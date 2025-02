Diseño gráfico de la nueva puntuación de Fox, y nuestra resistencia innata al cambio.

Un marcador es un término de la industria que se refiere al subgénero de chyron (también un término técnico) que muestra información constante sobre un evento deportivo televisado mientras lo estás viendo. Estas gráficas muestran los equipos, el marcador, el tiempo restante y otros metadatos relacionados con la situación actual. El conteo de bolas/strikes en el béisbol. El down y las yardas por avanzar en el fútbol americano. El reloj de lanzamiento en el baloncesto. Ese tipo de información.

Fox fue la cadena de televisión encargada del Super Bowl 59 ayer, en el cual los Philadelphia Eagles humillaron por completo a los Kansas City Chiefs 40-22 (aunque se sintió como si fuera 114-0). La NFL rota el Super Bowl anualmente entre las cadenas que transmiten los juegos. Fox tiene la tradición de presentar paquetes de gráficos actualizados en pantalla cuando tiene el Super Bowl. Este año, no solo ajustaron el diseño, sino que lo repensaron por completo y lo rediseñaron.

Primero, aquí está el antiguo marcador de Fox, capturado de su transmisión del Super Bowl 57, un juego que también enfrentó a los Eagles contra los Chiefs hace dos años.

Aquí está el nuevo marcador que presentaron anoche, ante la mayor audiencia deportiva del año:

Me di cuenta del cambio inmediatamente (por supuesto), y mi reacción instantánea fue negativa. Demasiado grande, demasiado llamativo, muy diferente. No me gusta. Eso es natural. Los seres humanos evolucionaron para alarmarse ante el cambio. Si todo se ve igual que siempre, todo probablemente es tan seguro como siempre. Si algo se ve llamativamente diferente, podría ser una señal de que estás a punto de morir. (Hablando evolutivamente).

Así que comencé a estudiar y considerar los cambios en el marcador de Fox. Rápidamente, no solo me acostumbré al nuevo marcador, sino que decidí que realmente me gusta. Es mejor que el antiguo de Fox, y mejor que el de todas las demás cadenas (que en su mayoría lucen muy similares), en casi todos los sentidos.

Me gusta tanto el nuevo marcador que hice publicaciones en redes sociales durante el juego. Mis publicaciones, en orden de interacciones: Threads (~6,600 likes, ~700 replies and reposts), Bluesky (~3,900 likes, ~600 replies and reposts), y Mastodon (179 likes, 53 replies and reposts).

Ningún cambio que un desarrollador de aplicaciones pueda hacer generará más comentarios y retroalimentación emocional de los usuarios que cambiar el ícono de la aplicación. Todos ven el ícono de una aplicación y tienen una opinión al respecto. Después de un cambio, la opinión generalmente es “Me gusta el antiguo ícono y odio el nuevo”. Lo mismo sucede con el marcador de un juego broadcast, todos los ven y todos tienen una opinión cuando cambian. La mayoría de las reacciones al nuevo marcador de Fox fueron negativas, y muchas de ellas fueron muy negativas. Yahoo Sports publicó un artículo con el título “Super Bowl: Fox Sports Debuts New Scorebug, to Universally Negative Reaction”. El sitio centrado en medios deportivos, Awful Announcing, publicó un artículo de Drew Lerner con el título “Please Stop Debuting New Scorebugs During the Super Bowl” (subtítulo: “Can’t I just watch one Super Bowl without having to learn a new graphic?”). No he leído ni cerca de todas las respuestas a mi comentario en redes sociales, pero si las revisas, verás rápidamente que la mayoría de las respuestas son de personas que odian el cambio. Un sabor representativo:

“Parece como si simplemente hubieran dejado que un pasante hiciera algo en PowerPoint y no se molestaron en revisarlo primero. Horrible. 👎”

“Jajaja. Muteado por ser un tonto.”

“Es horrible, y su tamaño abrumador distrae del contenido real del juego.”

