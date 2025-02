DJI Osmo Mobile 7P y su Módulo Multifuncional

Como informó nuestro portal hermano DroneDJ, DJI anunció el martes la nueva serie de estabilizadores Osmo Mobile 7 con dos modelos diferentes. He estado probando muchos estabilizadores de teléfonos inteligentes recientemente, ya que el vlogging se ha convertido en un hobby para mí. Afortunadamente, fui invitado por DJI para probar de antemano el nuevo Osmo Mobile 7P, el cual viene con una emocionante nueva función de hardware.

Antes de entrar en los detalles prácticos, es importante destacar que el Osmo Mobile 7P es una versión más premium del estabilizador, mientras que hay una versión mucho más asequible disponible. El que tengo aquí es la versión premium. Detallaré las diferencias entre ellos a lo largo de este post.

El DJI Osmo Mobile 7P viene en un paquete muy compacto. Incluye el estabilizador, una abrazadera magnética para el teléfono, dos cables USB-C, una bolsa de almacenamiento y el nuevo Módulo Multifuncional. Mientras que el Osmo Mobile 7 más barato viene en color gris claro, la versión 7P es completamente negra.

La abrazadera para el teléfono se puede sujetar magnéticamente al estabilizador, y los imanes son bastante fuertes, así que no te preocupes por que tu teléfono se caiga. DJI también tiene un soporte MagSafe para los propietarios de iPhones, pero no viene incluido en la caja. Necesitas comprarlo por separado por $19 (y desafortunadamente no es compatible con el nuevo Módulo Multifuncional).

La configuración de un estabilizador Osmo Mobile se realiza a través de la aplicación Mimo de DJI después de emparejarlo con tu teléfono a través de Bluetooth. La aplicación se ha actualizado con mejoras para los propietarios de los últimos estabilizadores. Por ejemplo, incluye ActiveTrack 7.0, la nueva versión de la tecnología de seguimiento de objetos de la compañía. La característica ahora puede detectar múltiples sujetos en un cuadro, permitiendo a los usuarios cambiar el enfoque entre ellos con solo un toque.

Los estabilizadores de DJI nunca decepcionan en cuanto a estabilización, y la compañía afirma que la tecnología de estabilización de tres ejes se ha vuelto aún mejor. En mis pruebas grabando mientras caminaba, el video grabado en un iPhone 16 Pro Max era muy estable y los movimientos muy suaves. Otra cosa que me gusta es el palo selfie incorporado, perfecto para grabarte a ti mismo.

Pero uno de los puntos destacados del Osmo Mobile 7P es el Módulo Multifuncional que viene incluido con el estabilizador. Este pequeño módulo se puede sujetar magnéticamente a la abrazadera del teléfono y amplía las capacidades del producto.

El módulo tiene su propio sensor de seguimiento, lo que significa que ya no necesitas la aplicación de DJI para aprovechar la tecnología de seguimiento de objetos de la compañía. El sensor es capaz de detectar sujetos y controlar los movimientos del estabilizador independientemente de la aplicación de la cámara que estés utilizando en tu teléfono. Hice algunas pruebas aquí usando la aplicación de Cámara de Apple en el iPhone y el sistema funcionó como se esperaba.

El Módulo Multifuncional también incluye una luz con brillo y temperatura de color ajustables. El nivel de brillo me impresionó mucho. La luz es lo suficientemente buena como para ayudarte a obtener una toma decente incluso en un entorno oscuro. Mi única queja es que el módulo se calienta mucho y consume la batería cuando la luz está encendida.

Otra gran ventaja del módulo es que se empareja directamente con el transmisor Mic Mini, para que puedas capturar audio de alta calidad directamente desde él. Básicamente facilita mucho la vida a los cineastas.

Los controles para mover el estabilizador son bastante simples e intuitivos, lo cual me gusta. A veces menos es más. El Osmo Mobile 7P también funciona como una batería externa para tu teléfono a través del puerto USB-C. Además, el estabilizador tiene un trípode incorporado.

DJI promete hasta 10 horas de duración de la batería con una sola carga, pero esto solo se aplica cuando no usas el Módulo Multifuncional.

En una nota relacionada, también he tenido la oportunidad de probar los micrófonos Mini Mic de DJI y son, con mucho, uno de los mejores micrófonos inalámbricos portátiles que he usado. El audio es súper limpio y de alta calidad.

Actualización: A raíz de preguntas de nuestros lectores, el DJI Osmo Mobile 7 y 7P no admiten DockKit de Apple ni el emparejamiento rápido a través de la nueva API de iOS. Esta es una gran conveniencia ofrecida por algunos estabilizadores competidores y espero verla pronto en los productos de DJI.

Como dije antes, DJI es conocido por hacer grandes productos, y no es diferente con el nuevo Osmo Mobile 7P. Si estás buscando un buen estabilizador para que tus videos luzcan más profesionales, definitivamente deberías probar el nuevo Osmo.

Con el Osmo Mobile 7P, DJI ofrece una buena combinación de calidad de construcción, facilidad de uso y accesorios que mejorarán la experiencia.

El Osmo Mobile 7P cuesta $149. También está el Osmo Mobile 7 regular, que cuesta solo $89, pero no tiene un palo selfie y el dial para ajustar el zoom y la luz. La versión más asequible tampoco incluye el Módulo Multifuncional, pero puedes comprar uno por separado por $49.