Doce South hace el cargador Find My que no sabíamos que necesitábamos.

¿Eres como yo y siempre pareces estar buscando tu cargador? Bueno, tu búsqueda puede ser un poco más fácil con el nuevo cargador de pared PlugBug de Twelve South. Este cargador se destaca en un mercado abarrotado porque el PlugBug está equipado con Find My, la herramienta de Apple para rastrear dispositivos compatibles.

Así que en lugar de revisar frenéticamente cada enchufe de pared en tu casa o intentar recordar si dejaste tu cargador en la oficina o en la cafetería, ¡simplemente puedes lanzar Find My y listo! Ahí está tu PlugBug, que cuenta con un altavoz integrado para que puedas usar la función Play Sound en Find My para ayudarte a localizar el dispositivo.

Aún mejor, el PlugBug no tiene que estar conectado a la corriente para que Find My funcione. Según el sitio web de PlugBug, “la parte de Find My del PlugBug es completamente separada y aislada del cargador de CA”. Tiene una batería reemplazable como la utilizada para AirTag y debería durar un año.

Twelve South ofrece dos versiones del PlugBug:

50W con dos puertos USB-C por $70/£61 (mide 3.3 por 1.93 por 0.86 pulgadas/8.3 por 4.9 por 2.2 centímetros y pesa 3.9 onzas/110 gramos)

120W con cuatro puertos USB-C por $120/£104 (mide 4.1 por 2.36 por 1.22 pulgadas//10.4 por 6.0 por 3.1 centímetros y pesa 8.8 onzas/250 gramos)

Los cargadores admiten Power Delivery dinámico, por lo que puedes enchufar tu dispositivo en cualquiera de los puertos y el cargador ajustará la potencia automáticamente.

El PlugBug está disponible para preorden en EE. UU. y Reino Unido con envíos a partir de la semana del 16 de septiembre, justo a tiempo para tu nuevo iPhone 16.

