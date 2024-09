Discord implementa cifrado de extremo a extremo para llamadas de audio y video

“

En un movimiento para priorizar la privacidad del usuario, Discord, la popular plataforma de comunicación más famosa entre los jugadores, ha anunciado el lanzamiento del cifrado de extremo a extremo (E2EE) para llamadas de audio y video. Este paso significativo significa que ni siquiera Discord podrá acceder al contenido de estas conversaciones. El cifrado de extremo a extremo se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, con aplicaciones de chat importantes como Google Messages, iMessage, WhatsApp, Signal y Facebook Messenger ya adoptando esta tecnología. Discord, conocido por su popularidad entre los jugadores y las comunidades, reconoció la importancia de la privacidad para sus millones de usuarios que participan en llamadas de voz y video.

Discord empleará códigos de privacidad vocal con fines de autenticación. | Crédito de imagen – Discord

La compañía ha sido transparente sobre sus esfuerzos para introducir E2EE, y el año pasado compartió públicamente sus planes para comenzar con las llamadas de audio y video. Ahora, esta función se está implementando para MD, MD de grupo, canales de voz y transmisiones en vivo. Los usuarios podrán verificar cuándo sus llamadas están cifradas de extremo a extremo y confirmar la identidad de otros participantes. Este tipo de protocolo de cifrado está siendo denominado “DAVE” por la empresa.

Sin embargo, Discord ha aclarado que los mensajes privados no se verán afectados por este cambio. No estarán cifrados de extremo a extremo y seguirán cumpliendo con las políticas de moderación de contenido de la plataforma. Según un portavoz de Discord, actualmente no hay planes para extender el cifrado a otras áreas como mensajes directos o chats de grupo.

La seguridad está entrelazada con nuestro producto y políticas. Mientras que el audio y el video serán cifrados de extremo a extremo, los mensajes en Discord continuarán siguiendo nuestro enfoque de moderación de contenido y no estarán cifrados de extremo a extremo. El protocolo E2EE A/V fue diseñado desde el principio para ser compatible con funciones de seguridad adicionales que respaldan la experiencia E2EE.

Stephen Birarda, Ingeniero de Software en Infraestructura de Audio/Video, Discord

Discord ha adoptado un enfoque abierto hacia sus esfuerzos de cifrado, lanzando un documento técnico que describe su protocolo y poniendo el código en código abierto. Esta transparencia demuestra el compromiso de la empresa tanto con la privacidad como con la seguridad.

Como alguien que valora la privacidad, encuentro esta actualización de Discord muy alentadora. Si bien el cifrado de extremo a extremo se está volviendo la norma para muchas plataformas de comunicación, es especialmente importante para una plataforma como Discord, donde los usuarios participan en una variedad de conversaciones, desde juegos hasta charlas informales. Saber que mis llamadas de audio y video están protegidas añade una capa adicional de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, también tengo curiosidad por ver si Discord eventualmente extenderá el cifrado de extremo a extremo a otras funciones de comunicación en el futuro.

