el día, el canciller austriaco Karl Nehammer anticipó un respaldo incompleto del documento, al tiempo que minimizaba la importancia de esto.

Esto se debió solo a su redacción exacta, según Nehammer, en lugar de reflejar una falta de apoyo a los esfuerzos por negociar la paz en Ucrania.

La posición común básica no se vería afectada, dijo: “Por eso no estoy tan preocupado si no todos firman ahora”.

La cuestión del alcance de una conferencia de seguimiento también era difícil de responder. Antes de que Rusia también tome asiento en la mesa de negociaciones, otra conferencia en un formato diferente es concebible, agregó Nehammer.

“Realmente hay que verlo como un proceso”, dijo.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, la conferencia en sí misma logró un progreso significativo. Kuleba dijo que todos los países que no estuvieron presentes también estaban al tanto del impulso proporcionado por la reunión. En general, el proceso que se ha iniciado es muy bienvenido, dijo: “Estamos en el camino correcto”.

Kuleba nuevamente hizo hincapié en la necesidad de apoyar a Ucrania militarmente con las armas de mayor calidad posibles. Según él, cuanto más fuerte sea Ucrania, más dispuesto estará Moscú a negociar la paz.

El objetivo del evento era iniciar un proceso de paz en el que Rusia también participaría a largo plazo. Funcionarios de Moscú no fueron invitados en esta ocasión y no expresaron deseo de asistir.