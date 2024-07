DJs superestrella y clavadas globetrotters: Las experiencias con Apple Vision Pro que me convirtieron en un seguidor de la computación espacial.

“

A pesar de mis mejores esfuerzos por convencer al mundo de lo contrario, sorprendentemente, no soy un DJ superestrella. Estas manos fueron hechas para rascar, pero ¿crees que podría encontrar a alguien que me permitiera soltarme en su colección de vinilos? No.

Pero anoche me acosté con un nuevo recuerdo central desbloqueado: que había lanzado un mix espectacular en las plataformas, haciendo coincidir los beats y todo, que los faders estaban a mi alcance, y que había traído un poco de sol balear a la sombría Londres durante unos minutos.

¿Cómo? A través de una sesión de DJ-ing de realidad aumentada con el casco Vision Pro de Apple. Finalmente se lanzará internacionalmente hoy. No estoy seguro de dónde voy a encontrar los £3,499 ($3,499) para comprar uno, pero si alguna vez tuve alguna duda de que lo quería, esa duda ha sido literalmente borrada de mi mente.

A medida que los clientes en el Reino Unido y otras regiones se preparan para llevar a casa el Apple Vision Pro (o reservar una demostración propia, ahora abierta a todos), aquí tienes un resumen de las experiencias que más me convencieron de que el nuevo casco de Apple es un artículo imprescindible.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Ponerse cómodo con el proceso de configuración

Antes que nada, hablemos del proceso de configuración y ajuste del Vision Pro. Aunque ha pasado varios meses desde el lanzamiento de Apple Vision Pro en EE. UU., recién me ha llegado aquí en el Reino Unido, así que esta era la primera vez que pude probar yo mismo el casco espacial.

Apple ha creado una máquina exclusiva que puede escanear tus gafas existentes y emparejarlas con unos insertos de prescripción para el casco.

Primero, para un usuario de gafas como yo, necesitaba asegurarme de que mi prescripción funcionara con el Vision Pro. No puedes meter tus gafas dentro del casco, y en cambio Apple te anima a comprar insertos ópticos magnéticos Zeiss para el Vision Pro que se venden por separado, con precios que oscilan entre £99 / $99 y £149 / $149 según tus necesidades. Llevé una copia de mi prescripción de mi óptico junto conmigo para la configuración, pero no fue necesario: Apple ha creado una máquina exclusiva que puede escanear tus gafas existentes y emparejarlas con unos insertos de prescripción para el casco.

Encontrando un 98% de coincidencia con mi prescripción, pasé al ajuste del casco en sí. Para cualquiera que haya usado Face ID antes, el siguiente paso se sentirá muy familiar: una cámara de iPhone captura tu escaneo de cabeza desde diferentes ángulos, y luego te emparejan con un sello de luz que dará el ajuste más cómodo y mantendrá la mayor cantidad de luz externa fuera del casco.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Desde su lanzamiento, ha habido muchos informes variados sobre si el Vision Pro es cómodo de llevar: dependiendo del sello de luz que estés utilizando y si optas por la banda doble en la cabeza o la banda Solo Knit que se coloca en la parte posterior de tu cabeza, estás mirando entre 600 g y 650 g equilibrados en tu cabeza. Pero la distribución del peso está muy bien considerada, y no me sentí fatigado durante mi sesión de demostración de unos 45 minutos. ¿Más tiempo que eso? Estoy seguro de que habría seguido siendo cómodo para mí, y ciertamente no menos cómodo que otros cascos competidores como el Meta Quest 3. En cuanto a la batería, que está en un paquete separado, conectado al casco por un cable, no fue una preocupación: es lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo cuando te mueves con el Vision Pro, y me alegra que el peso adicional que añade sea externo en lugar de intentar encajarlo en el casco mismo.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

La calibración es rápida, con gran parte de la interfaz del Vision Pro basada en el seguimiento ocular, hay una breve secuencia de puntos para entrenar tus ojos, y luego las cámaras incorporadas echan un vistazo a tus manos para rastrearlas también. ¡Y eso es todo! Sin controles externos (aparte de una corona digital en la parte superior del casco para abrir el menú y ajustar los entornos inmersivos, y un botón de obturador para tomar fotos espaciales), depende de ti, tus ojos y tus manos para navegar por el sistema operativo. Es casi demasiado intuitivo — me llevó un momento aceptar el hecho de que no tenía que girar toda mi cabeza para enfocarme en una opción de selección de la interfaz, solo mis ojos, y mis movimientos iniciales de manos y toques fueron más exagerados de lo necesario para navegar por las pantallas y ventanas del Vision Pro.

Con la configuración completada, me soltaron. ¡Y las experiencias que siguieron fueron alucinantes!

Las experiencias que venden el sistema

En este punto, ya sabes mucho sobre el Vision Pro a través de su lanzamiento en EE. UU. Habrás oído hablar de los dinosaurios rugientes, los entornos de streaming de Star Wars de Disney Plus, las personas digitales de FaceTime. Así que, después de una exhaustiva prueba de demostración que abarcó docenas de experiencias similares, me centraré en las que más me impactaron.