“¡El marcador es absolutamente horrible! Realmente espero que no lo adopten para la temporada 2025, o me amotinaré. Diseño horrible y muy distraído especialmente el marcador, esto parece sacado de Fortnite.”

“Parece sacado de Fortnite” no es la crítica que el último comentarista piensa que es. A muchas personas les gusta y juegan Fortnite.

Aquí hay una versión ampliada (de lo que publiqué en redes sociales) de por qué me gusta, tal vez incluso amo, el nuevo marcador. Primero, los elementos principales: quién está jugando y cuál es el marcador:

Iniciales de equipo: Enormes.

Logotipos de equipo: Ninguno. Los colores son suficientes.

Marcador: Enorme.

Reloj del juego: Suficientemente grande y centrado.

Adornos innecesarios: Ninguno.

Cada equipo en la liga es conocido por los aficionados con una abreviatura de 2 o 3 letras de su ubicación de origen, algo así como los códigos de los aeropuertos o los códigos de acciones. Todos son obvios (a diferencia de muchos códigos de aeropuertos). Los Dallas Cowboys son DAL. Los New England Patriots son NE. Para las dos ciudades que tienen dos equipos, Nueva York y Los Ángeles, las ciudades se abrevian convenientemente a dos letras y la tercera letra se extrae de los apodos de los equipos: los Giants y Jets son NYG y NYJ; los Rams y Chargers son LAR y LAC.

Los logotipos de equipo no son tan fácilmente identificables, especialmente en tamaños pequeños. Varios equipos tienen mascotas de pájaros enojados: Eagles, Seahawks, Falcons y Cardinals. ¿Recuerdas el logotipo de los Tennessee Titans? ¿O el de los Houston Texans? Los Cleveland Browns ni siquiera tienen un logotipo que mencionar. (Y tampoco son de color marrón). Pero te garantizo que sabes qué equipos son TEN, HOU y CLE.

Y, lo que es importante, estas iniciales de equipo no están representadas solo por tipografía: están en un cuadro con el color principal del equipo. Ese uso del color hace todo el trabajo de branding necesario, y lo hace de manera más efectiva, en tamaños pequeños o vistos desde largas distancias, que los logotipos de equipo. (Una pequeña queja que tengo es que las iniciales de equipo son grandes letras blancas pero están contorneadas por el color secundario del equipo. Si observas detenidamente mi captura de pantalla del Super Bowl de ayer arriba, verás que “KC” está contorneado en amarillo y “PHI” en plata. Esto hace que las iniciales parezcan un poco borrosas a una distancia de visualización normal. Los contornos de color secundario son demasiado sutiles para tener el efecto in-tencionado de seguir branding a los equipos, y en lugar de eso tienen el efecto secundario de hacer que el texto parezca mal renderizado en la pantalla. Apuesto a que Fox ajustará esto el próximo año).

La eliminación de todo el cromado innecesario es posiblemente el cambio más notable de todos, porque el antiguo marcador de Fox tenía demasiado cromado con muchos estilos y texturas 3D superfluos. Esto no es minimalismo, como tal, pero es un golpe contra la decoración innecesaria, similar en mi mente al rediseño radical de iOS 7 de Jony Ive hace una década. Los elementos que pueden transmitirse solo con tipografía y color se expresan solo con tipografía y color.

Otras características destacables:

Timeouts restantes: Prominentes pero no distraen. Ver cuántos tiempos muertos tiene un equipo restantes era un problema importante con el antiguo marcador de Fox, y con la mayoría de los marcadores actuales de otras cadenas. (Los tiempos muertos restantes son muy importantes en juegos de fútbol americano cerrados).

Indicador actual de down y yardas por avanzar (por ejemplo, “1st & 10”): La colocación sobre la iniciales del equipo indica qué equipo tiene la pelota. El antiguo marcador de Fox sí tenía un indicador de “posesión”, pero vuelve a mirarlo y verás lo que lleva descifrar qué es. Pongo la respuesta en un pie de página.

