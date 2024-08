Disney presenta atracciones de ‘Avatar’, ‘Indiana Jones’, ‘Encanto’ y ‘Monsters, Inc’ Por Reuters

“

Por Dawn Chmielewski

ANAHEIM, California (Reuters) – El presidente de Experiencias de Walt Disney, Josh D’Amaro, presentó un ambicioso plan de crecimiento para los parques temáticos de la empresa el sábado en la convención de fans D23, anunciando planes para cuatro nuevos cruceros y detalles sobre seis nuevas tierras temáticas.

Los planes futuros incluyen una nueva tierra de villanos de Disney en el Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, Florida, una duplicación del tamaño del Campus de los Vengadores en el Parque Disney California Adventure en Anaheim, California, y detalles sobre su asociación con el creador de Fortnite, Epic Games.

“Este, para nosotros, es un período de crecimiento sin precedentes”, dijo D’Amaro.

Las dos nuevas atracciones en su Campus de los Vengadores temático de Marvel en California Adventure serán Avengers: Infinity Defense y el Stark Flight Lab, según anunció la compañía.

California Adventure también añadirá una nueva experiencia de ‘Avatar’ en el California Adventure, basada en la segunda película de la franquicia de ciencia ficción, “Avatar: The Way of Water”, dijo.

Para conmemorar el 70º aniversario el próximo año del parque Disneyland en Anaheim, se abrirá un espectáculo basado en la vida de Walt Disney con una figura audio-animatrónica del fundador de la compañía.

Disney también reveló dos atracciones para la nueva expansión de Tropical Americas que llegará al parque Disney’s Animal Kingdom en Orlando, Florida. Una sigue a Indiana Jones en una exploración de un templo maya. Otra está inspirada en la película animada de Disney “Encanto” y sigue al personaje Antonio el día que recibió su regalo mágico. Se espera que Tropical Americas se abra en 2027.

El actor Billy Crystal subió al escenario para anunciar un área en Disney’s Hollywood Studios dedicada a la película de Pixar, “Monsters, Inc”. El área, conocida como tierra en la jerga de los parques temáticos de Disney, contará con una montaña rusa suspendida diseñada para simular el zoom a través de la bóveda de puertas del Laugh Factory, igual que los personajes Mike y Sulley en la película.

La franquicia de películas “Cars” de Pixar también llega al Magic Kingdom en Orlando, en una zona reimaginada de Frontierland, con dos nuevas atracciones planeadas. Una llevará a los visitantes en un paseo emocionante todoterreno hacia la naturaleza más allá del escenario ficticio de Radiator Springs en la película. La construcción está programada para comenzar a principios del próximo año.

El anuncio más popular, basado en la reacción del público, fue la declaración de D’Amaro de que Disney creará un nuevo área dedicada a los villanos de Disney en el Magic Kingdom, con dos atracciones, restaurantes y tiendas.

Estos anuncios revelan cómo la compañía comenzará un proyecto de inversión de $60 mil millones, casi duplicando el gasto en la próxima década para mejorar las atracciones en sus 12 parques y aumentar la capacidad de la línea de cruceros.

“Todo lo que vamos a compartir con ustedes esta noche está en desarrollo activo”, dijo D’Amaro. “Esto significa que los planes están hechos. Esto significa que la tierra se está moviendo. Quiero ser claro con todos los fans ahí fuera. Esto no es solo una idea.”

LA FLOTA DE CRUCEROS SE EXPANDE

Disney también dijo que añadirá cuatro cruceros a su creciente flota, capitalizando en una industria que ha estado disfrutando de una recuperación tras el cierre mundial durante la pandemia de COVID-19.

Actualmente la compañía tiene cinco cruceros en operación, y anteriormente anunció otros cuatro, incluyendo uno basado en Tokio y otro que navegará desde Singapur en 2025. Estos nuevos barcos comenzarán a operar entre 2027 y 2031.

D’Amaro estuvo acompañado en el escenario por los líderes creativos de la compañía para hablar de la colaboración de Disney con el creador de videojuegos Epic Games. La empresa invirtió $1.5 mil millones en Epic a principios de este año, otorgando a Disney una participación en el creador de Fortnite y Unreal Engine.

Disney anunció que nuevos personajes e historias llegarán al juego en línea, incluyendo villanos de Disney, así como personajes de la película de superhéroes de Pixar, “Los Increíbles”, y la serie de Disney+ “The Mandalorian” sobre un cazador de recompensas solitario del universo de Star Wars.

Los parques de Disney se han convertido en un motor de beneficios confiable, ayudando a amortiguar el impacto de las caídas en la televisión tradicional y las pérdidas en su negocio de transmisión de video, que el último trimestre obtuvo beneficios.

La unidad de experiencias, que incluye parques, cruceros y productos de consumo, contribuyó con el 60% de las ganancias operativas de la compañía en el último trimestre, un aumento del 30% hace apenas una década.