La sensación que más me golpeó fue cómo el Vision Pro tiene el potencial de cerrar la brecha entre las experiencias digitales y los recuerdos vividos. Ahora, por supuesto, usar el Vision Pro es una experiencia vivida — te estás moviendo físicamente en un espacio 3D, con los elementos de RA interactuando con el mundo real a través de las pantallas de la visera. No lo estás soñando, está sucediendo. Pero el punto al que quiero llegar es que la sensación de fisicalidad e inmersión que presenta el Vision Pro puede dar la impresión de que incluso sus elementos digitales tienen una presencia tangible.

(Crédito de la imagen: Algoriddim)

Volviendo a la experiencia de DJ, dentro de la aplicación DJay de Algoriddim, me sentí físicamente conectado a los elementos digitales que se me presentaban. La aplicación pone un puesto de DJ digital a tamaño real en tu entorno, con el que luego puedes interactuar. Como en una plataforma de mezclas real, hay giradiscos para rascar, faders para deslizar y botones de bucle para pulsar. No están ahí en el mundo real, y no vas a recibir retroalimentación háptica al golpear tus manos contra el aire, pero mi recuerdo es el de estar usando una configuración de giradiscos del mundo real.

Gran parte de eso se debe a la calidad de las pantallas del Vision Pro. Cada ojo recibe una pantalla de resolución de 3,660 x 3,200 — eso son más píxeles de los que dedicarías a una pantalla 4K para cada ojo. La claridad es increíble — el texto es nítido, los videos tienen un detalle, color y contraste impresionantes. Pero pertinentemente, con experiencias como DJay, esa claridad ayuda a difuminar la línea entre el mundo real y el digital. Ha sido intentado por cascos de empresas como Meta, Valve y HTC en el pasado, pero el gran salto en claridad aquí hace una gran diferencia.

La sensación de fisicalidad e inmersión que presenta el Vision Pro puede dar la impresión de que incluso sus elementos digitales tienen una presencia tangible.

Esto me lleva al segundo elemento asombroso — Apple Immersive Video. Nuevamente, habrás escuchado mucho de los propietarios de Vision Pro elogiar como se sumergen en una experiencia de visualización similar a IMAX en sus salas de estar. Y de hecho, un breve clip de Avatar: El Camino del Agua en Vision Pro y en 3D estereoscópico fue más impresionante que incluso una pantalla IMAX gigante podría crear, tal es la claridad en pantalla.

Pero creo que no se está hablando lo suficiente del potencial de video del Vision Pro desde una perspectiva de eventos a través de las presentaciones de video envolventes de Apple Immersive Video de 8K, 180 grados. En teoría, Apple podría ofrecer a cada propietario de una Vision Pro el mejor asiento en la sala no solo en un cine, sino en un concierto de Taylor Swift, en la final de la Copa del Mundo, en el Super Bowl, o desde el corazón de la multitud principal de Coachella. Como alguien cuyo único interés real en el deporte es el fútbol, quedé impresionado por el avance deportivo de Apple que me puso en primera fila para una clavada de Lebron James en la NBA y una vista a nivel de gusano de un green de golf en el PGA tour. Eso antes de tener una actuación íntima de Alicia Keys o llevar una safari a tu sala de estar.

(Crédito de la imagen: Apple)

No se trata de ampliar una hoja de cálculo al tamaño de una casa en tu oficina, sino de llevar el espectáculo del estadio de los Foo Fighters a tu sala de estar.

Apple es la única empresa en el mundo con la escala no solo para fabricar hardware de la calidad del Vision Pro, sino también con el dinero, las conexiones y la influencia mediática para colocar cámaras 3D de alta calidad donde está la acción. Si Apple puede obtener consistentemente un programa de eventos y actuaciones para deportes, música y artes con Vision Pro, podría llevar un mundo de entretenimiento a tu hogar, con una vista que no tiene precio.

Lo interesante aquí es que ninguno de estos tipos de experiencias son los flujos de trabajo centrados en la productividad en torno a los que Apple lanzó principalmente el marketing del Vision Pro (¡bueno, un DJ en activo podría argumentar que un espacio de mezclas virtual podría ser útil profesionalmente!). Mientras que un lanzamiento internacional ampliará significativamente la base de usuarios de Vision Pro, los informes sobre los totales de ventas del primer año pintan un panorama preocupante. No puedo evitar pensar que Apple puede haber malinterpretado lo que hace que el Vision Pro sea tan emocionante en primer lugar — no se trata de ampliar una hoja de cálculo al tamaño de una casa en tu oficina, sino de llevar el espectáculo de los Foo Fighters a tu sala de estar.

Incluso mejor — ¿qué tal si te dejan unirte a los Foo Fighters en el escenario? Me conformaría con las plataformas de DJ, pero Apple es la única empresa en el mundo que puede hacer que ese lugar estelar ocurra para las masas, y Vision Pro es el único casco con el que querría experimentar eso.

