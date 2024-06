Diseñador ugandés promete hacer crecer nuevamente sus rastas cortadas en la cárcel.

“Hace 1 hora”

por Wedaeli Chibelushi & Charles Gitonga, BBC News

Latif Madoi dice que esta es la primera vez que su hija lo ve sin rastas

Un destacado diseñador de moda ugandés cuyas rastas fueron cortadas después de ser arrestado le dijo a la BBC que planea dejarlas crecer de nuevo “por el resto de su vida”.

Latif Madoi, quien ha diseñado ropa para celebridades como el fallecido icono sudafricano del reggae Lucky Dube y Busy Signal de Jamaica, pasó poco más de seis semanas en detención.

A pesar de no haber sido condenado por ningún delito, las autoridades de la prisión insistieron en cortar las rastas que había estado cultivando durante 17 años.

El lunes fue puesto en libertad bajo fianza por un millón de chelines ugandeses (£213; $269).

Después de instalarse de nuevo en casa, el Sr. Madoi le dijo a la BBC que perder sus queridas rastas “fue su punto de quiebre”.

El hombre de 47 años era conocido por realizar “conciertos de moda” donde hacía de 10 a 15 vestidos en solo dos horas.

Pero ahora, sin las rastas que eran una parte clave de su identidad rastafari, se siente “tímido… como si no pudiera visitar lugares. Tal vez incluso me sentiría tímido volviendo al escenario”.

La policía dijo que allanó su escuela de moda y lo arrestó por poseer “uniformes declarados para uso exclusivo” de la milicia y la policía, lo cual es ilegal según la ley ugandesa.

Pero el Sr. Madoi, su abogado y numerosos seguidores ugandeses en línea están convencidos de que fue encarcelado por su afiliación con Bobi Wine, el líder opositor y cantante cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi Ssentamu.

La pareja se conoció cuando Bobi Wine le pidió a Mr. Madoi que le hiciera ropa para sus conciertos y videos musicales. Su relación continuó cuando Bobi Wine entró en la política – el atuendo característico de campaña del líder opositor, unos llamativos monos rojos, fueron diseñados por el Sr. Madoi.

El Sr. Madoi acepta que estaba en posesión de equipo militar cuando la policía allanó su escuela el 13 de mayo, pero ese uniforme era del ejército de EE.UU.

Les dice a la BBC que estaba haciendo modificaciones para un amigo suyo que es un marine en servicio en los Estados Unidos.

A pesar de tener este uniforme, el Sr. Madoi está seguro de que la policía lo arrestó porque hizo el mono rojo de Bobi Wine.

“No hay otra razón. Todos los que están afiliados a Bobi Wine siempre serán arrestados”, dice.

“Ya sabemos que no somos libres. Ya no puedo visitarlo en su casa cuando quiera, como solía hacerlo. Siempre temes que tal vez te arresten”.

La BBC ha contactado a las autoridades ugandesas para obtener comentarios.

Las fuerzas de seguridad del país tienen una larga historia de perseguir a los opositores políticos del presidente Yoweri Museveni.

Bobi Wine, actualmente el mayor rival del presidente, ha sido arrestado en numerosas ocasiones y enfrentado varios cargos, incluyendo traición, todos los cuales niega.

Las autoridades niegan que los arrestos hayan sido políticos y dicen que han sido necesarios para mantener el orden durante las protestas de la oposición.

El lunes, Bobi Wine anunció la liberación de Mr. Madoi a sus dos millones de seguidores en la plataforma de redes sociales X.

“Bienvenido de nuevo de la cautividad mi hermano Latif Madoi”, decía el mensaje.

“Es una vergüenza la pérdida, la indignidad y la humillación a la que te ha sometido el régimen desde que te detuvieron hace 6 semanas por habernos ofrecido tus servicios profesionales”.

El Sr. Madoi debe comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de julio. Entre tanto, estará tratando de reemplazar las máquinas de coser de su escuela, que fueron confiscadas en el allanamiento.

“El negocio ya no es lo mismo… los estudiantes no tienen máquinas donde puedan aprender, donde podamos hacer demostraciones”, dice.

El Sr. Madoi también está trabajando en sentirse seguro sin sus rastas y ya ha logrado identificar un aspecto positivo.

“Tengo una hija… ella nunca me ha visto sin [rastas]. Quizás siempre pensaba: ‘Mi papá nació así'”, se ríe.

“Eso me reconforta – ahora tiene la oportunidad de verme sin pelo, pareciendo como cualquier otra persona”.

En 2017 la BBC filmó a Madoi haciendo un vestido en cuatro minutos.

