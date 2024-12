Diversión festiva en Trafford hasta el Día de Navidad y el Día de Año Nuevo

Hay una gama de alegres eventos en todo el condado entre hoy (1 de diciembre) y el cambio de año, algunos de los cuales ya están en marcha.

ALTRINCHAM

1 de diciembre – Las 12 días de Navidad del Stamford Quarter – The Stamford Quarter

“Siga al Stamford Quarter en Facebook o Instagram durante todo el mes para tener la oportunidad de ganar uno de los sorteos muy especiales, incluido un lujoso cofre de belleza de Lookfantastic, vales de Nell y una membresía de un mes con Orangetheory. Habrá un calendario de adviento ubicado junto a los ascensores del estacionamiento en George Street, donde los compradores pueden abrir la puerta del adviento y participar en la competencia del día.”

7 de diciembre – Desfile de linternas de Altrincham – Centro de la ciudad de Altrincham

“Patrocinado por Stamford Quarter y varias empresas locales, este es el punto culminante del calendario navideño cada año. El desfile se reunirá en Goose Green a las 4.45pm y terminará en Stamford Square alrededor de las 6pm.”

15 de diciembre – La Navidad en el Stamford Quarter – The Stamford Quarter

“Un divertido día festivo, perfecto para toda la familia e incluirá música en vivo gratis de Brooklyn Brass Band, manualidades navideñas para niños, comida y bebida estacional, incluidas delicias de Most Bakery y el bar móvil Boston and Hawthorne sirviendo un menú festivo que incluye vino caliente. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de la atmósfera especial y hacer compras navideñas en la calle principal de Altrincham.”

SALE

Hasta el 29 de diciembre – El oso – Sale Waterside

“Con deslumbrante marionetas, deliciosa música, cuentos de ensueño y docenas de risas, El oso es una experiencia inolvidable para toda la familia y una introducción perfecta al teatro. Así que únete a Tilly y su gran amigo blanco en una aventura salvaje y mágica.”​

Hasta el 31 de diciembre – Ruta de luces – Sale Waterside

“Un proyecto dirigido por la comunidad, comisariado por Things That Go On Things en colaboración con Leeway Creative Production basado en un concepto original de la artista pública con sede en Trafford Venessa Scott, la galardonada artista Sarah Greaves y las comunidades de Trafford. El proyecto verá una serie de instalaciones de luz a través del centro de la ciudad de Sale diseñadas por niños y jóvenes en el condado.”

STRETFORD

7 de diciembre – Eventos Navideños de Stretford – Stretford Mall

“La oportunidad perfecta para comprar regalos navideños hechos a mano únicos para amigos y familiares, los eventos reunirán una alineación festiva de fabricantes locales, panaderos y grupos comunitarios. Habrá actividades de manualidades navideñas, incluida la decoración de pan de jengibre con el equipo experto en Beattie’s Bakery. El espíritu festivo se extenderá por todo el centro de la ciudad de Stretford, con Stretford Public Hall también organizando una feria navideña con puestos de mercado, servicio de envoltura de regalos, un grotto de Santa y una tómbola. Los minoristas y locales de hospitalidad en Chester Road también participan con una variedad de especiales navideños, incluidos platos deliciosos de Stretford Canteen, bebidas de Soul Juice, las mejores cervezas de Longford Tap y Kingfisher fish and chips de Stretford.”

12 de diciembre – Cena de Navidad – Stretford Mall

“El centro de la ciudad de Stretford y Uplift Cafe se unen para organizar una cena de Navidad comunitaria gratuita en todo el centro comercial para personas vulnerables y familias que necesitan apoyo en esta temporada festiva. Para obtener más información, visite Uplift Cafe en el centro comercial.”

21 de diciembre – Día de Diversión Navideña – Stretford Mall

“El centro comercial alberga al Longford Community Choir y al Restoration House Worship Choir cantando villancicos alrededor del piano junto con puestos festivos, una visita especial de Papá Noel, comida y bebida, así como entretenimiento infantil y un taller de manualidades.”

CENTRO DE TRAFFORD

Hasta el 24 de diciembre – El Grotto – Centro de Trafford

“Los niños están invitados a una misión secreta de fabricación de juguetes, ¡ya que Santa está listo para lanzar el primer Giggle Gizmo! Este superjuguete ultrasecreto ha estado en desarrollo durante siglos y está listo para su gran presentación en esta Navidad. ¡Con la ayuda de los duendes de Santa, las familias emprenderán una aventura caprichosa a través de Candy Cane Land, The Enchanted Forest, The Merry Makers Studio, Santa’s Study y, finalmente, el mágico grotto para conocer al gran hombre en persona! Esta experiencia mágica se encuentra en una nueva ubicación fuera de The Great Hall, en el espacio anterior de Frankie & Benny’s.”

Hasta el 2 de enero – Ruta de Navidad – Centro de Trafford

“Esta experiencia impresionante promete llevar a los visitantes a un mundo mágico de luces centelleantes y magia festiva. Wilderspool Woods estará iluminado por una deslumbrante variedad de luces e instalaciones cautivadoras, acompañadas de una banda sonora festiva con clásicos navideños y melodías animadas. No te pierdas el pop-up festivo de Freight Island, con delicias invernales de lugares como Formaggi by Lazy Tony’s, Voodoo Rays y el comerciante invitado especial Heard.”

Hasta el 5 de enero – Tinsel Town – Centro de Trafford

“Sumérgete en la magia de la Navidad en nuestra feria festiva, donde te esperan luces centelleantes y atracciones alegres, así como delicias estacionales como vino caliente y bratwurst.”

Hasta el 12 de enero – Mundo Jurásico – Centro de Trafford

“Una exposición familiar de proporciones masivas basada en una de las franquicias cinematográficas más grandes de la historia del cine. Pasea por las icónicas puertas de Jurassic World, explora entornos ricamente tematizados, encuentra un Brachiosaurio de tamaño real, Velocirraptores, incluido el favorito de los fans Blue, y el dinosaurio más temible de todos, el poderoso Tyrannosaurus Rex.”

Este artículo es de Jack Tooth. Está disponible en [email protected].