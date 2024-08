Disparo de francotirador desarmó al pistolero de Trump y lo retrasó.

Un francotirador de la policía potencialmente salvó vidas al disparar el rifle del presunto asesino de Donald Trump y derribarlo, según una investigación. Según un informe del congresista de Louisiana, Clay Higgins, la bala del francotirador dañó el arma de Thomas Matthew Crooks y disruptó su objetivo después de que realizará sus primeros disparos en Butler, Pennsylvania. Momentos después, un francotirador del Servicio Secreto lo mató. El informe llega cuando el Servicio Secreto reasigna temporalmente algunos guardaespaldas del presidente Joe Biden a Trump, según medios de comunicación de Estados Unidos. Trump también recibirá protección de vidrio a prueba de balas para poder reanudar sus mítines al aire libre. El ex presidente no contaba con protección durante su mitin del 13 de julio en Butler cuando una bala casi le alcanza directamente en la cabeza. El informe del Sr. Higgins dijo que un operador del SWAT de Butler fue el primero en disparar al asesino de Trump, desde una distancia de 100 yardas. El congresista dijo que el francotirador “corrió hacia la amenaza, corriendo hacia una posición de disparo clara directamente en la línea de fuego”. Luego, en un solo disparo, disparó al pistolero y dio en parte de su rifle, según el informe. Esto hizo que el pistolero se apartara temporalmente de su posición, pero, “después de solo unos segundos”, volvió a “levantarse” antes de ser fatalmente disparado por un francotirador del Servicio Secreto. Crooks mató a un miembro de la multitud e hirió gravemente a otros dos en el ataque. Los niveles de seguridad alrededor del ex presidente han aumentado desde entonces. Nuevos registros obtenidos por ABC News detallan discusiones internas de las autoridades locales sobre la seguridad planificada el día del intento de asesinato, con el sheriff del condado de Butler señalando el “circo” y las grandes multitudes que traería el mitin. Los registros también incluyen mensajes de texto que muestran la frustración de las autoridades locales después del tiroteo. Las autoridades locales discutieron sobre el Servicio Secreto solicitando un francotirador y apoyo de vigilancia, junto con equipos de contraataque y una fuerza de reacción rápida. En un correo electrónico obtenido por ABC News para el fiscal de distrito del condado de Butler, el sargento Edward Lenz del Departamento de Policía de Adams Township detalla que tenían planeado proporcionar dos francotiradores, una fuerza de reacción rápida y dos equipos móviles de contraataque. Los equipos de contraataque “responderían y abordarían un ataque dirigido al candidato presidencial dentro del lugar, ya sea un ataque coordinado con múltiples agresores, o un solo atacante”, escribió. Dijo que la fuerza de reacción rápida respondería a cualquier “incidente de alto riesgo que ocurriera fuera del lugar”. Los registros llegaron después de la transferencia de agentes del Servicio Secreto debido a amenazas contra Trump, de 78 años. El traslado fue posible debido al reducido calendario de viajes de Biden después de retirarse de la carrera electoral, según un informe en The New York Times. Los oficiales reasignados eran responsables de viajar con Biden o ir por delante de él para establecer medidas de seguridad en un evento, según dijo una fuente al periódico. Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto, renunció el 23 de julio tras una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el intento de asesinato. Los políticos del Comité de Supervisión de la Cámara criticaron la falta de información en sus respuestas a sus preguntas sobre la planificación de seguridad y cómo respondieron los oficiales a los informes del comportamiento sospechoso del tirador antes del tiroteo. El pistolero Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por un equipo contrafrancotiradores del Servicio Secreto después de disparar ocho balas en dirección al Sr. Trump desde un tejado justo fuera del perímetro de seguridad del mitin. El FBI actualmente investiga la falla de protección y los líderes políticos en el Congreso estadounidense también han iniciado investigaciones.