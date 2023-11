Disturbios en Dagestán contra avión proveniente de Israel se gestaron durante semanas.

Un falso rumor sobre el reasentamiento de israelíes en Daguestán que incitó a una turba violenta en el aeropuerto de la capital el domingo se compartió en línea durante más tiempo y de manera más amplia de lo que se había informado anteriormente, según un análisis del New York Times de publicaciones en Telegram.

La falsa narrativa se difundió a través de múltiples canales populares de Telegram en Daguestán en las dos semanas y media previas a los disturbios, ilustrando el poder y el peligro de la desinformación en áreas lejanas a la guerra entre Israel y Gaza.

Parece haber sido provocada por una aerolínea regional rusa que reanudó los vuelos entre Makhachkala, la capital de Daguestán, y Tel Aviv después de una pausa debido a los ataques de Hamas en Israel. El primer vuelo llegó la noche del 11 de octubre.

Ese mismo día, varios canales de Telegram afirmaron falsamente que había llegado un grupo de refugiados israelíes. Estos cinco mensajes del 11 y 12 de octubre fueron vistos colectivamente más de 250,000 veces. No hay indicios de que se hayan realizado esfuerzos para reasentar israelíes en Daguestán.

A las 2:27 a.m. del 12 de octubre, se publicó una foto en el canal de Telegram Voice of Daguestán que mostraba a unas dos docenas de hombres con una gran bandera palestina y el título “El vuelo israelí fue recibido con banderas palestinas en el aeropuerto de Makhachkala”. Aunque la foto no parece haber sido publicada en línea antes del 12 de octubre, y fue tomada en el aeropuerto, no fue posible verificar con certeza la fecha en que se capturó la foto ni si realmente tuvo lugar una protesta. Pero el mensaje fue visto casi 140,000 veces. Y en las siguientes cuatro horas, se compartieron publicaciones similares con la misma foto en otros dos canales de Telegram, con 123,000 y 64,000 seguidores cada uno.

El rumor volvió a surgir el 23 de octubre, cuando una cuenta de Instagram que cubre noticias locales en Derbent, la ciudad que alberga a la mayoría de la pequeña población judía de la región, publicó una publicación de un lector sugiriendo que Daguestán diera la bienvenida de vuelta a los judíos que emigraron del país a Israel. Un canal de Telegram luego compartió una captura de pantalla de la publicación, junto con un mensaje a los usuarios que usaba un lenguaje degradante, llamándolos a denunciar a todos los judíos que llegaran a Daguestán “bajo el disfraz de ser refugiados” y a negarse a venderles bienes o alquilarles apartamentos. “Esta escoria debería escuchar esto dondequiera que vayan”, decía un mensaje en el canal.

El rumor se propagó en medio de la creciente ira por la guerra entre Israel y Hamas. En la región de mayoría musulmana, casi todos los canales de Telegram populares de Daguestán revisados por The Times estaban dominados por publicaciones sobre el conflicto en apoyo a los palestinos.

En los días previos a los disturbios, los usuarios comenzaron a amenazar con violencia, y la ira se extendió tanto en línea como fuera de línea con acciones antisemitas contra las personas judías. Algunas personas presionaron a los negocios locales para que prohíban a los clientes judíos. Cientos de personas que respondieron al llamado en línea se presentaron personalmente para acosar a un hotel donde se afirmaba que se alojaba una persona judía.