Tipografía: Clásica, legible, negrita, atemporal. También es muy “Fox” – la C en “KC” parece la O en el clásico logotipo de “FOX”, y el cero (un dígito con el que los fanáticos de los Chiefs se familiarizaron hasta los últimos segundos del tercer cuarto, porque era la cantidad de puntos que habían anotado hasta entonces – los Eagles pasaron por una variedad de dígitos diferentes en su camino para tomar una ventaja de 34-0) luce prácticamente exactamente como la o mayúscula en “FOX”.

Una tipografía más grande y audaz agrega claridad. Pero al eliminar el cromado de fondo permite a los espectadores “ver a través” de cualquier acción del juego que ocurra en la parte inferior de la pantalla. Para mí, después de un solo juego, el antiguo marcador de Fox parece desesperadamente desactualizado; anticuado sin ningún encanto nostálgico. Si acaso, el nuevo diseño basado en la tipografía es el que parece atemporal, evocando los gráficos de las producciones clásicas de NFL Films.

Aquí está la cosa. Las transmisiones de la NFL no siempre tenían marcadores. No me refiero a que tenían indicadores de puntuación más pequeños en la pantalla. Me refiero a que no tenían ninguno en absoluto. Esto era cierto para todos los principales deportes en la TV, no solo el fútbol americano. Hasta 1994, las cadenas mostraban la puntuación y el tiempo restante cuando cortaban a una pausa comercial, y luego lo mostraban nuevamente cuando regresaban de los comerciales. Pero mientras se jugaba el juego, no había puntuación en la pantalla. Parte de eso es la tecnología: las teletransmisiones de juegos eran de baja fidelidad en pantallas de televisión relativamente pequeñas que se veían desde lejos. Retrocede lo suficiente y ni siquiera había color. Pero un aspecto más grande es la inercia. No mostrar la puntuación todo el tiempo era la forma en que siempre se transmitían los juegos, por lo que era la forma en que todavía se transmitían.

Luego llegó Fox.

Por décadas, hubo tres principales cadenas de televisión en EE.UU.: ABC, NBC y CBS. CBS tenía los derechos de los juegos del domingo para la superior Conferencia Nacional de Fútbol Americano. “Superior” por las razones relacionadas con la popularidad de los equipos y el tamaño del mercado de los equipos, lo cual importa para las calificaciones. Chicago, Filadelfia, Washington, Dallas, San Francisco. NBC tenía los derechos de los juegos del domingo para las Conferencias de Fútbol Americano Americano con equipos de ciudades generalmente más pequeñas. Pittsburgh, Kansas City, Miami. Buenos equipos, pero ciudades más pequeñas. (¡En 1993, sin embargo, los equipos de la NFC habían ganado 9 Super Bowls consecutivos!)

La red Fox de Rupert Murdoch fue un intento, pronto demostrado exitoso, de establecer una cuarta red en EE.UU. En el momento de su debut en 1987, Fox solo tenía programación en horario prime time una noche a la semana (los domingos, convenientemente). En 1993, Murdoch y Fox trastornaron el mundo de la transmisión deportiva al superar (estúpido, tacaño, arrogante) a CBS por los derechos de transmitir los juegos de la NFC los domingos.

En 2018, Bryan Curtis publicó en The Ringer una historia oral exhaustiva sobre el acuerdo y sus consecuencias: “The Great NFL Heist: How Fox Paid for and Changed Football Forever”. Si este tipo de cosas te interesa de alguna manera, léelo. Es una gran historia, bien contada.

