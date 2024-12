Disculpa del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, por la declaración de ley marcial

No solo los políticos han estado indignados por las acciones de Yoon. Yang Soonsil, de 50 años, es propietaria de una tienda de mariscos en el mercado de Namdaemun en la capital de Corea del Sur, Seúl. Ella le dijo a la BBC que había sentido miedo y incredulidad cuando se declaró la ley marcial. “He perdido por completo la confianza en él [Yoon] como presidente, no creo que sea mi presidente más”, dijo. “Necesitamos luchar hasta el final, no podemos dejar que mantenga su posición como presidente”. En el mismo mercado estaba el comprador Han Jungmo, quien dijo que la disculpa de Yoon no era suficiente. “Él debe renunciar voluntariamente o ser destituido, si no está dispuesto”, dijo, añadiendo que el presidente había roto la confianza con la gente. “Si continúa insistiendo en ser presidente, entonces sería una situación muy desesperada porque creo que para este presidente, esta ley marcial no es la única fechoría que ha cometido”. Corea del Sur se sumió en la agitación política el martes por la noche cuando Yoon hizo la sorprendente declaración de ley marcial. Citó amenazas de “fuerzas antiestado” y Corea del Norte. Sin embargo, pronto quedó claro que su movimiento había sido motivado no por amenazas externas sino por sus propios problemas políticos internos. Algunos legisladores saltaron sobre barricadas y cercas para pasar más allá de las fuerzas de seguridad con el fin de reunirse en el parlamento y anular el decreto de Yoon. Yoon revocó la declaración seis horas después de que los diputados la rechazaran, pero había preocupación de que intentara hacer un segundo decreto. Algunos legisladores habían estado cerca de la Asamblea Nacional para asegurarse de que estuvieran allí listos para anularlo. Antes de su intento de poner al país bajo el gobierno militar, Yoon había estado acosado por bajos índices de popularidad, acusaciones de corrupción y una legislatura liderada por la oposición que lo redujo a un líder inútil.