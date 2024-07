Divisiones de acciones pueden ser combustible para las acciones de una empresa. ¿Quién podría ser el próximo?

“

iStock; Rebecca Zisser/BI

MicroStrategy es la última empresa en anunciar un split de acciones de 10 por 1 a medida que sus acciones alcanzan los $1,340.

Los precios récord de las acciones populares entre los inversores han impulsado un auge de los splits de acciones este año.

Un experto del mercado le dijo a BI que un puñado de empresas con acciones por encima de $500 podrían ser candidatas para un split.

Ha sido un gran año para los splits de acciones.

MicroStrategy se convirtió en la última empresa en anunciar un split el jueves, con un split de acciones de 10 por 1 que entrará en vigencia a principios de agosto, ya que sus acciones rondan los $1,340.

Otras empresas importantes que han implementado splits de acciones o han anunciado planes para hacerlo este año incluyen a Nvidia, Walmart, Broadcom, Chipotle, Williams-Sonoma, Cintas, Sony, Lam Research y Texas Pacific Land.

Entonces, ¿por qué tantas empresas están dividiendo sus acciones? Simplemente, quieren atraer a más inversores. Muchas acciones que se han dividido este año son nombres conocidos, como Nvidia, que se ha vuelto casi sinónimo de IA. Cuanto más cara y popular sea la acción, más probable es que se divida, dijo un experto.

“El mercado está en al alza, y mucho, y las acciones más populares entre los inversores individuales están liderando la carga. El aumento en el mercado significa que más acciones ahora son lo suficientemente caras como para justificar un split, mientras que la popularidad entre los individuos es lo que lleva a las gerencias a considerar los splits”, dijo el estratega jefe de Interactive Brokers, Steve Sosnick, a Business Insider.

“Francamente, si una acción tiene poco interés de los individuos, entonces hay poco motivo para que una empresa considere dividir sus acciones.”

En cuanto a qué acciones podrían estar listas para un split, Sosnick señaló un puñado de nombres que cotizan por encima de $500 por acción como posibles candidatos. Destacó empresas como Autozone, MercadoLibre, Eli Lilly, KLA Corp, Netflix, Intuit, Adobe y Meta Platforms.

Según Bank of America, los splits de acciones pueden ser un combustible para los precios.

“Los rendimientos promedio un año después son del 25%, frente a alrededor del 12% para el mercado en general. Los splits parecen ser alcistas en todos los regímenes del mercado, algo que los equipos de gestión podrían considerar si las acciones parecen demasiado caras para recompras”, dijo Bank of America en una nota en mayo.

Bank of America

Pero según Sosnick, los splits de acciones también pueden tener un impacto de “comprar el rumor, vender la noticia” en el precio de la acción, al menos a corto plazo.

“Dado que no cambian el valor subyacente de la empresa, no es raro ver un aumento antes del split, seguido de una venta cuando no llega nueva demanda. [Chipotle] es un buen ejemplo reciente de esto”, dijo Sosnick.

Las acciones de Chipotle han caído un 12% desde que sus acciones se dividieron 50 por 1 a finales de junio. Representó uno de los splits de acciones más grandes en la historia de la Bolsa de Nueva York.

Lee el artículo original en Business Insider

“