Así que en 1994 Fox se hizo cargo de las transmisiones de la NFC. Atrajeron de CBS a todos los locutores, camarógrafos, directores y productores. (La CBS ya no los necesitaba, porque no tenía más juegos de fútbol americano que transmitir.) Pero mientras las voces que anunciaban el juego eran familiares (incluida la mejor dupla que haya hecho eso: John Madden y Pat Summerall), el aspecto y la sensación de las transmisiones era intencionalmente nueva y fresca y, bueno, porque era Fox, audaz. Esto incluyó una innovación que llamaron la “Caja de Fox”. Citando la historia oral de Curtis en The Ringer:

La idea más controvertida de David Hill sobre la NFL fue la más simple: Pensó que la puntuación y el reloj deberían tener un hogar permanente en la pantalla, una característica que se conoció como la “Caja de Fox”. Un grupo ruidoso de críticos y ejecutivos rivales pensaron que la Caja de Fox era una idea terrible. Iba a saturar la pantalla y alejar a la gente de los partidos decididos. Pero Hill estaba convencido, porque desarrolló un prototipo de Caja de Fox después de una tarde frustrante viendo fútbol en el Reino Unido.

Hill: Habíamos estado paseando a nuestros perros. Regresamos, nos hicimos un té y encendimos la BBC. Estuve viendo el juego durante unos 15 minutos. No sé cuál es la puntuación. Estoy pensando, “Mierda, realmente me gustaría saber cuál es la puntuación”. Así que pensé, “Es fácil. En un chyron, simplemente lo pongo en la esquina”. Y lo hice.

Madden: En lugar de decir, “No, eso es una idea estúpida, tenemos otras cosas que hacer”, él dijo, “Si la puntuación y el tiempo son lo más importante, ¿por qué no lo ponemos ahí y lo dejamos allí?” Ahí es de donde surgió la Caja de Fox. Eso fue David Hill.

Dolgin: Todas las cadenas nos dijeron, “Están arruinando esto. Son idiotas por hacer esto.”

Albert: La idea era que algunas cadenas no dejarán el tiempo y la puntuación porque es un paliza y no quieren que sepas que es una paliza.

La idea de la “Caja de Fox” no fue solo controvertida, fue ampliamente criticada como estúpida. Las cadenas literalmente pensaban que sería mejor si muchos espectadores no conocieran la puntuación. Y cuando apareció la Caja de Fox, muchos críticos estuvieron de acuerdo. Aquí está la reseña de Dan Cox sobre la transmisión de la semana de estreno de Fox para Variety, en septiembre de 1994:

La cadena también insiste en ese molesto reloj y gráfico de puntuación transparente en la esquina superior izquierda de la pantalla durante casi todo el juego. El presidente de Fox Sports, David Hill, ha dicho que es importante saber la puntuación y cuánto tiempo queda cuando te sientas y el juego ya está en progreso.

Bien, sí. Pero ¿qué pasa con aquellos que en realidad vieron el inicio del juego y preferirían tener su pantalla libre de gráficos?

¿Quién parece tonto ahora? Imagina la indignación si Fox hubiera transmitido el Super Bowl de ayer sin ningún marcador en absoluto, ¿sabes, para aquellos que preferirían tener su pantalla libre de gráficos?

El cambio de cualquier tipo siempre va a levantar alarma, ya sea que realmente sea mejor o no. Cuando hace 30 años comenzaron las prohibiciones de fumar en las ciudades, la gente afirmaba en voz alta que acabaría con los restaurantes y especialmente los bares. Los fumadores quieren fumar y se quedarían en casa si no pueden, argumentaban. Resulta que si obligas a los fumadores a salir afuera en el frío o incluso con lluvia para fumar, lo harán. Y muchas otras personas, que se quedaban en casa porque odiaban el hedor de los cigarrillos, empezaron a salir más a menudo. A la larga, prohibir los cigarrillos de los espacios públicos compartidos (¡aviones, por amor de Dios!) era obviamente la decisión correcta. Pero el cambio es difícil de aceptar, sin importar cuán claramente sea para mejor.

Digo que el nuevo marcador de Fox es mejor, y causó molestia solo porque es mucho mejor que lo que la mayoría de los espectadores notaron es que es tan diferente. Cuando te acostumbras, verás. Este nuevo diseño, con tipografía más grande y audaz pero menos cromado inn