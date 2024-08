Discurso de Zelensky en el Día de la Independencia elogia la ofensiva de Ucrania contra Rusia.

El presidente Volodymyr Zelensky, siempre hábil en la mensajería, utilizó su último discurso del Día de la Independencia el sábado para transmitir la idea de que Ucrania está llevando la lucha a Rusia, incluso cuando sus tropas luchan a lo largo de la línea del frente en su país.

Dijo que el video del discurso fue filmado cerca del lugar donde sus tropas comenzaron una ofensiva transfronteriza en territorio ruso hace casi tres semanas, lo que tomó por sorpresa a Moscú. Fue pregrabado desde lo que describió como una ubicación a lo largo del río Psel, un área frecuentemente atacada por la artillería rusa.

“Quien haya deseado miseria en nuestra tierra la encontrará en su propio hogar,” dijo el Sr. Zelensky sobre la incursión, la cual ha avanzado en la región de Kursk en el suroeste de Rusia.

Llamó a la operación militar de su país, que ha venido después de dos años y medio de la invasión total y brutal de Rusia a Ucrania, un “búmeran para el mal.”

La celebración del sábado marca 33 años desde que Ucrania declaró su independencia de una Unión Soviética en ruinas.

Anteriormente, en la guerra, Ucrania celebró el Día de la Independencia desfilando vehículos blindados rusos quemados a lo largo de la avenida principal de Kyiv, la Avenida Khreshchatyk, utilizando el día festivo para aumentar la moral.

El contraataque ucraniano en Rusia que el Sr. Zelensky celebró este año ha recuperado más de 490 millas cuadradas de territorio y ha desplazado a decenas de miles de rusos de sus hogares, planteando un desafío interno para Moscú. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado un objetivo clave: forzar a Rusia a desviar tropas de áreas de intensos combates dentro de Ucrania, donde las tropas ucranianas han estado perdiendo terreno.

Ha habido pocos indicios de movimientos de tropas rusas fuera de la región de Donbas, la zona más disputada. Y la operación ucraniana está llena de riesgos. Se ha basado en tropas retiradas de posiciones defensivas en Donbas, incluso cuando Rusia se acerca a la ciudad de Pokrovsk, un importante centro de carreteras y ferrocarriles.

Ucrania también ha comenzado un ataque mucho más pequeño en otra sección del frente, esta vez dentro de Ucrania, en la región de Kharkiv.

Este ataque comenzó el jueves y ha recuperado tierras, aunque menos de una milla cuadrada de territorio, según el ejército ucraniano. La afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.

El avance en Kharkiv aprovechó una oportunidad creada cuando Rusia movió un número limitado de tropas para hacer frente a la incursión en Kursk. Rusia ha desviado tropas del Grupo Norte de Fuerzas, una unidad que había estado combatiendo allí, según un análisis de información disponible públicamente del Institute for the Study of War.

En otras partes de Rusia, Ucrania también ha intensificado los ataques a larga distancia con drones y misiles explosivos en las últimas semanas, hundiendo un ferry ruso en el Mar Negro que un portavoz de la Marina ucraniana dijo que era una parte importante de la red de suministro de combustible para las tropas rusas en áreas ocupadas. Ucrania también atacó una enorme granja de tanques de petróleo y de combustible de aviación en la región de Rostov de Rusia, provocando un incendio que aún arde.

El sábado, el gobernador de la región de Voronezh de Rusia, al sur de Moscú, declaró el estado de emergencia después de un ataque con drones que, según él, las defensas aéreas rusas interceptaron, pero que inició un incendio a partir de escombros que caían.

La Embajada de Estados Unidos en Kyiv ha advertido de un riesgo de un ataque con misiles rusos a Ucrania en el Día de la Independencia del país.

También el sábado, el Sr. Zelensky firmó una ley que podría permitir la prohibición de una rama de la Iglesia Ortodoxa alineada con Rusia en Ucrania. Los funcionarios ucranianos afirman que la Iglesia Ortodoxa Rusa no es más que una extensión del gobierno ruso, con sacerdotes utilizados para espionaje y para difundir propaganda.

Según la ley, un comité evaluaría si las iglesias tienen vínculos con el estado ruso y, por lo tanto, deberían ser prohibidas. La ley ha sido criticada por la iglesia afiliada a Rusia en Ucrania como una violación de la libertad religiosa.